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«Нюрнберг»: Шпион, выйди вООН

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27 февраля 2023
В российский прокат 2 марта выходит фильм «Нюрнберг», работа над которым шла несколько лет. Снял картину Николай Лебедев, режиссер кассовых «Легенды №17» и «Экипажа», он же и написал сценарий по мотивам книги «На веки вечные» историка и бывшего заместителя генпрокурора России Александра Звягинцева, который за серию хроникальных доков о Нюрнбергском процессе в 2018 году даже получил специального «Золотого орла» — «за беспристрастное изложение исторической правды языком кино». От нынешнего игрового «Нюрнберга», выход которого должен был состояться еще в прошлом году, – тоже многие ожидали политического высказывания, однако фильм Лебедева получился стандартной шпионской мелодрамой, где один из важнейших в мировой истории судебных процессов – лишь фон для сюжета о невнятной любви и поисков советского предателя.

«Нюрнберг»: Шпион, выйди вООН

Разведчик, а в миру переводчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо), встретивший победу в Берлине, на протяжении долгих военных лет пытался отыскать брата, и вдруг получил сразу кипу его писем, последние из которых отправлены из Нюрнберга, где вот-вот состоится международный суд над нацистскими преступниками. Начальник (Игорь Петренко) со скрипом отправляет своего лучшего сотрудника в подчинение майора Мигачева (Евгений Миронов), который в Нюрнберге взаимодействует с армиями антигитлеровской коалиции, присутствующими на Международном военном трибунале. Беспрецедентный судебный процесс начинается, но преступники не признают своей вины и обвиняют СССР в том, что именно оттуда готовилось нападение, а гитлеровская Германия только защищалась. Добыть доказательства вины – важные архивные документы – задача как раз команды Мигачева, который еще и не в ладах с английским языком и разговаривающими на нем союзниками.

Волгин пытается выстроить диалог, но разведчик из него, мягко говоря, никакой. Он то и дело норовит провернуть очередную «спецoперaцию» в одиночестве, проявить инициативу отличника, не позаботившись о безопасности остальных, в частности – милахи-шофера (Филипп Ершов) и молчаливого сослуживца (Алексей Бардуков). А тут еще неожиданно встречает красавицу в красном берете Лену (Любовь Аксенова), которая обещает Волгину помочь найти его брата, а на деле выводит на подпольных фашистов во главе с Хельмутом (Вольфганг Черни), которые всеми силами пытаются остановить Нюрнбергский процесс и если уж не оправдать подсудимых, то обеспечить их всем необходимым для того, чтобы они покончили с собой, так и не признав вину.

«Нюрнберг»: Шпион, выйди вООН

«Нюрнберг» – проект масштабный и даже международный. И дело тут даже не только в Вольфганге Черни, который уже сросся с ролью плохого немца в российском военном кино («Красный призрак», «Собибор»), но и в продакшне – часть съемок прошла в Чехии. А роль Геринга – одного из самых одиозных и уж точно самых известных подсудимых – сыграл, причем отлично, датский актер Карстен Нёргор. Жаль только, что сам Нюрнбергский процесс создателей фильма особо не занимает. Хотя это единственные сцены в картине, к которым особо и не возникает вопросов.

Зал Дворца Правосудия довольно дотошно и в натуральную величину воссоздали на «Мосфильме» (художник-постановщик Юлия Чарандаева, у которой из ретро-проектов только «Гостиница «Россия» и «Маргарита Назарова»), многочисленную массовку рассадили ровно в соответствии с документальными кадрами, которые, кстати, демонстрируются во время титров «Нюрнберга» и вызывают особые чувства на перечислении всевозможных благодарностей, начинающихся с Российского военно-исторического общества и лично его председателя Сергея Евгеньевича Нарышкина.

«Нюрнберг»: Шпион, выйди вООН

Главного обвинителя от СССР Романа Руденко играет Сергей Безруков, который не только внешне не похож на Руденко (если следовать за визуальным сходством, то лучше бы на эту роль подошел британец Рэйф Файнс), но и полностью отказался от его характерного укрaинcкого акцента. Хотя даже в мизансценах процедурала режиссер Николай Лебедев полностью следует за документальной хроникой, в целом о фильме «Нюрнберг» не скажешь, что он документален и правдив. И, вроде бы, тоже основан на реальных событиях – поисках прошедшего концлагерь художника Николая Волгина, могила которого нашлась только в 1970-х. Но даже эта по-своему лирическая линия теряется в рваном монтаже. Странные обрезки в рапиде предваряют почти каждый эпизод о нелегких хитросплетениях судеб героев Кемпо и Аксеновой и многочисленных шпионов, которые хотят подорвать устои как почившей фашистской Германии, так и вышедшего в авангард Советского Союза. Безликий Кемпо, для которого это первая главная кинороль, хотя он стабильно отмечался в эпизодах и «Легенды №17», и «Экипажа», – конечно, идеален для образа разведчика, так как запомнить его действительно непросто. Любовь Аксенова – актриса интересная, талантливая, но в «Нюрнберге» ей совсем нечего играть. Единственный драматический эпизод ближе к финалу – как раз с участием ее и Кемпо – сводится с парафразу знаменитой сцены из «Гардемаринов», только вместо «Алешка — Софья!», здесь кричат «Игорь — Лена».

Очевидно, что «Нюрнберг» представляет собой очередной образчик так любимого в России формата скроенного из сериала полного метра. Только если в случае с недавними «Праведником» и «Сердцем Пармы» действительно интересно было бы посмотреть на развитие второстепенных персонажей в большом многосерийном фильме, то полнометражный «Нюрнберг» не оставляет зрителям никаких загадок. Шпионы раскрыты, любовь победила, а сам процесс в жестком процедурале сейчас всё равно не покажешь – даже в факте его демонстрации теперь же наверняка всё будет не так однозначно.

«Нюрнберг» в кинотеатрах со 2 марта.


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