Снимите мне очки: вечеринка у Вия в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш»

В прокат выходит полнометражный фильм «Сергий против нечисти: Шабаш» — продолжение одноименного мини-сериала онлайн-кинотеатра KION про экс-священника, который борется с потусторонними силами. Основной актерский состав остался прежним: Роман Маякин в роли Сергия, Лукерья Ильяшенко в образе его полицейской напарницы Кати Земцовой, а также матушка-тетушка Ирина Розанова и коп-антагонист Кракин Дмитрий Куличков. В режиссерском кресле – все также постановщик сериала Кирилл Кузин. Зато в образах сказочных злодеев можно разглядеть Игоря Жижикина, Евгения Коряковского и Нино Нинидзе.
В городе новая беда – бесследно пропадают девушки. Приехав на очередное место преступления, Земцова обнаруживает еще и обгоревший труп мужчины. Пока судмедэксперт теряется в догадках, она вызывает Сергия, который безошибочно определяет: дело лап Горыныча. Того самого змея с тремя головами, правда, в отличие от сказки, они не прикреплены к одному телу, а существуют вполне автономно — в виде трех людей. Отыскать и уничтожить нужно всех.
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Сериал «Сергий против нечисти»
Такова завязка, она же первая глава «Шабаша», в котором, помимо Горыныча, появляются вампиры
, домовые (и один корабельный – все-таки Сергий живет на барже), призраки, райская (или в данном случае адская) птица Сирин и даже Вий. Последний окажется прямо-таки верховных злодеем, планирующим выпустить на волю максимальное количество недобрых существ, – Сергию и его команде никак нельзя этого допустить.
Авторы развивают не только условно вертикальную сюжетную линию – ту, в которой появляются разные сказочные и мифические персонажи, — но и горизонтальную, связанную с личными отношениями Сергия, Земцовой и остальных действующих лиц. Конечно, жанр изначально не предполагает глубины – история комедийная, и герои во главе с Сергием активно обсмеивают собственные пороки и недостатки. Так, главного героя бесконечно попрекают пристрастием к алкоголю, и Роман Маякин с упоением отыгрывает образ бунтаря подшофе. Растет сексуально-романтическое напряжение между ним и героиней Ильяшенко. Однако авторы не спешат к штампу в духе «и жили они долго и счастливо»: пока отношения ходят по тонкой грани между ненавистью и любовью.
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Рецензия на сериал «Серий против нечисти»
Самое интересное в «Сергие» вновь то, как здесь обыгрывают русские народные сказки и знакомых всем былинных персонажей, подгоняя их под современный штиль вселенной сериала и фильма. Будь то брутальный Горыныч-Жижикин, изрыгающий пламя, или облаченная в наряд с перьями Сирин-Нинидзе, лешие-курьеры и домовые, работающие менеджерами супермаркетов. И, конечно, Вий, у которого вместо век – темные очки, но все равно, стоит их поднять, как взор горящий способен спалить все живое. Сказочные мотивы смешиваются с библейскими, церковь противостоит «лукавому» во всех его проявлениях, сверхъявственное растворяется в обыденной жизни, и праведников легко спутать с грешниками.
Для формата полнометражного фильма «Шабаш» не совсем цельное произведение – даже разделение на главы напоминает сериальную структуру. Однако сам мир и его обитатели остаются весьма занятными – и даже явно на этом этапе не исчерпали весь свой потенциал. Финал еще более открытый и интригующий, чем был в сериале, с явным заделом на продолжение. Будет ли оно, очевидно, покажет кинотеатральный — а впоследствии и цифровой — прокат. Учитывая, что ниша комедийного мистического экшна в российском кино более или менее свободна, перспективы у вселенной «Сергия» весьма неплохие.
«Сергий против нечисти: Шабаш» в кинотеатрах с 16 марта
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