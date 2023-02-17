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«Одиноки вместе»: Если хочешь остаться, останься навсегда

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17 февраля 2023

В российский прокат вышла мелодрама «Одиноки вместе» – трогательная история любви, написанная и снятая актрисой и режиссеркой Кэти Холмс. Она же сыграла придуманный для себя образ – начинающей писательницы Джун, которая случайно находит большую любовь во время первой пандемии COVID-19. Фильм простой и необременительный, однако не лишенный очарования и свежести, с хорошими диалогами и умиротворяющей интонацией. И совсем не случайно он вышел в кино 14 февраля, в День святого Валентина — лучший день, чтобы посмотреть душевное и романтическое кино. Это оно и есть.

«Одиноки вместе»: Если хочешь остаться, останься навсегда

Действие происходит в течение одного месяца – с марта по апрель 2020 года во время объявленного в Нью-Йорке локдауна. Помните такой? Большое Яблоко, как и примерно все крупные города, тогда, перестает нормально функционировать: закрываются магазины, бары и рестораны, улицы пустеют, поезда отменяются. Кулинарный критик Джун (Кэти Холмс) пытается выбраться за город, где планирует переждать пандемию в доме, арендованном ее парнем Джоном (Дерек Люк). Приходится брать такси и выслушивать откровения умудренного опытом водителя о том, что современная молодежь живет неправильно, откладывая брак и рождение детей. Уже в конце поездки Джун получает от друга сообщение, что он остается в городе – волнуется за родителей. Девушка расстроена, но это не последний неприятный сюрприз на сегодня: арендованный дом оказывается занят парнем по имени Чарли (Джим Стерджесс), которой тоже снял его на Airbnb. Джун психует, пытается отстоять свое право на заселение, разобраться с недобросовестным арендатором невозможно, потому что телефон сел. В итоге приходится остаться до утра – нежданный сосед уступает ей единственную в доме кровать. Хорошо хоть с собой есть бутылка вина и штопор.

Джун не нравится ни мужчина, ни сама ситуация, она брезглива и боится что-нибудь от него подцепить, но первое впечатление часто ошибочно. Решив остаться и временно делить дом с Чарли, она вынуждена общаться с ним и лучше его узнать. Он – холостяк, красавец, руки из нужного места растут, о чем свидетельствует его бизнес по ремонту старинных вещей и мотоциклов. Чарли страдает от последних неудачных отношений, его девушка изменяла ему и беззастенчиво лгала. Когда контакт найден, разговоры текут, они вместе катаются на велосипедах, поют караоке, сближаются за нездоровой пищей и пивом. Постепенное узнавание, привыкание ведет к тому, что однажды они проснутся в одной постели. Похоже, это судьба.

«Одиноки вместе»: Если хочешь остаться, останься навсегда

«Одиноки вместе» — второй режиссерский опыт Кэти Холмс, актрисы, известной по таким фильмам, как «Бэтмен: Начало», «Телефонная будка», «Удача Логана», «Посвященный» и другим. Первый назывался «Всё, что у нас было» (2016) и рассказывал о матери-одиночке, ставшей бездомной. На этот раз актриса выступила еще и в качестве сценариста, и данная работа стала первым полнометражным фильмом Кэти, к которой она в пандемию написала сценарий, привнеся в него чувство радости и оптимизма во времена большого страха и потерь. Из-за того, что время локдауна уже отдалилось от нас, фильм получился ностальгическим, позволяющим вспомнить старые добрые ковидные времена, когда нам так не хватало общения и обнимашек, а мы воспринимали пандемию, как огромную рану. В картине Холмс много мелочей, точно отражающих реалии того времени и то, как мы были напуганы и обеспокоены.

Драматургия тут классическая: встреча, неприятие, сближение, а конфликт – любовный треугольник, в котором девушке предстоит выбрать, с кем остаться. Герои – привлекательные люди, представители среднего класса с легкой психологической травмой, пытающиеся переориентироваться в охваченном пандемией мире. Помимо первого плана, на который выводятся их отношения друг с другом, показываются также и их родственные связи, помогающие еще лучше понять героев. Чарли разговаривает по телефону с мамой, а Джун – с дедушкой в деменции. Он не узнает ее, но когда она начинает петь, он подпевает, потому что неизменные слова песен почему-то сидят внутри глубже, чем память о людях, постоянно меняющихся с годами. Позже мы узнаем, что дедушка – единственный родной для Джун человек, а уход родителей был трагичен.

Несмотря на непростые темы, которые поднимает картина, «Одиноки вместе» удается сохранить позитивную атмосферу и чувство светлой надежды. Двое одиночек помогают друг другу лучше понять себя и обрести радость жизни. Даже учитывая трудный жизненный опыт, багаж потерь, горе, невозможность попрощаться со своими умирающими близкими во время карантина. Локдаун становится для них стимулятором постапокалиптического мира, в котором они начинают осознавать, что действительно важно, и меняют свои взгляды на жизнь. Такие же трансформации по замыслу должны происходить и со зрителями, которых фильм Кэти Холмс убеждает в том, что настоящую любовь можно найти и в плохие времена. Не будем ей возражать, а просто помечтаем тоже застрять однажды с Джимом Стерджессом в каком-нибудь доме или хотя бы в лифте.

«Одиноки вместе» в кинотеатрах с 14 февраля.


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