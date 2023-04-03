«Бюро магических услуг»: Все совпадения не случайны

В российский прокат, очевидно соскучившийся по семейному фэнтези, особенно с учетом того, что «Гарри Поттер» теперь не доступен даже на онлайн-платформах, выходит фильм «Бюро магических услуг» по роману британского писателя Тома Холта, которого на родине порой сравнивают с Тэрри Пратчеттом и Джоан Роулинг, так как Холту удается создавать свои уникальные миры и приправлять их изрядной долей юмора. «Бюро магических услуг» – первая киноадаптация одного из самых популярных произведений писателя «Переносная дверь». Причем снятая в Австралии, но с международными звездами – Сэмом Ниллом и Кристофом Вальцем.
У обычного парня Пола Карпентера (Патрик Гибсон
) день начался не совсем обычно: шнурки на ботинках порвались, тостер сгорел, а на собеседование на работу в кафе он даже не смог нормально занять очередь – отвлек какой-то сумасшедший «профессор», утверждающий, что он преподавал у него в университете. Но все совпадения не случайны – это Пол поймет несколько позже, когда вдруг окажется в странной конторе под названием «Дж. В. Уэллс и К°», которая – вот уж неожиданность – набирает новых сотрудников.
Странноватый совет директоров, который почему-то знает имя Пола, сам и проводит собеседование, где Карпентер сыпется буквально на каждом вопросе. Но глава загадочного бюро Хамфри Уэллс (Кристоф Вальц), кажется, настроен к юноше крайне благосклонно. Так что уже на следующее утро Карпентер получает неожиданный звонок о том, что его приняли на работу. В бюро, которое все еще не очень понятно, чем занимается, Пола отправляют в подчинение строгого мистера Таннера (Сэм Нилл), который тут же выдает парню кружку с надписью «Обычная посредственность» и отправляет на стажировку к юной напарнице Софи (Софи Уайлд
), которая ненавидит кофе, лакрицу и мешающегося под ногами Карпентера. К тому же Софи более осведомлена о работе загадочного бюро и обладает магическим даром читать мысли людей. Но и Пол Карпентер уж точно неслучайно попал на эту работу.
Для австралийского режиссера Джеффри Уокера
, набившего руку на многочисленных сериалах, в числе которых «Американская семейка
» и «Молодой Скала
», «Бюро магических услуг» — пожалуй, первое столь подробное погружение в мир семейного фэнтези. Как и для сценариста фильма Леона Форда
(«На грани
»). Однако им удалось передать и магическую атмосферу книги Холта, и юмор, без которого невозможно волшебство. За комедийную составляющую проекта больше всего отвечает Сэм Нилл, который здесь то грозно размахивает руками и строит из себя беспринципного начальника, то пасует перед очередной битвой между добром и злом. Без этого, конечно, не складывается сказка, а «Бюро магических услуг» именно она.
Да, главный герой отличается от «Гарри Поттера» – мальчика со шрамом на лбу, но и он испытывает непередаваемый восторг при знакомстве с магией и собственными силами, которые, конечно, на поверку оказываются гораздо сильнее описанной на кружке «обычной посредственности». Именно герой Патрика Гибсона – молодого ирландского актера, известного по сериалам «ОА
», «Тюдоры
» и «Тень и кость
» – ответственен за ту самую «переносную дверь», давшую название роману Тома Холта, и, словно в «Хрониках Нарнии
», открывающую новые миры, далеко не все из которых безопасны.
В «Бюро магических услуг» нет платформы 9 ¾, хотя оно тоже расположено в Лондоне, распределяющей шляпы, «Гриффиндора» и «Слизерина», пусть Карпентера и спрашивали об образовании. Волшебство тут рождается в, казалось бы, обычном и не самом примечательном офисе, похожем на миллионы других, и происходит оно с самыми простыми парнями, каким когда-то, до трудоустройства, был Пол Карпентер. Однако это не лишает картину своего очарования и магии – очень даже не случайной.
«Бюро магических услуг» в прокате с 6 апреля.
обсуждение >>