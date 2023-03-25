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«Операция “Фортуна”: Искусство побеждать»: 5 причин посмотреть фильм онлайн

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25 марта 2023

В онлайн-кинотеатре Okko состоялся цифровой релиз нового фильма Гая Ричи «Операция “Фортуна”: Искусство побеждать». Шпионская комедия выходила в российский прокат сразу после новогодних праздников и успела собрать почти 700 миллионов рублей – к сожалению, почти в два раза меньше, чем «Джентльмены», и в полтора, чем «Гнев человеческий». Цифровой релиз должен порадовать фанатов одного из самых любимых в России зарубежных режиссеров, но и не только их. Рассказываем, почему стоит посмотреть (или, может, пересмотреть) «Операцию “Фортуна”» онлайн.

«Операция “Фортуна”: Искусство побеждать»: 5 причин посмотреть фильм онлайн

Фирменный стиль Гая Ричи

Погони, перестрелки, эффектные рукопашные бои и, конечно, ироничные диалоги – то, за что мы любим неунывающего британского постановщика Гая Ричи, спустя многие годы так и не изменившего себе и любимому жанру комедийного боевика. «Операция “Фортуна”» он вновь собирает фаворитов во главе с Джейсоном Стэйтемом и подкидывает им лихие предлагаемые обстоятельства. Из одного секретного объекта украли нечто ценное, но что это, кто украл и главное зачем, – никто не знает. Ответы и предстоит выяснить эффективному агенту Орсону (Стэйтем) по прозвищу «Фортуна». Не нужно объяснять, что это прозвище он получил неслучайно: Орсону удаются любые дела. Единственный его недостаток – слишком большая зарплата. В остальном Орсон, кажется, идеален: помимо блестящей физической формы, отличается умом и находчивостью — даже когда на хвосте у его команды оказывается другая, из конкурирующего секретного отдела. Конечно, герой Стэйтема, особенно в фильмах Гая Ричи, всегда готов дать отпор плохим парням.

Пародия на Джеймса Бонда

После тяжеловесного «Гнева человеческого» Ричи вернулся в былую форму и вместе со сценаристами «Джентльменов» иронизирует над персонажами шпионских боевиков (в первую очередь — Джеймсом Бондом). К этому жанру Ричи уже обращался в «Агентах А.Н.К.Л.», однако в «Фортуне» его размах гораздо шире. Команда Орсона легко путешествует из Британии в Канны, а затем и в Турцию, где разворачивается основной сюжет картины. Не последнюю роль играет и завербованный Орсоном популярный актер гангстерских боевиков Дэнни Франческо в исполнении Джоша Хартнетта. Он должен стать своего рода «Троянским конем», который откроет шпионской команде путь к делам эксцентричного миллиардера Грега Симонса. Его отлично сыграл Хью Грант, который и ранее виртуозно менял романтическое амплуа на сугубо комедийное — в тех же «Джентльменах» Ричи.

«Операция “Фортуна”: Искусство побеждать»: 5 причин посмотреть фильм онлайн

Перезапуск карьеры Джоша Хартнетта

Красавчик из фильма «Перл-Харбор», Джош Хартнетт стал одним из самых популярных актеров начала нулевых, но уже к 2005-му, после «Города грехов» и «Счастливого числа Слевина», его карьера пошла на спад. Спустя каких-то десять лет его можно было увидеть разве что в сериале «Страшные сказки». Однако в 2021-м Гай Ричи вспомнил про талантливого парня и позвал его в «Гнев человеческий», где Хартнетту досталась роль невезучего напарника Стэйтема — пожалуй, единственного персонажа с несколько юмористическим флером. В «Фортуне» пробудившийся комедийный талант Хартнетта и вовсе сбивает с ног: его герой – актер, который играет актера. Да, это не тавтология, а вполне себе режиссерское техническое задание, с которым Хартнетт справляется на ура.

Восхитительная Обри Плаза

Для Обри Плазы, звезды сериала «Парки и зоны отдыха», переживающей сейчас – особенно после выхода второго сезона «Белого лотоса» – пик популярности, работа в «Фортуне» стала практически дебютом в жанре экшн. Ричи описал проект как «шпионский экшн, что-то в духе Бонда, но с хорошим юмором», и, конечно, Обри сразу же согласилась на эту авантюру. И не зря. В «Фортуне» она играет гениальную хакершу Сару Фидель — шикарную женщину, у которой «работает коробочка в голове», а она не стесняется шутить на тему зашкаливающего тестостерона, далеко не всегда являющегося признаком ума. В последние годы Ричи все чаще вводит в свои брутальные экзерсисы ярких героинь – стоит вспомнить, например, Мишель Докери в тех же «Джентльменах». Но Обри Плаза позволяет Ричи на новый уровень: ее героиня разрушает все стереотипы о женщинах, компьютерных гениях и высоколобых разговорах об искусстве (не только кино).

«Операция “Фортуна”: Искусство побеждать»: 5 причин посмотреть фильм онлайн

Здоровое отношение к работе и отдыху

Конечно, «Операция “Фортуна”» – это добротный и энергичный шпионский экшн, который ни на секунду не дает отвлечься от происходящего на экране. Но помимо лихого сюжета фильм Ричи еще и учит грамотно распределять время между работой и отдыхом. Герой Стэйтема здесь потому и столь высокоэффективный сотрудник, пусть и секретных спецслужб, что после каждой «операции» повышенной сложности умеет расслабляться. В гонорар «Фортуны» вписана не только работа, но и бизнес-джеты с дорогим вином, а главное – последующий отдых, желательно где-то на Мальдивах в отеле класса «люкс». И по возможности не менее семи дней. Как говорится, кто хорошо работает – тот хорошо и отдыхает.

Фильм «Операция “Фортуна”: Искусство побеждать» уже в онлайн-кинотеатре Okko.


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