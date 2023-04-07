«Прямой эфир»: Игра на выживание в городе мертвых

В прокат выходит камерный триллер «Прямой эфир» — новая полнометражная работа режиссера «Игры на выживание» Карена Оганесяна. Сюжет разворачивается на Кавказе, где популярный блогер готов променять человеческую жизнь на просмотры в социальных сетях.
Без топа и хайпа нет жизни – уверен молодой автоблогер Егор (Павел Чернышев
), который привык измерять ценность людей лайками. Для него обычное дело пожелать хейтерам смерти и послать своего менеджера, которая всеми силами пытается найти горе-подопечному новых рекламодателей. В надежде поднять охваты блога Егор едет на Кавказ, чтобы подрифтовать на машине в горах. Вот только гордая менеджер слов на ветер не бросает и в воспитательных целях оставляет парня без авто – и как следствие без «годного контента». Наобещав подписчиком крутые обзоры, парень все же отправляется в горы и просто снимает все вокруг в компании сопровождающего Сани (Кирилл Кяро
), которого в аэропорту принимает за своего фаната, поскольку тот просит сделать совместное селфи для маленькой дочки. В этой короткой поездке по Северной Осетии, разумеется, без конфликтов не обходится – и водитель джипа высаживает Егора и Сашу у некрополя в селе Даргавс, также именуемом «Городом мертвых». Пытаясь просто выполнять свою работу и сопровождать «звезду», Саша получает лишь оскорбления и угрозы в виде «иска за испорченный контент».
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Желаемого материала блогеру заснять не удается. Как вдруг щелчок – и Саша понимает, что встал на боевую мину. Телефон у мужчины разрядился, и теперь его судьба оказывается в руках Егора, который не спешит вызывать МЧС, зато начинает прямой эфир с говорящей подписью «мужик встал на мину». Спасательные службы, по его мнению, испортят трансляцию, продолжающую набирать все больше и больше просмотров. Рычагом давления на Сашу становится его маленькая дочка, которая смотрит эфир и переживает за папу. Так что герой послушно стоит на мине, а Егор ради просмотров и денег разыгрывает шоу, где лайки дороже жизни.
В этом камерном триллере Карен Оганесян делает ставку на саспенс, что ему успешно удавалось в сериале «Игра на выживание». Правила схожи: победит – то есть выживет – тот, кто останется человеком. Как и в финале первого сезона «Игры», пистолет, направленный на соперника, может выстрелить в тебя, потому что за ходом противостояния наблюдает кто-то еще. Из персонажа Чернышева авторы фильма изначально вымарывает все человеческое, делая из блогера бездушное существо, для которого мир вращается вокруг телефона. Это превращает пресловутый конфликт поколений и отчасти сам фильм в социальный ролик о вреде соцсетей и последствиях дурного поведения. В первой части картины рупором здравого смысла становится отчаявшийся герой Кяро, стоящий на мине более трех часов. Сперва может показаться, что кара настигнет лишь Егора, но Оганесян последовательно переворачивает игру, демонстрируя, что у с виду добродушного семьянина Саши есть свои скелеты в шкафу и вина за содеянное не имеет срока давности. В конечном итоге «Прямой эфир» — напряженная история о неминуемом возмездии с кричащим социальным подтекстом.
«Прямой эфир» уже в прокате.
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