«Эрнест и Селестина: Новые приключения» — выдающийся мультфильм о свободе, музыке и абсурдных законах

В российский прокат выходит очаровательный французский мультфильм «Эрнест и Селестина: Новые приключения» — продолжение истории о медведе и мышке, которую весь мир полюбил почти ровно десятилетие назад. Как трогательно-комичный дуэт будет противостоять запрету на музыку, рассказывает Алексей Филиппов.
Косолапый Эрнест — бродячий музыкант с как правило пустым брюхом — и любознательная малышка-сиротка Селестина живут вместе в небольшом домишке у озера. Ранее они разрешили конфликт мнительных законопослушных медведей и вынужденных жить под землей мышей, создавших в таких непростых условиях целую стоматологическую индустрию. Теперь мышка и мишка могут не опасаться звериной ксенофобии и наслаждаться пейзажами, удить рыбу, всласть музицировать и вообще отрываться.
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«Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя»
Идиллия, конечно, не будет вечной: во время зимней спячки Эрнеста посещает вещий сон, напоминающий о малой родине, где ему светило стать судьей, как отец. И весеннее пробуждение несет сплошные разочарования: есть, кроме горячего шоколада, нечего, а когда Селестина постарается принести любимую скрипку для первого уличного концерта — случайно сломает бесценный инструмент, созданный самим Страдивариусом. Починить его может только мастер Октавиус из Тарабарии, куда Эрнест возвращаться ни под каким предлогом не собирается. Ну если только Селестина сама туда не отправится, рискуя погибнуть в заснеженных горах.
Как понятно из наименования, местечко это необычно: взять хотя бы девиз города «Все будет так — и никак иначе
». В Тарабарии можно встретить аккуратные фуникулеры и длиннющие светофоры, памятник руке с судейским молотком и детей в униформе, знаменующей, что они неизбежно пойдут по стопам родителей. Наконец, с момента побега Эрнеста из отчего дома здесь практически полностью запретили музыку. За исключением ноты До, которую и исполняют немногочисленные законопослушные музыканты. В общем, мышке и мишке снова нужно вправить мозги взрослым, чтобы они не портили жизнь — не только другим, но, вообще говоря, и себе.
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Сериал «Эрнест и Селестина»
Десять лет назад мультфильм «Эрнест и Селестина
», снятый по мотивам цикла бельгийской художницы и сказочницы Габриэль Венсан
, стал громким событие не только для франко-бельгийской, но и мировой анимации
. Прокатился по фестивалям (от Канн и Гонконга до Торонто и БФМ), выиграл «Сезар», попал в «оскаровскую» номинацию, а главное — стал завсегдатаем домашних кинотеатров у людей с детьми и не только. Настолько поучительно-безобидной казалась эта уютная история о преодолении нетерпимости, нарисованная нежным касанием акварельной кисти.
Через пять лет выпустили одноименный мультсериал
, лаконично и озорно описывающий быт медведя и мыши, а теперь до больших экранов добрались «Новые приключения
» (в оригинале — «Путешествие в Тарабарию»). Команда режиссеров и сценаристов на проекте все это время менялась: например, Бенжамин Реннер
сделал остроумный альманах «Большой злой лис и другие сказки
», из авторов многосерийной версии «Эрнеста и Селестины» — два или три человека, но главное, что не поменялась студия. Все живописные виды и сказочные выходки выполнены профессионалами Les Armateurs
, в чьем послужном списке «Трио из Бельвилля
», «Ласточки Кабула
» и помощь Cartoon Saloon
с дебютом Томма Мура
и Норы Туми
«Тайна Келлс
».
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«Тайна Келлс»
Как и в первой части, акварельный изобразительный ряд задает темп и настроение истории как первая скрипка. Эрнест и Селестина перетекают, перекатываются из ситуации в ситуацию: от неприятности к гэгу, из гэга — в музыкальный номер, оттуда — в разговоры по душам (все-таки у медведя здесь родня), а далее по кругу. Все-таки на уровне простейших трюков анимация этого — немного цирк и его кинонаследник-слэпстик, способный напомнить о номерах Чаплина
, Линдера
, Китона
или Тати
. И этот культурный слой, вкупе с нарядной сказочностью, конечно, позволяет воспринять безобидно историю о городе, где запрещают ноты — как в Кабуле после прихода к власти военизированных исламистских организаций.
«Охота на ноты
» — абсурдный и емкий образ с многолетней историей: песни как образчик народных волеизлияния и солидарности опасны как проявление свободомыслия, самости, сплоченности — да мало ли еще чего. Хотя бы яркого напоминания, что те, кто держатся за посты, прошлое или правила, запрещают другим то, что боятся разрешить себе. «Все будет так — и никак иначе
» — лозунг выученной беспомощности, которым удобно подавлять в себе латентную меломанию или страх не идти по стопам предков, а совершать выбор, проявляя минимальную субъектность.
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«Приключения Паддингтона» — история еще одного очаровательного медведя
Вероятно, юным зрителям пока не обязательно разбираться, насколько травмирующими могут быть такие автоограничения, но рано или поздно они с ними столкнутся. Хорошо если в отдельно взятой квартире — или хотя бы в готовом к переменам городе. Куда печальнее масштабировать Тарабарию, где готовы подменить законодательством личные обиды, до целой страны.
«Эрнест и Селестина: Новые приключения» в кинотеатрах с 9 февраля
.
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