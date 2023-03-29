Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Тень Караваджо»: Смерть за оскорбление чувств верующих

Рецензии на фильмы >>
29 марта 2023
30 марта в российский прокат выходит фильм Микеле Плачидо «Тень Караваджо», рассказывающий о необыкновенной судьбе знаменитого художника, о его полотнах и о непримиримом противостоянии с Римской Церковью. Насыщенная, динамичная, с захватывающим сюжетом картина не оставляет равнодушным, как и ее главный герой, страстный революционер от искусства, встречающий на жизненном пути то безжалостных преследователей, то преданных поклонников. «Тень Караваджо» не только ответит на вопросы, что происходит в душе одного из величайших живописцев всех времен и откуда черпает он вдохновение, но и пополнит ваши искусствоведческие познания.

«Тень Караваджо»: Смерть за оскорбление чувств верующих

Обвиненный в убийстве соперника по дуэли и приговорённый к смертной казни Микеланджело Меризи, известный как Караваджо (Риккардо Скамарчо), бежит из Рима в Неаполь и шлет оттуда Папе Павлу V прошение о помиловании, ожидая возможности вернуться. Прослышав о том, что художник использует в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, что, по мнению служителей культа, оскорбляет Бога, его святейшество обращается к секретной службе Ватикана и поручает одному из ее агентов (Луи Гаррель) изучить эти слухи и составить подробное досье о богохульнике. Тайный посланник подходит к делу решительно и начинает допрашивать друзей, врагов, покровителей Караваджо, записывать его высказывания, и, разумеется, попутно изучает искусство мастера. Все это необходимо, чтобы Римская Церковь могла дать официальную оценку творчества дерзкого автора.

Для Микеле Плачидо, известного в России преимущественно по роли комиссара Каттани в криминальной саге «Спрут», это уже 14-я режиссерская работа. По его собственным словам, он рассказывает историю Караваджо, как если бы тот был современной рок-звездой, стремящейся к тому, чтобы в искусстве отражать правду жизни – человеческую боль и отчаяние. Гениальность его граничит с безрассудством, страсти переполняют сердце, одновременно возвышая его как творца и делая уязвимым, неспособным противостоять простым человеческим слабостям. Но более всего режиссера восхищает, что Караваджо в своих картинах сумел превратить реальных жителей Рима, мужчин и женщин, в святых и мадонн, которых до сих пор почитают в церквях.

«Тень Караваджо»: Смерть за оскорбление чувств верующих

Повествование выстроено динамично и нелинейно, напоминая внезапно «Гражданина Кейна», где каждая сцена представляет собой свидетельство о Караваджо того или иного героя. Параллельно в высоких кабинетах разворачиваются неумолкающие церковные дебаты о том, имеет ли право творить человек, чья жизнь полна греха, а искусство соблазняет и сеет сомнения. Святые отцы демонстрируют хорошее образования, толкуя все заложенные в картинах смыслы не хуже самого автора и справедливо приходят к выводу, что «Церковь еще не готова для его искусства». И это несмотря на то, что знатные семьи Рима, включая кардинала Дель Монте (Микеле Плачидо), сражаются за право владеть его полотнами.

Рим, в котором происходит большая часть действия – город иммигрантов, проституток, священников, пилигримов, кардиналов, маркиз и преступников. Здесь живут бок о бок властители и рабы, зажиточные богачи и голодающие бедняки на грязных улицах. В фильме проведена тщательная работа с локациями и реквизитом. Убедительно выглядит всё: от роскошных папских дворцов или усадьбы маркизы Констанции Колонн (Изабель Юппер), величественных соборов и крепостей до кабаков и городских улиц, полных нечистот и нищеты. Ярко отражены и господствующие средневековые нравы – церковь имеет прочный статус, пользуется талантливейшими творцами, чтобы восхвалять свое величие, а также диктует нравственные нормы. За исполнением оных неустанно следит святая инквизиция. «Всё принадлежит нам и наше слово – закон». В этом несправедливом мире Караваджо становится живой легендой, утешителем душ, кумиром современников и… главным источником богатства коллекционеров.

