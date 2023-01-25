«Крушение»: Сбитый летчик

Вслед за «Операцией Фортуна» Гая Ричи, которая за последний год стала одной из немногих легальных голливудских новинок, в российский прокат выходит экшн «Крушение» с Джерардом Батлером, главным героем всевозможных спасательных операций, ну и тоже голливудской звездой, так что пока кинотеатрам есть на что надеяться. Однако «Крушение», несмотря на наличие Батлера и по большому счету очевидное название, это не просто условный «ответ» отечественному «Экипажу», а сложный боевик, где находится место и авиа, и уже сугубо земным катастрофам.
Пилот Броуди Торранс (Батлер) отправляется на рейсе авиакомпании с гордым названием Trailblazer далеко не в первый, как можно предположить из названия перевозчика, а, кажется, в последний путь. И погода не сказать, что летная – приближается шторм, – и на борту, перевозящем всего лишь 14 пассажиров, оказывается опасный преступник Луи Гаспар (Майк Колтер
), к счастью, с надсмотрщиком из ФБР. Рейс, следующий из Сингапура в Токио, а потом на Гавайи, ожидаемо сталкивается с преградами. Случайная молния полностью обесточивает воздушное судно – так, что теперь ни пилот, ни его напарник (Ань Йосон
) не могут связаться с землей. И это при том, что летят они при шторме, когда самолет то и дело бросает в зону турбулентности. Но Торранс готов на всё, и вместе со вторым пилотом они – тут уж впору сказать героическими – усилиями все-таки сажают самолет. Даже не на опасную и для членов экипажа, и для пассажиров воду, а на кусок земли где-то в районе Филиппинских островов.
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Рецензия на фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать»
Казалось бы, можно выдохнуть, но тут истинный сюжет «Крушения» только начинается. Оказывается, приземлился исчезнувший с радаров рейс, который пытается найти авиакомпания Trailblazer и их привлеченный эксперт (Тони Голдуин
), не просто на островах республики Филиппины, где из столицы Манилы смогут приехать спасательные отряды, а на как будто безлюдном острове, на самом деле контролируемом повстанцами. И вожак повстанцев Джунмар (Ивэн Дэйн Тейлор
) зарабатывает деньги, в основном, тем, что берет в заложники граждан иностранных государств – тот случай, когда азиаты не котируются, а британцы и американцы с их паспортами ценятся.
За годы голливудского проката даже не самых выдающихся фильмов мы привыкли, что Джерард Батлер спасает всех – как Лиам Нисон
, который тоже соглашается на любые фильмы, особенно, если там всё начинается с самолета, или как Брюс Уиллис
, спасший все наши 90-е и начало «нулевых» со своим «Крепким орешком
». Но в «Крушении» Батлер геройствует, исходя из схемы своего персонажа. Это уже не Падение «Олимпа
» и «Лондона
», и даже не «Гренландия
», а уж тем более не «300 спартанцев
». Здесь Батлер – буквально сбитый летчик, который, будто капитан «Титаника», не дает погибнуть свои пассажирам. Но если бы не случайный заключеннный Торранс, даже герой Батлера так бы и остался исключительно в волнах нашей памяти.
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Фильмы с Джерардом Батлером
«Крушение» из жанра фильма-катастрофы ловко переключается в шпионский боевик, где рукопашный бой и количество патронов в случайно найденном оружии оказываются гораздо важнее в деле выживания, чем умение завести самолет. Французский режиссер Жан-Франсуа Рише
, прославившийся «Врагом государства №
1» с Венсаном Касселем
, точно знает в этом толк, и именно поэтому превращает унылый экшн во главе со спасителем Джрардом Батлером в увлекательный и неоднозначный боевик о поисках свободы и втором шансе, который как минимум пригодится всем пассажирам рейса «Сингапур-Токио-Гавайи» компании-«первопроходца» Trailblazer.
«Крушение» в кинотеатрах с 26 января.
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