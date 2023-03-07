Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Двойная жизнь Анны Старшенбаум, реальность и провокации: 5 фактов о фильме «Эскортница»

Рецензии на фильмы >>
7 марта 2023

В российский прокат 8 марта выходит фильм Михаила Погосова с провокационным названием «Эскортница». Главную роль – куратора выставок современного искусства, которая на самом деле организует досуг для сильных мужчин мира сего, – играет Анна Старшенбаум. Она же выступила и креативным продюсером этой эротической драмы, не лишенной сложной семейной тематики. Рассказываем, чем, кроме названия, интересен данный проект.

Двойная жизнь Анны Старшенбаум, реальность и провокации: 5 фактов о фильме «Эскортница»

Фильм основан на реальных событиях

Как и нашумевший польский хит «Эскортницы», основанный на книге журналиста Петра Крысяка, где рассказывается о подноготной красивой дубайской жизни, идея российской ленты также появилась «благодаря» реальным событиям. В апреле 2021 года в ОАЭ арестовали молодых женщин, которые позировали голыми на балконе роскошного отеля Dubai Marina. Россиянок среди 40 моделей не было, но фрагмент видео и фото, которые разошлись в соцсетях, снимал айтишник из российского «города невест» Иваново Алексей Концов (его тоже на всякий случай задержали). В итоге все фигуранты дела после нескольких дней в дубайской тюрьме были депортированы из ОАЭ, а Концов – уже в мае 2022-го – продал скандальное фото на NFT-аукционе.

Но сама история, конечно, не об этом

Несмотря на то, что точкой отсчета были дубайские события 2021 года, сама история для «Эскортницы» существенно переработана. Кристина – талантливая «менеджер экстра-класса», которая, прикрываясь современным искусством, организует «развлечения» для богатых клиентов. На нее работают эффектные молодые женщины, но в то же время ее бизнес имеет и множество обратных, порой криминальных, сторон. Режиссер, автор сценария и продюсер фильма Михаил Погосов считает, что «Эскортница» рассказывает «о современной падшей женщине, которая всю жизнь врала, и думает, что легко может соскочить и начать жить по-другому». «Для меня это история не сутенерши, которая руководит группой девиц по вызову, а история человека, который думает, что в жизни можно все менять по мановению палочки. Но, оказывается, так не бывает», – подчеркивает Погосов.

Фильм снимался в ОАЭ и Москве

Действие фильма происходит в течение одной ночи в Москве и Дубае, и именно этого погружения в одну напряженную самыми разнообразными событиями ночь пытались добиться создатели. «Эскортница» – в первую очередь захватывающая драма, лишь с элементами эротики, которая для российского кино сделана довольно смело. Если съемки в Дубае, по словам исполнительницы одной из ключевых ролей Алины Алексеевой, были непростыми технически, потому что им приходилось «буквально режиссировать балет на месте, принимая в учет и особенности костюма, и хореографию пробежек, и режим освещения улиц в Дубае», то в одном из престижных московских отелей создателям фильма и вовсе пришлось снимать одну из самых откровенных и будоражащих групповых сцен.

Двойная жизнь Анны Старшенбаум, реальность и провокации: 5 фактов о фильме «Эскортница»
фото: Съемки фильма "Эскортница"

Двойная жизнь Анны Старшенбаум

Главную роль в «Эскортнице» играет Анна Старшенбаум, которая выступает еще и креативным продюсером ленты, и это первый ее подобный опыт. «Мою героиню на самом деле зовут Анна, но для всех она Кристина. Она давно ведет двойную и даже тройную жизнь. Близкие не знают, кто она на самом деле – для всех Кристина занимается искусством. Зрители застают ее как раз, когда она собирается проститься с этой жизнью и начать всё заново. Только это куда сложнее, чем она думает», – говорит о своей героине Старшенбаум.

Провокационное кино со смыслом

Еще до премьеры фильм со столь провокационным названием успел получить в интернете массу всевозможного хейта, однако «Эскортница» – настоящая психологическая драма, исследующая всегда актуальный для кино вопрос отцов и детей (теперь — наконец на примере матерей и дочерей). Поэтому неслучайно в актерском составе можно увидеть и совсем юную актрису Виту Корниенко, и опытную Ирину Безрукову, которой досталась роль матери главной героини, причем в двух возрастах. Ну а за мужской «фон» этой, по большому счету, сугубо женской трагедии отвечают популярные Дмитрий Нагиев и Петар Зекавица.

Фильм «Эскортница» в кинотеатрах с 8 марта.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Четвертый «Джон Уик», «Солнце моё» и еще 10 фильмов марта
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Алина Алексеева (II)Ирина БезруковаПетар ЗекавицаВиталия КорниенкоДмитрий НагиевМихаил ПогосовАнна Старшенбаум
фильмы
ЭскортницаЭскортницы

фотографии >>
Двойная жизнь Анны Старшенбаум, реальность и провокации: 5 фактов о фильме «Эскортница» фотографии
Двойная жизнь Анны Старшенбаум, реальность и провокации: 5 фактов о фильме «Эскортница» фотографии
Двойная жизнь Анны Старшенбаум, реальность и провокации: 5 фактов о фильме «Эскортница» фотографии
Двойная жизнь Анны Старшенбаум, реальность и провокации: 5 фактов о фильме «Эскортница» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»

День рождения >>

Владлен Бирюков
Евгений Булычёв
Нина Веселовская
Ирина Горячева
Сергей Губанов
Николай Кисличенко
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Яков Шамшин
Рэйчел Вайс
Джей Дюпласс
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Питер Сарсгаард
Джон Хёрд
Альбрехт Шёнхальс
все родившиеся 7 марта >>

Афиша кино >>

Очень плохая семейка
комедия
Великобритания, 2022
Не стучи
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
По правилам и без
комедия
Франция, 2022
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Святой архипелаг
Россия, 2021
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Идеальный брат
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Лжецы
комедия, мелодрама
Индия, 2023
Поехавшая
комедия, роуд-муви
Россия, 2023
Царевны и Таинственная гостья
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2023
Эскортница
драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?