Ты не рыба-ангел, но для меня: «Её заветное желание» — жизнеутверждающая «Русалочка» в современной Японии

В повторный прокат выходит «Её заветное желание» — трогательный и жизнеутверждающий мультфильм о мечте, поддержке и внутренней опоре. За производство аниме отвечала студия Bones, более известная масштабными фантастическими сюжетами, вроде «Моей геройской академии», «Моб Психо 100» или «Прозы бродячих псов», однако никакого сюрприза тут нет: все эти истории рассказывают о принятии себя и окружающих, о том, как важно доверять надеждам и чувствам.
22 бывает раз в жизни, но Цунэо не разбазаривает юность на развлечения: после пар в университете Осаки, где он изучает морскую биологию, юноша работает в магазине для дайверов — ну и сам, конечно, ныряет, чтобы насладиться подводными чудесами. У Цунэо есть мечта: отправиться в Мексику и увидеть вживую рыбу-ангела Клариона, которые обитают только там, у побережья одноименного острова. Такой шанс ему может подарить стажировка в мексиканском университете — и Цунэо старательно копит деньги на поездку.
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Целеустремленную рутину мечтателя как-то ночью нарушает Кумико, буквально влетая в его жизнь. Никакой магии — ровно наоборот: девушка на кресле-коляске мчалась вниз по извилистой дорожке, потому что кто-то толкнул ее бабушку, — и дело закончилось бы худо, не смягчи Цунэо ее падение. Спасителя, как водится, приглашают на чай, а потом пожилая Тидзу Ямамура предлагает юноше работать помощником внучки. Той компания Цунэо не по душе: Кумико уверена, что парень ее облапал в момент столкновения, — а студенту лишние деньги не помешают. Мечта — дело недешевое.
В оригинале аниме называется «Жозе, тигр и рыба
» — как и рассказ достопочтенной Сэйко Танабэ
, написанный в 1984 году. Псевдоним Жозе в честь героини «Волшебных облаков
» Фрасуазы Саган
взяла Кумико, практически не покидающая дом — не столько из-за ограничений, связанных с перемещением на коляске, сколько из-за гиперопеки бабушки Тидзу, уверенной, что вокруг «одни только хищники». Тигр, однажды увиденный Жозе в зоопарке, — воплощение ее страха перед недружелюбным внешним миром, ну а рыба — конечно, мечта. Не обязательно о Мексике — хоть какая-нибудь.
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Треугольник из опасений, устремлений и преодолений — фактически ареал главных героев. Несгибаемый, казалось бы, Цунэо терпеливо игнорирует нападки как бродячего кота Юкити, так и эксцентричной, на посторонний взгляд, Жозе, зовущей его «консьержем». Сама девушка — ей, кстати, 24! — чуть что запирается в комнате, где рисует море и рыб, которых, думает, не увидит никогда. В результате ряда потрясений оба эмоционально окрепнут — и привыкнут находить опору внутри себя. Этим «Её заветное желание» отличается от многих мелодрам или ромкомов, где обычно не слишком четко проговаривают, что поддержка необходима каждому, но не является панацеей. Тебе могут помочь всплыть на поверхность — эту роль для Цунэо играет бабник и весельчак Хаято, — но выбрать жизненный маршрут каждому необходимо самому.
Подобные «оговорки» и составляют прелесть дебютного полного метра Котаро Тамуры
, снимавшего эпизоды «Мичико и Хатчин
», «Бездомного бога
» и «Мемуаров Ванитаса
», но чаще — занимавшегося раскадровками на хитах студии Bones, а также работавшего помрежем Момору Хосоды
в фантастической родительской драме «Волчьи дети Амэ и Юки
». Возможно, поэтому Тамура и сценаристка Саяка Кувамура
, ранее не занимавшаяся аниме, грамотно — порой немного нарочито или прагматично — расставляют акценты.
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Жизнелюбивая Осака, которую в гидах называют «японской Венецией», то сама напоминает океан, то сужается до речушки или даже озерка — под стать настроению героев. Их типажность выдают не только реплики и прически, но и цвет глаз: у Жозе они яростно красные, у влюбленной в «консьержа» Май — синие; так и девушки желают Цунэо счастья по-своему: прямо противоположным образом. Компьютерная графика используется для анимации коляски Кумико, которую сложно отрисовать вручную, — и нестандартных полетов камеры, чья слегка угловатая траектория усиливает сходство с погружением в подводный мир на каком-нибудь неповоротливом батискафе.
Ну и главная находка фильма — остроумное прочтение «Русалочки
», невероятно популярной на японских островах как в фольклорном (в мифологии есть похожий ёкай — амабиэ
), так и в европеизированном изложении (см. «Холм ангела
», «Рыбка Поньо
», «Лу за стеной
», «Пузырь
»). Котаро Тамура стремился как можно объемнее изобразить Жозе — героиню в кресле-коляске, каких в массовой культуре и так не то чтобы много, тем более — не в юмористическом ключе. И русалочья аналогия тут в равной степени притягательна и рискованна, так как Ариэль, по сути, дважды пришлось пожертвовать собой — в качестве жительницы глубин и как возлюбленной.
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В итоге Тамура и Кувамура ускользают от пропаганды жертвенности в отношениях и обстоятельствах, предлагая... переписать сюжет, не доверяться архетипам и социальной инерции, готовой либо игнорировать чужие проблемы, либо парализовать человека заботой. Терзания Жозе в равной степени универсальны и индивидуальны — подобно осакскому диалекту начинающей сэйю Каи Киёхары, чей порой грубоватый тон контрастирует с кудряшками и румянцем Кумико, но дарит аниме какое-то ненаигранное, убедительное звучание. В конце концов, настоящая магия — не обменять голос на исполнение желания, а сохранить его сквозь любые невзгоды.
«Её заветное желание» в кинотеатрах с 30 марта
.
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