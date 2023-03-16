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«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Что такое «хорошо»

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16 марта 2023

В российский прокат 16 марта выходит новый фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы», основанный на реальной истории пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, который совершил успешную аварийную посадку планового рейса «Москва-Симферополь» неподалеку от аэропорта Жуковский, когда самолет столкнулся со стаей чаек и у него отказали оба двигателя. За этот поступок Юсупов получил звание «Герой Российской Федерации».

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Что такое «хорошо»

За несколько часов до рейса «Москва-Симферополь», который вылетел из подмосковного Жуковского 15 августа 2019 года, мама (Полина Максимова) пытается научить сына не бояться перелетов. Где-то на другом конце Москвы ссорится пара (Елизавета Моряк и Марк Богатырев), которая едет в первый совместный отпуск, но молодой человек так и не делает предложение, а, как считает его партнерша, это явный знак того, что после отпуска они все-таки расстанутся. Еще одна локация и новый потенциальный пассажир – великовозрастный маменькин сынок (Дмитрий Колчин), пытающийся доказать родительнице, что в отпуске с ним будет всё нормально.

Ближе к отправлению рейса в аэропорту возникают новые персонажи. Дебютантка авиаперелетов (Жанна Эппле) с подругой (Ольга Хохлова) сетует, что им достался 13-й ряд. Горе-сын (Юрий Насонов), который давно не общается с матерью, не может позвонить родителям, несмотря на то, что они празднуют годовщину свадьбы. Суперсерьезный бизнесмен (Дмитрий Власкин) заставляет подчиненного править таблицу эксель «прямо сейчас», а то скоро он останется без связи на несколько часов. Но полет начинается – и время отложить гаджеты, ну или, как минимум, поставить их в авиарежим.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Что такое «хорошо»

Сегодня на борту корабля первый пилот – Дамир Юсупов (Егор Бероев), когда-то грезивший о небе мальчик (это зрителям параллельно и тщательно рассказывают флэшбеками), но после школы не прошедший медосмотр в летную академию, ушедший в армию, выучившийся на юриста, и только потом, отработав по этой профессии, уже в сознательном возрасте рискнувший вернуться к мечте.

Работу Сарика Андреаясяна сложно сопоставить даже с недавним «Крушением» с Джерардом Батлером, где каноны условного фильма-катастрофы о падении самолета и спасении пассажиров были решены в формате боевика. Тем более, далека она от отечественного «Экипажа», где вся суть сводилась именно к экшну про спасение. И даже от очевидного референса «Чудо на Гудзоне» про Чесли Салленбергера, где, помимо аварийной посадки, рассказывалось и о расследовании ситуации, где пилот якобы мог решить столь жизненно важный вопрос иначе и посадить самолет не на воду, а на взлетно-посадочную полосу одного из двух близлежащих аэропортов.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Что такое «хорошо»

Героического размаха «На солнце, вдоль рядов кукурузы» не достигает, хотя предпосылки к этому есть. И история уникальная, и в фильмографии режиссера были попытки создать жанр отечественной супергероики — в «Защитниках», и сам Дамир Юсупов согласился исполнить камео ближе к финалу ленты. Однако снято кино в востребованном в нынешние времена формате экранизации «Википедии». Режиссер вместе с автором сценария Алексеем Гравицким, работавшим примерно над всеми проектами Андреасяна – от «Землетрясения» и «Непрощенного» до «Жизни по вызову» и «Чикатило» – даже не пытается усмотреть в Дамире Юсупове, человеке и персонаже, намеки на сложность, благодаря которым обычно и рождается драматургия.

Как и в предыдущих фильмах и сериалах Андреасян делает героя одномерным. В данном случае, в отличие от того же «Чикатило», во всех смыслах хорошим. Но, как известно, хороший человек — не профессия, а кино, топорно разделяющее всех и всё на черное и белое, своих и чужих, хороших и плохих, достойно разве что одноразового просмотра. И про того же Дамира Юсупова можно было сделать фильм, существенно выходящий за рамки «Википедии» и телевизионных репортажей, которые также мелькают в финале ленты. Даже эти короткие кадры выглядят интереснее, чем целый художественный фильм.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатрах с 16 марта.


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