«Ину-о: Рождение легенды»: Подумай о сёгунах свысока

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Новости кино Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет весной Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Premier, а позже – на ТНТ

Обзор сериалов «Тест на беременность 3»: Жизнь человека - превыше всего Третий сезон популярного сериала со Светланой Ивановой в главной роли

Лайфстайл «Творческий провал»: Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой Для роли в спектакле актриса учила латышский язык

Интервью Анна Зайцева: «Мне понятны проблемы каждого нашего героя» Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах

Интервью Никита Ефремов: «В первую очередь, признание хорошо бы получить от самого себя» Популярный актер – о фильме «Здоровый человек», nepo babies и зарубежном дебюте «Тетрис»

Лайфстайл Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке» ТНТ раскрыл имена первой десятки звёзд

Интервью Хью Джекман: «Никто не должен проходить через эту боль в одиночестве» Актер о фильме «Сын», отцовстве и работе с Энтони Хопкинсом