Снимите мне очки: вечеринка у Вия в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш»

анонс

16 марта «На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Что такое «хорошо» Егор Бероев в роли Дамира Юсупова – реального летчика, аварийно посадившего рейс «Уральских авиалиний», где выжили все пассажиры и члены экипажа

15 марта «Солнце мое»: Горящий тур в детство Пронзительная драма отца и дочери с Полом Мескалом и молодым дарованием Фрэнки Корио

9 марта «Очень плохая семейка»: Посиделки жаб с гадюками Возмутительная черная комедия с Тони Коллет и Дэвидом Духовны