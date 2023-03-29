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«Дитя тьмы»: Я не слышу хруста костей

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29 марта 2023
В российский прокат выходит «Дитя тьмы» - мексиканско-перуанский ужастик режиссера Мишель Гарсы Серверы. Относительно камерный и бюджетный, зато снятый, что называется, согласно тренду: уже не чистый жанр, а попытка через него поговорить о проблемах реальных и актуальных, да еще и от лица женщины-режиссера, что делает историю, при всех огрехах, в каких-то моментах весьма убедительной. В главной роли – фактически дебютантка с парой сериалов в анамнезе Наталия Солан.

«Дитя тьмы»: Я не слышу хруста костей

Отчаявшаяся завести ребенка Валерия (Солан) отправляется в паломничество к святыне – и это как будто срабатывает: вскоре они с мужем Раулем (Альфонсо Досаль) узнают о беременности. Счастье, однако, быстро сменяется бурной тревогой: как рациональной – тут не последнюю роль играют родственники, припоминающие Валерии события юности, — так и иррациональной. Ночами девушку мучают кошмары и мерещатся то ли призраки, то ли ходячие мертвецы с изломанными конечностями, которые то смотрят на нее с улицы, а то и вовсе пробираются в жилище. Валерию и саму начинает буквально выворачивать наизнанку: не токсикоз, а что-то связанное со все больше выпирающими костями (оригинальное название Huesera можно перевести как «Костлявая»). Близкие списывают это на типичные переживания беременности, и только тетя Валерии, увлекающаяся обрядами и колдовством, призывает девушку обратиться за помощью к местными ведуньям.

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Сперва и правда может показаться, что на экране проходной мистический хоррор про женщину, беременную тем самым «дитём тьмы», — что может быть банальнее. Однако постепенно картина перемещается из плоскости не слишком изобретательного вымысла — в реальность, и тут уже кошмары зловещей беременности можно рассматривать как не более чем метафору. Депрессии — как дородовой, так и после. А еще — если посмотреть шире — как попытку разговора вообще о так называемом гендерном предназначении и диктате общественного мнения, сопутствующей несвободы и буквально физического страдания от этого всего.

«Дитя тьмы»: Я не слышу хруста костей

Чтобы привести зрителя к этому выводу, постановщица Мишель Гарса Сервера и сценаристка Абия Кастильо постепенно раскрывают подробности жизни Валерии — через флешбэки, встречи с людьми из прошлого и семейные посиделки, где вроде любящие родные не упускают случая напомнить девушке о якобы ошибках прошлого. Счастливая женитьба и долгожданная беременность при множащихся новых вводных выглядят этаким вынужденным шагом, всю дорогу претящим героине. И тело реагирует отторжением с галлюцинациями, не проходящими даже после родов. Впрочем, очищение и освобождение все-таки случится: как эзотерическое, так и, что называется, земное.

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Атмосфера мистического фильма ужасов в «Дите тьмы» создается малыми визуальными средствами, соответствующими скромному бюджету. Тут и классические скримеры со страшными рожами, и изломанная пластика – не слишком изящная, но торчащие ребра, позвонки и вывернутые локти с запястьями, как и все натуралистическое и физиологическое, нет-нет да и заставляет вздрогнуть. В финале и вовсе случится впечатляющая потусторонней красотой сцена изгнания злого духа. Однако истинная концовка возвращает зрителя из мира фантазии к суровому быты: никакого хеппи-энда в привычном понимании ждать не стоит. Это скорее грустный, но единственно верный исход, способный подарить всем участникам долгожданное успокоение. А самому маленькому — и вовсе надежду на счастливую жизнь.

«Дитя тьмы» в кинотеатрах с 30 марта.


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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   29.03.2023 - 21:28
Не знаю, всегда смущает надпись основано на реальных событиях. Хотелось, чтобы писали на сколько процентов история реальная. Или снимали фильм о фильме, где все рассказали. читать далее>>
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«Дитя тьмы»: Я не слышу хруста костей фотографии
«Дитя тьмы»: Я не слышу хруста костей фотографии
«Дитя тьмы»: Я не слышу хруста костей фотографии
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