«Сын»: Николас, скрывающий боль

«Фрагменты женщины» — фестивальная драма, в которой солирует Ванесса Кирби

Читать «Фрагменты женщины» — фестивальная драма, в которой солирует Ванесса Кирби

«Отец» - первый фильм Зеллера, получивший два «Оскара»

Читать «Отец» - первый фильм Зеллера, получивший два «Оскара»