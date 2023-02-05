«Снег, сестра и росомаха»: 5 причин посмотреть фильм Романа Михайлова

16 февраля в российский прокат выходит мистическая драма «Снег, сестра и росомаха», вторая картина, созданная в творческом союзе режиссера Романа Михайлова и продюсера Юлии Витязевой. Она рассказывает о полицейском, занимающимся облавами на наркоторговцев, который влюбляется в девушку по голосу. Елена – проповедница в тайной религиозной общине и, возможно, ведьма. «Этот фильм — попытка найти смысл своего существования в иррациональном и мистическом, возможность избавиться от бесконечного одиночества необычным способом», – считает исполнитель главной роли Фёдор Лавров. Вот несколько интересных фактов о фильме, объясняющих, почему эту картину не стоит пропускать, особенно тем, кто всерьез интересуется кино.
фото: про:взгляд
Режиссер-уникум
Роман Михайлов – один из самых интересных и свободных современных российских авторов. Ученый с мировым именем, оставивший академическую карьеру, писатель с премией Андрея Белого (роман «Дождись лета и посмотри, что будет»), театральный драматург и режиссер. Тексты Михайлова ставятся во многих театрах, включая Театр Наций, РАМТ, БДТ, Мастерскую Фоменко, спектакль Андрея Могучего «Сказка про последнего ангела», поставленный по тексту Романа, получил премию «Золотая маска». А дебютный фильм Романа «Сказка для старых» стал победителем XX кинофестиваля «Дух Огня» в 2022 году. Миры Романа Михайлова населены необычными героями. Это сказочные фабулы, бесконечные перемещения между реальным и ирреальным. Пазлы, из которых режиссер собирает свои фильмы — богатейшая рефлексия и метафизика, находящая отклик у зрителя. В настоящее время Роман заканчивает уже свой третий полнометражный фильм, и обещает, что он совсем не будет похож на предыдущие.
Необычный Сюжет
Действие фильма «Снег, сестра и росомаха» происходит в небольшом городе. Николай — представитель правоохранительных органов, занимается контролем незаконного распространения наркотиков и облавами на наркоторговцев. Елена — проповедница новой церкви, похожей на пятидесятников-харизматов. Она выступает со сцены с пламенными речами и исповедует прихожан в необычной психотерапевтической манере. Однажды вечером Николай случайно набирает неправильный номер и слышит ее голос, в который влюбляется. Так Николай (Федор Лавров) и Елена (Екатерина Старателева) начинают общаться, не раскрывая друг другу своих занятий, но при этом рассказывая о самом интимном. И для него, и для нее эти телефонные разговоры становятся глотком воздуха и надеждой в их непростой жизни. Через некоторое время Николай узнает, что его переводят в отдел борьбы с экстремизмом. Первое задание на новом месте: заняться местной сектой. Несложно догадаться, что эта секта — община, в которой проповедует Елена.
фото: про:взгляд
Пазл смыслов
Идея картины родилась в Париже несколько лет назад. Это была история проповедницы Новой церкви, которой кажется, что к ней приходит ее покойная сестра. Михайлов говорит, что история оказалась очень многослойной для толкований, потому что в ней заложен конфликт, способный породить необычайно интересную драматургию. Может ли лидер общины, человек самой искренней веры быть одинок? По ходу развития своей истории Михайлов придумал еще одного неординарного персонажа в образе полицейского, который случайно влюбляется в голос проповедницы. Он как будто становится ее личным последователем, так рождается их любовь.
Съемки фильма заняли всего 11 дней, но это были дни, растянутые на 4 месяца, по причине нестыковки графиков членов съемочной группы. При выборе названия фильма Роман Михайлов вновь бросил вызов языковым нормам, используя «запрещенный прием» – перечисление слов из разных категорий. Название фильма «Снег, сестра и росомаха» – игра, которая разрезает слои фильма на части и исполняет свою функцию безупречно: из множества смыслов собирается пазл.
фото: про:взгляд
Замечательные актерские работы
Актеры на главные мужские роли были утверждены сразу. Ими стали соратники Романа Михайлова по предыдущей картине – «Сказка для старых» – Фёдор Лавров и Кирилл Полухин, необычайно глубокие актеры и большие профессионалы, с которыми у режиссера сложилось взаимопонимание. Федор Лавров считает свою роль в этой картине одной из самых важных в своей творческой карьере. Женские роли исполнили актрисы кино и театра (БДТ) Екатерина Старателева и Юлия Марченко. При этом для режиссера было крайне важно, чтобы в роли главной героини — проповедницы Елены — снялась актриса, исповедующая православие и традиции.
Также в фильме множество ярких эпизодических ролей, например, в одной из ярких сцен появился актер Александр Пташенчук, бывший КВНщик, один из самых ярких артистов шоу «Однажды в России» на ТНТ, подписчики которого в социальных сетях измеряются десятками тысяч. Его роль в фильме – КВНщик-наркодиллер, и это очень смешная сцена, с которой, собственно, и начинается фильм.
фото: про:взгляд
В другой заметной роли снялась талантливая художница Александра Гарт, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Искусство». В фильме она играет молодую ведьму, которой покоряются птицы и звери. Примечательный факт, что и за пределами съемочной площадки, в своей мастерской на одной из петербургских мансард, Александра держит голубятню.
Автобиографичные моменты сюжета
Роман Михайлов в подростковом возрасте сам был активным участником общин харизматов и пятидесятников. «Что скрывать? Я бывал в похожих общинах в юности. И вспоминаю эти общины с теплом. Люди собирались, молились вместе как умели, пели песни, славили Бога. В подобных религиозных движениях много неоднозначного. Но при этом там много искренних людей, с горящей верой. Это и хотелось рассказать в фильме», – говорит он, — «В начале 80-х пастор одной из новых церквей приехал в провинциальный город, где влюбился в местную колдунью. Они создали семью, у них родились две дочери. А дальше начались сектантские чистки, его посадили. Этот сюжет не давал мне покоя в течение долгого времени, казалось, что уже видел когда-то такой фильм или читал роман». То, что родилось в итоге в сценарии – видоизмененная история. Прошло почти 40 лет, и мы видим жизнь младшей из дочерей, проповедницу общины, которая унаследовала миссию отца и дар матери.
фото: про:взгляд
Съемки проходили в Санкт-Петербурге и в Гатчине Ленинградской области. При этом одна из локаций, использованных в фильме, тоже оказалась «автобиографична». Это домик, в котором находится нарколаборатория. Хозяин этого здания рассказал кинематографистам, как год назад он сдал его двум мужчинам, приехавшим из неизвестных краев, а сам поселился по соседству напротив. И вот однажды он увидел, как забор штурмовал отряд вооруженных спецназовцев. Оказалось, что новые арендаторы — а это были сбежавшие из уральских колоний заключенные — устроили там нарколабораторию.
«Создавать светлые вселенные — в этом есть глубокий смысл — вселенные, наполненные любовью, нежным ощущением реальности. Этот фильм очень светлый, он про веру и надежду, про поиск. У наших героев непростая жизнь, и они ее проживают в том же жестоком мире, что и мы сейчас. Они делают это самобытно, выходят за привычные рамки, чувствуют, любят, верят – это спасает» — считает режиссер Роман Михайлов.
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