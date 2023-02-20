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«Бешенство»: Человек человеку волк

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20 февраля 2023
В российский прокат 23 февраля выходит психологический триллер «Бешенство» – мрачная притча о людских зависимостях с Алексеем Серебряковым в роли отца и дебютантом Всеволодом Володиным в роли сына. Снял «Бешенство» режиссер кассового рекордсмена — «Чебурашки», а также франшизы «Последний богатырь» Дмитрий Дьяченко, и это, пожалуй, первая в его фильмографии драма.

«Бешенство»: Человек человеку волк
фото: PR-служба компании "Вольга"

Бывший бизнесмен Игорь (Алексей Серебряков) скрывается в тайге с сыном Вовкой (Всеволод Володин). У первого финансовые проблемы, у второго – ломка, поэтому Игорь и решает отсидеться в алтайской глуши, где лечит сама природа. Вот только переночуют у друга Юры (Георгий Дронов), простого деревенского мужика, а на утро уже отправятся в отдаленный охотничий домик. Методы перевоспитания уже взрослого отпрыска у отца специфические – чтобы Вовка не сорвался на очередную дозу, которую, конечно же, предусмотрительно припрятал в ботинок, родитель заботливо приковывает его наручниками к кровати и включает телевизор с мультфильмами (увы, не «Чебурашкой») – пусть отвлекается.

Но на деле гораздо более серьезным «отвлекающим» маневром оказывается нападение на деревню волков, заразившихся бешенством. Эпидемия звериной болезни распространяется довольно быстро – сначала местный егерь (Александр Устюгов) обнаруживает несколько трупов животных и пытается объяснить полицейскому Абызову (Евгений Ткачук), что нужно закрывать территорию на карантин, а уже через пару часов волк буквально врывается в домик Юры. Так что в итоге герои Серебрякова и Володина, не дождавшись утра, бегут из деревни в глубь беспросветной тайги, а егерь с полицейским отправляются по волчьему следу, который, конечно же, совпадает с путем, который предстоит пройти скрывающимся отцу с сыном.

«Бешенство»: Человек человеку волк
фото: PR-служба компании "Вольга"

«Бешенство» отчасти можно назвать парафразом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» – еще одного фильма с Алексеем Серебряковым в роли отца, которому лишь долгая дорога дает возможность наладить отношения с сыном. Только если дебютное роуд-муви Александра Ханта, несмотря на тяжелую проблематику, отличало яркое красочное изображение, то первый по-настоящему драматический фильм режиссера Дмитрия Дьяченко решен в суровой гамме сумеречной российской зимы. И уж тем более силен контраст с идиллической картинкой солнечного «Чебурашки», о котором невозможно забыть. Хотя по смыслу обе картины стоят не так далеко друг от друга. И в «Бешенстве», вслед за кассовым хитом отечественного проката, также поднимается вечно актуальная тема отцов и детей, которые долгие годы не могут нормально поговорить друг с другом. Только в предыдущей, сказочной детской картине, напряженность оборачивалась зависимостью Гены от порядка, а в триллере для взрослых – наркоманией Юры.

Несмотря на попытку вдумчиво исследовать наркозависимость и его причины – а начинающему актеру Всеволоду Володину довольно убедительно удалось сыграть свою роль, – «Бешенство» нельзя назвать типичным социальным кино. Лишено оно и нравоучительности, которой грешат другие отечественные картины подобной тематики. Акценты здесь совершенно другие. Дмитрию Дьяченко вместе с оператором Юрием Никогосовым и сценаристом Алексеем Казаковым получилось достойно «упаковать» острую проблематику в жанр захватывающего «мужского» экнш-триллера, на протяжении которого через борьбу с зараженными животными люди наконец начинают борьбу со своими пороками. И по степени напряженности, силе саспенса референсом «Бешенства» вполне можно считать картину «На грани» (1997) с Энтони Хопкинском и Алеком Болдуином. Без медведя в тайге, конечно, тоже не обойдется.

«Бешенство»: Человек человеку волк
фото: PR-служба компании "Вольга"

Если животные «Бешенства» заразны, то практически все герои – зависимы. Не только от наркотиков или алкоголя (самогон, конечно, обязательная составляющая деревенского ужина), но главным образом – от власти и денег. За взятку на многое готов закрыть глаза деревенский мент Абызов, из-за своих финансовых делишек когда-то упустил воспитание сына герой Алексея Серебрякова. И какая из всех типов зависимости самая убийственная – крайне важный и не самый простой вопрос. На который, впрочем, «Бешенство» дает свой – вполне конкретный – ответ.

«Бешенство» в кинотеатрах с 23 февраля.


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