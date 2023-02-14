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«Непослушная»: Сашка за ляжку

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14 февраля 2023
Аккурат 14 февраля в прокат выходит эротическая мелодрама «Непослушная» – современная история любви властного бизнесмена и гордой студентки — с Александром Петровым и звездой «Капельника» Анастасией Резник. Рассказываем, чего ждать от киноновинки ко Дню влюбленных.

«Непослушная»: Сашка за ляжку

Студентка Эля тратит все свободное время на борьбу за экологию: выпускает собак из отлова, сортирует мусор, просит не кормить уток хлебом в Битцевском лесу. Именно там как на зло должен вырасти непрошенным грибом после дождя БитцаTower – амбициозный проект бизнесмена Матвея Рысака, задумавшего построить самое высокое здание в и без того самой возвышенной точке Москвы. В ответ Эля устраивает акцию протеста и выкладывает ролик о бесчеловечном застройщике в интернет, навлекая на себя гнев декана и приезд самого Рысака в университет. Мужчина с лошадиной фамилией (и стрижкой) пытается объяснить неравнодушным студентам, что Эйфелева башня тоже не сразу стала национальным достоянием. К тому же его БитцаTower, мол, не приведет к разрушению природного ландшафта. Гордая Эля не верит в эти обещания и продолжает борьбу, пока Матвей не предлагает девушке пари: пожить с ним неделю, чтобы самостоятельно убедиться в благих намерениях, а он на это время заморозит стройку. Взамен непокорная активистка должна выполнять все его желания, не предполагающие физическую близость. Впрочем, в доме Рысака довольно быстро обнаруживается аналог «красной комнаты» Кристиана Грея. Из ее недр он достает вибратор, управляемый дистанционно, и приказывает Эле пойти с ним в университет – чтобы получить от сдачи зачета максимальное наслаждение. В общем, и лисы Битцевского леса целы, и Матвей доволен.

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По мере развития сюжета Матвей и Эля постепенно сближаются, а экологическая тема сходит на нет. Авторы проекта одним махом обесценивают тяжкий труд всех неравнодушных к природе – мол, бороться надо за отношения и семью, а не затыкать проблемы деланным активизмом. Забота об экологии и работа с психотерапевтом, видимо, оказываются понятиями взаимоисключающими. Так, рядом с богатым бизнесменом весь радикализм девушки испаряется, словно подтверждая народное «просто мужика нормального надо — и все пройдет».

«Непослушная»: Сашка за ляжку

Всех, кто предвкушал отечественный ремейк «50 оттенков серого», ждет разочарование — и лишь незначительные отсылки: вроде головокружительного полета на частном вертолете или сцены, где Эля после клуба просыпается в роскошном доме Матвея, пытаясь понять, а был ли интим. В остальном за провокационной оберткой «Непослушной» прячется история о семейных травмах двух людей — тут фильм перекликается с сериальной новинкой февраля «Хочу не могу», где главная героиня страдает не столько от сексуальной зависимости, сколько от нехватки материнской любви. В «Непослушной» Матвей и Эля разбираются преимущественно с отцовскими фигурами. Родитель девушки (Владислав Ветров) фактически бросил дочь ради новых отношений, а папа Матвея, не уходя из семьи, совершил куда большее предательство. Так что оба проекта вторят: перед сексом не забудьте проработать личные проблемы.

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«Непослушная» в итоге оказалась сказкой с неоднозначно счастливым концом: с одной стороны, две противоположности сошлись и сделали друг друга счастливее, с другой – героиня отказалась от убеждений, которые создатели зачем-то высветили в негативном свете, и согласилась выполнять все желания зажиточного кавалера. Выйдет ли зритель из зала с чувством светлой надежды, что любой партнер готов ради него измениться, – неизвестно. Но, оценив на большом экране шоколадный слепок члена Александра Петрова, может быть уверен: теперь он видел всё.

«Непослушная» в кинотеатрах с 14 февраля.


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