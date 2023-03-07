«Поехавшая»: Ну и пусть будет нелегким мой путь

В российский прокат 8 марта выходит фильм «Поехавшая» от режиссера первых «Вампиров средней полосы» и «Многоэтажки» Антона Маслова. Как и предыдущие его работы, «Поехавшая» – тоже кино, скорее, актерское. Тем более, когда на первых ролях – Ольга Лерман и такса, которые путешествуют через всю страну на велосипеде.
Свое 30-летие Аня Смолина (Ольга Лерман) встречает в одиночестве, хоть и в богатом московском ресторане. Одни друзья задержались на работе, другие – в семье. И только у Ани нет практически ничего из вышеперечисленного. По роду деятельности она SMM-менеджер у как будто бы популярной блогерши (Мария Горбань
в роли, видимо, самой себя), а дома ее ждет только стареющая такса Капа, да призрак матери (Елена Яковлева
), от которой Аня сбежала много лет назад и вообще всем говорит, что мама умерла, хотя это совсем не так. «Поздравить» с 30-летием Аню Смолину доезжает лишь случайный курьер (Аскар Ильясов
, теперь в российском кино отвечающий за всех азиатов), а еще бывший парень Рома (Дмитрий Чеботарев
), и это, кажется, последняя капля, переполнившая чашу терпения. Чтобы хоть как-то сгладить Анино одиночество и ненависть к бывшему, курьер везет ее к своей большой узбекской семье, где, конечно, даже без особого повода готовят лучший в Москве плов. Глядя на всё это счастливое семейство, а потом и словив случайный сон по мотиву «Улиц разбитых фонарей
», где обнаруживают труп одинокой 30-летней женщины – спасибо, что не с кошкой, а с собакой, – Аня понимает, что надо кардинально менять свою жизнь.
В анамнезе у нее – участие в велогонках и даже давно пылящийся спортивный велосипед со всем необходимым для длительных поездок запасом, вплоть для симпатичного домика для Капы. Оставлять в Москве самое свое родное животное, даром, что Капа уже в возрасте, да еще и с больной печенью, Аня не намерена. Пусть жизнь с чистого листа, как и она, в этой квартире начнет лучше курьер-узбек с подругой Ани (Алина Алексеева
). А сама Смолина для начала попробует доехать из Москвы в Нижний Новгород, чтобы встретиться с вовсе не умершей матерью, и попробовать разрешить или как минимум начать прорабатывать свой травматичный подростковый опыт.
«Поехавшая» основана на реальной истории блогера Анны Смолиной, которая тоже в какой-то момент поехала из Набережных Челнов в Магадан, чтобы изменить свою жизнь. И на встречу с мамой, с которой не общалась несколько лет, взяла с собой возрастную таксу, у которой тогда была прогрессирующая онкология (вроде бы, от путешествия ей стало даже лучше). Об этом девушка писала и в своем интернет-дневнике «А чего дома сидеть?», а потом и в одноименной книге. Создатели «Поехавшей», конечно, привнесли в историю больше кинематографичного психологизма, хотя по большому счету первоисточник вовсе не нарушили – даже в любовной линии, которая и впрямь состоялась для Смолиной в реальном путешествии.
В общем, материал для позитивного роуд-муви, которого практически нет в российском кино, и впрямь благодатный. Режиссер Антон Маслов, отметившийся сериалами «ИП Пирогова
» и «Вампиры средней полосы», в общем-то, и свой первый полный метр «Многоэтажка» основывал исключительно на актерском составе. Но если там была камерная драма, где все действие происходило в многоквартирном доме, то тут, напротив, приходится работать не только с актерами, но и с родными просторами – от Москвы до самых до окраин, благо на пути есть живописный Байкал. Тем не менее, «Поехавшая» тоже превращается в кино исключительно актерское. Солирует Ольга Лерман, которой, кажется, никакие физические преграды, сопровождающие ее героиню, не страшны со времен «Белого снега
».
В этом киноактерском путешествии по степям и весям ее главный попутчик – Виктор Хориняк
, уже работавший с Лерман на сериале «Родком
». В московских «флэшбеках» нарочито-смешной Ильясов с Алиной Алексеевой и держащийся особняком Дмитрий Чеботарев, очевидно, пришедший в «Поехавшую» прямиком из «Вампиров средней полосы». Где-то в своем актерском видении находится еще и Елена Яковлева, большую часть фильма играющая, скорее, дух, нежели плоть саркастичной матери Ани Смолиной.
А вот с собакой сцены совершенно не удаются. Несчастная Капа выглядит в фильме как обязательный реквизит, но совсем не как одна из главных героев. Иногда о таксе и вовсе забывают, что, конечно, может вызвать праведный гнев всех собачников. Так в итоге «Поехавшая», несмотря на неожиданный для России жанр женского роуд-муви, в какой-то момент и превращается в привычный, но кто сказал, что необязательный, ромком о поиске любви, пусть и отягощенный ответственностью за животных и выстраиванием здоровых отношений с родителями.
«Поехавшая» в кинотеатрах с 8 марта.
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