Двойная жизнь Анны Старшенбаум, реальность и провокации: 5 фактов о фильме «Эскортница»

В российский прокат 8 марта выходит фильм Михаила Погосова с провокационным названием «Эскортница». Главную роль – куратора выставок современного искусства, которая на самом деле организует досуг для сильных мужчин мира сего, – играет Анна Старшенбаум. Она же выступила и креативным продюсером этой эротической драмы, не лишенной сложной семейной тематики. Рассказываем, чем, кроме названия, интересен данный проект.
Фильм основан на реальных событиях
Как и нашумевший польский хит «Эскортницы», основанный на книге журналиста Петра Крысяка, где рассказывается о подноготной красивой дубайской жизни, идея российской ленты также появилась «благодаря» реальным событиям. В апреле 2021 года в ОАЭ арестовали молодых женщин, которые позировали голыми на балконе роскошного отеля Dubai Marina. Россиянок среди 40 моделей не было, но фрагмент видео и фото, которые разошлись в соцсетях, снимал айтишник из российского «города невест» Иваново Алексей Концов (его тоже на всякий случай задержали). В итоге все фигуранты дела после нескольких дней в дубайской тюрьме были депортированы из ОАЭ, а Концов – уже в мае 2022-го – продал скандальное фото на NFT-аукционе.
Но сама история, конечно, не об этом
Несмотря на то, что точкой отсчета были дубайские события 2021 года, сама история для «Эскортницы» существенно переработана. Кристина – талантливая «менеджер экстра-класса», которая, прикрываясь современным искусством, организует «развлечения» для богатых клиентов. На нее работают эффектные молодые женщины, но в то же время ее бизнес имеет и множество обратных, порой криминальных, сторон. Режиссер, автор сценария и продюсер фильма Михаил Погосов считает, что «Эскортница» рассказывает «о современной падшей женщине, которая всю жизнь врала, и думает, что легко может соскочить и начать жить по-другому». «Для меня это история не сутенерши, которая руководит группой девиц по вызову, а история человека, который думает, что в жизни можно все менять по мановению палочки. Но, оказывается, так не бывает», – подчеркивает Погосов.
Фильм снимался в ОАЭ и Москве
Действие фильма происходит в течение одной ночи в Москве и Дубае, и именно этого погружения в одну напряженную самыми разнообразными событиями ночь пытались добиться создатели. «Эскортница» – в первую очередь захватывающая драма, лишь с элементами эротики, которая для российского кино сделана довольно смело. Если съемки в Дубае, по словам исполнительницы одной из ключевых ролей Алины Алексеевой, были непростыми технически, потому что им приходилось «буквально режиссировать балет на месте, принимая в учет и особенности костюма, и хореографию пробежек, и режим освещения улиц в Дубае», то в одном из престижных московских отелей создателям фильма и вовсе пришлось снимать одну из самых откровенных и будоражащих групповых сцен.
фото: Съемки фильма "Эскортница"
Двойная жизнь Анны Старшенбаум
Главную роль в «Эскортнице» играет Анна Старшенбаум, которая выступает еще и креативным продюсером ленты, и это первый ее подобный опыт. «Мою героиню на самом деле зовут Анна, но для всех она Кристина. Она давно ведет двойную и даже тройную жизнь. Близкие не знают, кто она на самом деле – для всех Кристина занимается искусством. Зрители застают ее как раз, когда она собирается проститься с этой жизнью и начать всё заново. Только это куда сложнее, чем она думает», – говорит о своей героине Старшенбаум.
Провокационное кино со смыслом
Еще до премьеры фильм со столь провокационным названием успел получить в интернете массу всевозможного хейта, однако «Эскортница» – настоящая психологическая драма, исследующая всегда актуальный для кино вопрос отцов и детей (теперь — наконец на примере матерей и дочерей). Поэтому неслучайно в актерском составе можно увидеть и совсем юную актрису Виту Корниенко, и опытную Ирину Безрукову, которой досталась роль матери главной героини, причем в двух возрастах. Ну а за мужской «фон» этой, по большому счету, сугубо женской трагедии отвечают популярные Дмитрий Нагиев и Петар Зекавица.
обсуждение >>