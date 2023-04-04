«Убийство в Париже»: почему пародийный детектив с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером уже не работает

На стриминг-сервисе Netflix вышло продолжение суперуспешной детективной комедии «Убийство на яхте» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером, играющими обычную семейную пару из Америки, которая вдруг погружается в расследование загадочной смерти. Первая часть была в каком-то смысле списана с «Убийства в Восточном экспрессе» Агаты Кристи (или даже новейшей экранизации Кеннета Браны). Фильм с Энистон и Сэндлером – артистами выдающегося комического амплуа – конечно, представлял пародию на детективный сюжет. Причем довольно остроумную и отчасти предвосхитившую другие сатирические прочтения, какими теперь повально увлеклись кинематографисты и онлайн-платформы. «Убийство на яхте» на несколько месяцев опередило релиз первого «Достать ножи», тоже отсылающего к классике Кристи. Однако «Убийство в Париже» сильно задержалось относительно премьеры «Стеклянной луковицы», да и второго сезона «Белого лотоса», спекулирующего на этой же теме и все той же пьесе Кристи «И никого не стало».
Бывший полицейский Ник Шитц (Сэндлер) и его жена Одри (Энистон) после раскрытия громкого «Убийства на яхте», естественно, решили переквалифицироваться в частных детективов. Правда, для получения лицензии, которая поможет им вывести хобби на профессиональный уровень, Нику необходимо сдать соответствующий экзамен. Одри уже заучила все нужные ответы, выписанные из книги большого эксперта Коннора Миллера (Марк Стронг
), а вот Ник уверен, что вместо этой никому не нужной теории гораздо важнее его личная – полицейская – практика.
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На фоне профессионального кризиса Шитцов, которым все то и дело намекают на то, что нельзя связывать работу и личную жизнь, обуревает, естественно, и семейный. Одри недовольна пассивностью мужа, Ника, в свою очередь, раздражают непрошенные советы и чрезмерный контроль со стороны жены. И вот случайный звонок от их теперь уже друга махараджи Викрама (Адил Ахтар
), знакомого как раз по предыдущему делу, меняет их погрязший в быту брак.
Викрам приглашает Шитцов на свадьбу с французской невестой (Мелани Лоран
). Торжество, впрочем, начнется вовсе не Париже, а в индийский традициях и на частном острове, где паре Нику и Одри придется снова встретиться с теперь уже одноруким полковником (Джон Кани
), опять же известным по «Убийству на яхте», а также с сестрой махараджи Сайрой (Куху Верма
), его бывшей Графиней (Джоди Тернер-Смит
) и партнером по бизнесу, футболистом-ловеласом Франциско (Энрике Арсе
). Неожиданно в разгар празднества Викрама похищают — и тут же начинают требовать огромный выкуп. Очевидно, в деле замешан кто-то из ближнего круга махараджи. На расследование, по настоянию родственников и генерала, прилетает тот самый Коннор Миллер, но похитители готовы разговаривать только с четой Шитцов, которым и предстоит распутать загадочное похищение.
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«Убийство в Париже», казалось бы, повторяет вводные первой части. Тут и не самый счастливый брак героев Сэндлера и Энистон, и штампы про обычных американцев, чьи манеры и акцент удивляют не только благостных европейцев, но и представителей всех других стран, и даже убийство как стимул для запуска детективного сюжета (перед похищением Викрама смертью храбрых падет его по-азиатскому ловкий и молчаливый телохранитель). Однако ни динамики, ни комедии, ни уж тем более сатиры в этом лишь относительно парижском деле отчаянно не хватает, хотя сценарий сиквела и писал автор первой части Джеймс Вандербилт
.
Возможно, Сэндлер и Энистон (они также выступают продюсерами фильма) напрасно вдохновились успехом «Убийства на яхте» настолько, чтобы превратить милый и не хватающий звезд с неба проект в коммерческую франшизу. Не всегда из ингредиентов «немного детектива», «немного юмора» и «два известных актера с не совсем пересекающимися аудиториями» рождается стриминг-хит, каким он мог выглядеть в фантазии Netflix. В формуле успеха явно не учли конкурентного разнообразия, которое появилось за последние четыре года. Там, где Райан Джонсон
сдобрил «Стеклянную луковицу» сатирой про богачей, а создатели «Белого лотоса» напротив снабдили люкс-резорт тайнами следствия, семья Шитцов так и осталась на уровне легкого криминального чтива с набившими оскомину шутками про белых цисгендерных американцев, чью фамилию даже пилот (очевидно, славянского происхождения) обязательно перепутает со Шпицами.
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