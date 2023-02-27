«Нюрнберг»: Шпион, выйди вООН

В российский прокат 2 марта выходит фильм «Нюрнберг», работа над которым шла несколько лет. Снял картину Николай Лебедев, режиссер кассовых «Легенды №17» и «Экипажа», он же и написал сценарий по мотивам книги «На веки вечные» историка и бывшего заместителя генпрокурора России Александра Звягинцева, который за серию хроникальных доков о Нюрнбергском процессе в 2018 году даже получил специального «Золотого орла» — «за беспристрастное изложение исторической правды языком кино». От нынешнего игрового «Нюрнберга», выход которого должен был состояться еще в прошлом году, – тоже многие ожидали политического высказывания, однако фильм Лебедева получился стандартной шпионской мелодрамой, где один из важнейших в мировой истории судебных процессов – лишь фон для сюжета о невнятной любви и поисков советского предателя.
Разведчик, а в миру переводчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо
), встретивший победу в Берлине, на протяжении долгих военных лет пытался отыскать брата, и вдруг получил сразу кипу его писем, последние из которых отправлены из Нюрнберга, где вот-вот состоится международный суд над нацистскими преступниками. Начальник (Игорь Петренко
) со скрипом отправляет своего лучшего сотрудника в подчинение майора Мигачева (Евгений Миронов
), который в Нюрнберге взаимодействует с армиями антигитлеровской коалиции, присутствующими на Международном военном трибунале. Беспрецедентный судебный процесс начинается, но преступники не признают своей вины и обвиняют СССР в том, что именно оттуда готовилось нападение, а гитлеровская Германия только защищалась. Добыть доказательства вины – важные архивные документы – задача как раз команды Мигачева, который еще и не в ладах с английским языком и разговаривающими на нем союзниками.
Волгин пытается выстроить диалог, но разведчик из него, мягко говоря, никакой. Он то и дело норовит провернуть очередную «спецoперaцию» в одиночестве, проявить инициативу отличника, не позаботившись о безопасности остальных, в частности – милахи-шофера (Филипп Ершов
) и молчаливого сослуживца (Алексей Бардуков
). А тут еще неожиданно встречает красавицу в красном берете Лену (Любовь Аксенова
), которая обещает Волгину помочь найти его брата, а на деле выводит на подпольных фашистов во главе с Хельмутом (Вольфганг Черни
), которые всеми силами пытаются остановить Нюрнбергский процесс и если уж не оправдать подсудимых, то обеспечить их всем необходимым для того, чтобы они покончили с собой, так и не признав вину.
«Нюрнберг» – проект масштабный и даже международный. И дело тут даже не только в Вольфганге Черни, который уже сросся с ролью плохого немца в российском военном кино («Красный призрак
», «Собибор
»), но и в продакшне – часть съемок прошла в Чехии. А роль Геринга – одного из самых одиозных и уж точно самых известных подсудимых – сыграл, причем отлично, датский актер Карстен Нёргор
. Жаль только, что сам Нюрнбергский процесс создателей фильма особо не занимает. Хотя это единственные сцены в картине, к которым особо и не возникает вопросов.
Зал Дворца Правосудия довольно дотошно и в натуральную величину воссоздали на «Мосфильме» (художник-постановщик Юлия Чарандаева
, у которой из ретро-проектов только «Гостиница «Россия
» и «Маргарита Назарова
»), многочисленную массовку рассадили ровно в соответствии с документальными кадрами, которые, кстати, демонстрируются во время титров «Нюрнберга» и вызывают особые чувства на перечислении всевозможных благодарностей, начинающихся с Российского военно-исторического общества и лично его председателя Сергея Евгеньевича Нарышкина.
Главного обвинителя от СССР Романа Руденко играет Сергей Безруков
, который не только внешне не похож на Руденко (если следовать за визуальным сходством, то лучше бы на эту роль подошел британец Рэйф Файнс
), но и полностью отказался от его характерного укрaинcкого акцента. Хотя даже в мизансценах процедурала режиссер Николай Лебедев полностью следует за документальной хроникой, в целом о фильме «Нюрнберг» не скажешь, что он документален и правдив. И, вроде бы, тоже основан на реальных событиях – поисках прошедшего концлагерь художника Николая Волгина, могила которого нашлась только в 1970-х. Но даже эта по-своему лирическая линия теряется в рваном монтаже. Странные обрезки в рапиде предваряют почти каждый эпизод о нелегких хитросплетениях судеб героев Кемпо и Аксеновой и многочисленных шпионов, которые хотят подорвать устои как почившей фашистской Германии, так и вышедшего в авангард Советского Союза. Безликий Кемпо, для которого это первая главная кинороль, хотя он стабильно отмечался в эпизодах и «Легенды №17», и «Экипажа», – конечно, идеален для образа разведчика, так как запомнить его действительно непросто. Любовь Аксенова – актриса интересная, талантливая, но в «Нюрнберге» ей совсем нечего играть. Единственный драматический эпизод ближе к финалу – как раз с участием ее и Кемпо – сводится с парафразу знаменитой сцены из «Гардемаринов
», только вместо «Алешка — Софья!», здесь кричат «Игорь — Лена».
Очевидно, что «Нюрнберг» представляет собой очередной образчик так любимого в России формата скроенного из сериала полного метра. Только если в случае с недавними «Праведником
» и «Сердцем Пармы
» действительно интересно было бы посмотреть на развитие второстепенных персонажей в большом многосерийном фильме, то полнометражный «Нюрнберг» не оставляет зрителям никаких загадок. Шпионы раскрыты, любовь победила, а сам процесс в жестком процедурале сейчас всё равно не покажешь – даже в факте его демонстрации теперь же наверняка всё будет не так однозначно.
«Нюрнберг» в кинотеатрах со 2 марта.
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