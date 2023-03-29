«Тень Караваджо»: Смерть за оскорбление чувств верующих

30 марта в российский прокат выходит фильм Микеле Плачидо «Тень Караваджо», рассказывающий о необыкновенной судьбе знаменитого художника, о его полотнах и о непримиримом противостоянии с Римской Церковью. Насыщенная, динамичная, с захватывающим сюжетом картина не оставляет равнодушным, как и ее главный герой, страстный революционер от искусства, встречающий на жизненном пути то безжалостных преследователей, то преданных поклонников. «Тень Караваджо» не только ответит на вопросы, что происходит в душе одного из величайших живописцев всех времен и откуда черпает он вдохновение, но и пополнит ваши искусствоведческие познания.
Обвиненный в убийстве соперника по дуэли и приговорённый к смертной казни Микеланджело Меризи, известный как Караваджо (Риккардо Скамарчо
), бежит из Рима в Неаполь и шлет оттуда Папе Павлу V прошение о помиловании, ожидая возможности вернуться. Прослышав о том, что художник использует в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, что, по мнению служителей культа, оскорбляет Бога, его святейшество обращается к секретной службе Ватикана и поручает одному из ее агентов (Луи Гаррель
) изучить эти слухи и составить подробное досье о богохульнике. Тайный посланник подходит к делу решительно и начинает допрашивать друзей, врагов, покровителей Караваджо, записывать его высказывания, и, разумеется, попутно изучает искусство мастера. Все это необходимо, чтобы Римская Церковь могла дать официальную оценку творчества дерзкого автора.
Для Микеле Плачидо, известного в России преимущественно по роли комиссара Каттани в криминальной саге «Спрут
», это уже 14-я режиссерская работа. По его собственным словам, он рассказывает историю Караваджо, как если бы тот был современной рок-звездой, стремящейся к тому, чтобы в искусстве отражать правду жизни – человеческую боль и отчаяние. Гениальность его граничит с безрассудством, страсти переполняют сердце, одновременно возвышая его как творца и делая уязвимым, неспособным противостоять простым человеческим слабостям. Но более всего режиссера восхищает, что Караваджо в своих картинах сумел превратить реальных жителей Рима, мужчин и женщин, в святых и мадонн, которых до сих пор почитают в церквях.
Повествование выстроено динамично и нелинейно, напоминая внезапно «Гражданина Кейна
», где каждая сцена представляет собой свидетельство о Караваджо того или иного героя. Параллельно в высоких кабинетах разворачиваются неумолкающие церковные дебаты о том, имеет ли право творить человек, чья жизнь полна греха, а искусство соблазняет и сеет сомнения. Святые отцы демонстрируют хорошее образования, толкуя все заложенные в картинах смыслы не хуже самого автора и справедливо приходят к выводу, что «Церковь еще не готова для его искусства». И это несмотря на то, что знатные семьи Рима, включая кардинала Дель Монте (Микеле Плачидо), сражаются за право владеть его полотнами.
Рим, в котором происходит большая часть действия – город иммигрантов, проституток, священников, пилигримов, кардиналов, маркиз и преступников. Здесь живут бок о бок властители и рабы, зажиточные богачи и голодающие бедняки на грязных улицах. В фильме проведена тщательная работа с локациями и реквизитом. Убедительно выглядит всё: от роскошных папских дворцов или усадьбы маркизы Констанции Колонн (Изабель Юппер
), величественных соборов и крепостей до кабаков и городских улиц, полных нечистот и нищеты. Ярко отражены и господствующие средневековые нравы – церковь имеет прочный статус, пользуется талантливейшими творцами, чтобы восхвалять свое величие, а также диктует нравственные нормы. За исполнением оных неустанно следит святая инквизиция. «Всё принадлежит нам и наше слово – закон». В этом несправедливом мире Караваджо становится живой легендой, утешителем душ, кумиром современников и… главным источником богатства коллекционеров.
Сильной стороной фильма является потрясающая операторская работа, великолепно воссоздающая игру света, тени и свечного чада, присущую живописи самого Караваджо. Стилистика подразумевает полное погружение вглубь картин, которые рождаются в создании автора. «Усекновением головы святого Иоанна», «Распятие святого Петра», «Мадонна со змеей», «Голова Медузы», «Обращение Савла», «Любовь побеждает все» — эти работы оживают в фильме Плачидо, и здесь можно узнать историю их героев, отверженных и обездоленных, но всегда готовых предоставить свои лица самым известным святым в истории искусства. Наиболее впечатляющим в этом ряду является фрагмент, в котором художник везет в свою мастерскую труп утонувшей проститутки, где его омывают и одевают в красное платье, чтобы затем он сделался частью одной из самых известных работ – «Смерти Богородицы», выставленной сейчас в Лувре.
Среди героев большое число реальных персонажей – священников, художников и знати того времени. Однажды Караваджо в тюремном каземате встречает даже Джордано Бруно (Джанфранко Галло
) накануне казни последнего. Особняком стоит лишь герой Луи Гарреля, именуемый себя «Тень», единственный вымышленный персонаж фильма. Этот верный пес режима и впрямь становится тенью Караваджо, преследуя его по пятам, но в своем стремлении уничтожить, устранить гения, он невольно пишет его самую блестящую, хотя и предельно мифологизированную биографию. Воочию Тень и Художник встречаются лишь однажды, и секретный агент произносит такую знакомую для уха обвинительную речь, суть которой сводится к тому, что изображать зло, болезни, насилие и разложение – не приемлемо для христианина. «Вы просто испугались меня», — смеется ему в лицо Караваджо. И как бунтарь Бруно, убежденный в том, что вселенная бесконечна, а Христос и Богородица – люди, Караваджо тоже до до последней минуты жизни будет яро защищать свое право нести людям с помощью искусства настоящую жизнь, заставляя человеческие сердца биться чаще. Он не боится смерти, потому что знает, что будет жить вечно.
«Тень Караваджо» в кинотеатрах с 30 марта.
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