«Тень Караваджо»: Смерть за оскорбление чувств верующих

Сильной стороной фильма является потрясающая операторская работа, великолепно воссоздающая игру света, тени и свечного чада, присущую живописи самого Караваджо. Стилистика подразумевает полное погружение вглубь картин, которые рождаются в создании автора. «Усекновением головы святого Иоанна», «Распятие святого Петра», «Мадонна со змеей», «Голова Медузы», «Обращение Савла», «Любовь побеждает все» — эти работы оживают в фильме Плачидо, и здесь можно узнать историю их героев, отверженных и обездоленных, но всегда готовых предоставить свои лица самым известным святым в истории искусства. Наиболее впечатляющим в этом ряду является фрагмент, в котором художник везет в свою мастерскую труп утонувшей проститутки, где его омывают и одевают в красное платье, чтобы затем он сделался частью одной из самых известных работ – «Смерти Богородицы», выставленной сейчас в Лувре.

Среди героев большое число реальных персонажей – священников, художников и знати того времени. Однажды Караваджо в тюремном каземате встречает даже Джордано Бруно (Джанфранко Галло) накануне казни последнего. Особняком стоит лишь герой Луи Гарреля, именуемый себя «Тень», единственный вымышленный персонаж фильма. Этот верный пес режима и впрямь становится тенью Караваджо, преследуя его по пятам, но в своем стремлении уничтожить, устранить гения, он невольно пишет его самую блестящую, хотя и предельно мифологизированную биографию. Воочию Тень и Художник встречаются лишь однажды, и секретный агент произносит такую знакомую для уха обвинительную речь, суть которой сводится к тому, что изображать зло, болезни, насилие и разложение – не приемлемо для христианина. «Вы просто испугались меня», — смеется ему в лицо Караваджо. И как бунтарь Бруно, убежденный в том, что вселенная бесконечна, а Христос и Богородица – люди, Караваджо тоже до до последней минуты жизни будет яро защищать свое право нести людям с помощью искусства настоящую жизнь, заставляя человеческие сердца биться чаще. Он не боится смерти, потому что знает, что будет жить вечно.

«Тень Караваджо» в кинотеатрах с 30 марта.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Четвертый «Джон Уик», «Солнце моё» и еще 10 фильмов марта
Луи Гаррель решает судьбу скандального художника в трейлере фильма «Тень Караваджо»
«Российский кинобизнес»: Гай Ричи против Григория Константинопольского
Поиск по меткам
Екатерина Визгаловаитальянцыхудожники
персоны
Джанфранко ГаллоЛуи ГаррельМикеле ПлачидоРиккардо СкамарчоИзабель Юппер
фильмы
Гражданин КейнСпрутТень Караваджо

фотографии >>
«Тень Караваджо»: Смерть за оскорбление чувств верующих фотографии
«Тень Караваджо»: Смерть за оскорбление чувств верующих фотографии
«Тень Караваджо»: Смерть за оскорбление чувств верующих фотографии
«Тень Караваджо»: Смерть за оскорбление чувств верующих фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Смирнов
27 марта ушёл из жизни актёр Владимир Смирнов.
Михаил Чигарёв
26 марта ушёл из жизни актёр Михаил Чигарёв.
Николай Дупак
26 марта ушёл из жизни актёр Николай Дупак.

День рождения >>

Толепберген Байсакалов
Михаил Бракоренко
Станислав Говорухин
Кирилл Жандаров
Зарина Низамиддинова
Владимир Пресняков
Борис Романов
Александр Фатюшин
Ксения Хаирова
Эрик Айдл
Брендан Глисон
Бад Корт
Кристофер Ламберт
Люси Лоулесс
Дэннис О'Киф
Теренс Хилл
все родившиеся 29 марта >>

Афиша кино >>

Жюль и Джим
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 1961
Любовь-морковь. Восстание машин
комедия, научная фантастика
Россия, 2023
Проклятие: Посвящение
детектив, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Айта
детектив, драма, триллер
Россия, 2022
Дитя тьмы
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Япония, 2020
Тень Караваджо
биография, драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2022
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Приключения аргонавтов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2022
Экзорцистка
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Бхола
боевик, криминальный фильм, приключения, триллер
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен