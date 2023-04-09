С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона

В международный цифровой прокат вышел новый фильм Джеймса Кэмерона, вторая глава «пятикнижия» «Аватар» с подзаголовком «Путь воды». Как фильм, собравший два миллиарда и получивший «Оскар» за визуальные эффекты, выглядит на малом экране — и так ли велики его идеи, размышляет Алексей Филиппов.
За 13 лет, прошедшие между премьерами первого
и второго
«Аватаров», мегаломанский проект Джеймса Кэмерона
успел побывать и легендой, и мемом, и кассовым рекордсменом — и так по кругу. Действительно, непривычно, что фильм, собравшие больше двух миллиардов, довольно куце отозвался в массовой культуре: ни запоминающихся цитат, ни каких-то ярких последователей, ни буйного карьерного роста ведущих артистов (Зои Салдану
больше продвинули «Стартрек
» и «Стражи Галактики
», Сэм Уортингтон
, кажется, в синем «гриме» более узнаваем, чем без него). Все это, понятно, слону дробина на фоне триумфального возвращения (снова два миллиарда!), но все-таки «Аватар» претендует не столько на карманные деньги, сколько на душу человечества.
Читать
«Акварель» — документальный фильм о воде
Итак, прошло около дюжины лет с момента, как капрал Джейк Салли (Уортингтон) прибыл на планету Пандора, чтобы помочь земной корпорации RDA качать инопланетные ресурсы, но проникся местной философией — и встал на защиту природы и суверенитета планеты. Теперь он вождь одного из племен, женат на дочери прошлого главы Нейтири (Салдана) и воспитывает пятерых детей. От их союза родились пятипалые на’ви — Нетейам (Джэми Флэттерс
), Ло’ак (Бритен Далтон
) и Тук (Тринити Блисс
), а еще в семью Салли входят Кири (Сигурни Уивер
), дочь аватара Грэйс Огустин (Уивер), и выросший в местной культуре человек Майлз (Джек Чемпион
) по прозвищу «Паук» — сын сурового полковника Куоритча (Стивен Лэнг
), погибшего в финале первой части.
Человечество возобновляет позиционное противостояние с на’ви и выкачивание ресурсов Пандоры, но рассматривает и вариант полномасштабной колонизации: Земле крышка, нужно искать новый дом. Для выполнения этой спецоперации прилетает целый отряд аватаров во главе с клоном полковника Куоритча, обладающим его навыками и памятью, но телом и физической мощью трехметрового на’ви. Задача — подавить сопротивление, что значит — уничтожить Салли. Тот решает релоцироваться с семьей на восток — на территорию рифового клана Меткайина, которым руководит вождь Тоновари (Клифф Кёртис
) и его воинственная супруга Ронал (Кейт Уинслет
). Предполагается, что тут их мстительные вояки не найдут.
Смотреть онлайн
«Книга моря» — документальный фильм о природе и культуре Чукотки
Искать формулу успеха «Пути воды» — дело неблагодарное. В перечне мириады факторов — от бренда Джеймса Кэмерона до желания хеппи-энда в трагическом 2022-м — слишком легко выдать желаемое за действительное. Технологический прорыв? Кино, какое сегодня уже не снимают? Невзыскательная публика? Три часа заповедей современного человека? Все это не приблизит к пониманию феномена — разве что оставит приятное ощущение сопричастности: с поклонниками «Аватара» — или его злостными критиками.
И все же трехчасовой проповеди Кэмерона — апостолу кинематографа для тех, кто вырос на магии видеосалонов, VHS и кинопроката 90-х, — интересно задать ряд, пускай даже риторических вопросов. Например, действительно ли монументальный киносериал-долгострой, для создания которого требуется работа сонма процессоров, — непротиворечивая форма популяризации идей о важности экологии и единения с природой? Ведь Кэмерон снимает не «обычный блокбастер» и не просто с использованием спецэффектов, а ваяет целую цифровую вселенную, восхваляющую мощь и мудрость природы, не изуродованной антропоценом, при помощи технологий, какие в том числе не использовали, например, до первого «Аватара». Если сильно огрублять, Кэмерон сжигает дом, чтобы в формате театра теней рассказать, что за городом вообще-то горит лес.
Слушать
Подкаст о «Терминаторе» и его эпохе
При этом его космическая утопия удивительно тривиальна — в том смысле, что она сконструирована как энергозатратный пересказ сюжета о мудрых, не купившихся на соблазны «цивилизации» представителях инопланетной или иноземной расы. Это позволило критиковать уже первый «Аватар» за следование штампу «колонизатор очаровывается культурой тех, кого хотел покорить», а второй продолжил эксплуатировать тропы из научной и не очень фантастики, например, первой половины XX века и их переосмысления после Второй мировой. Джейк Салли — наследник раскаявшегося капитана Конфедерации Джона Картера с Марса
, а на’ви похожи на инопланетную расу из французского комикса «Валериан и Лорелин», чей геноцид столь же пафосно изобразил Люк Бессон
.
И дело не в том, что это «уже было», но в нежелании адептов массовой культуры выйти за пределы фантазмов о потерянном рае, который можно обрести в космических (или технологических) грезах. Есть расхожая фраза, которую приписывают Альберту Эйнштейну
: «Самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат
». Нобелевский лауреат, судя по всему, ее не говорил
, но у него есть цитата еще лучше: «Серьезные задачи, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне мышления, который использовался, когда мы их создавали
». Так вот «Путь воды» не предлагает иного мышления, кроме дорогостоящего ремикса «философии единения».
Читать
Рецензия на «Валериан и город тысячи планет»
Над «Аватаром» проделана колоссальная работа — чего только стоит создание языка Пандоры, — но можем ли мы утверждать, что в нем заложено специфическое мышление на’ви? Учитывая, что вся семейная линия «Пути воды» — калька с проблем в среднестатистической западной семье, а в визуальном языке эпопеи Кэмерона нет ракурсов, не растиражированных приключенческими фильмами или лощенными документалками о природе. Вдобавок олдскульная режиссура («Так больше не снимают») сводится к бесконечным пояснениям — под предлогом, что в курс дела надобно ввести Салли или его оппонента Куоритча. Да и достижения прорывных технологий отдают резиной: в соседстве с живыми артистами особенно бросается в глаза, что на’ви — не объекты физического мира.
Вполне возможно, что через десяток-другой лет Кэмерон завершит эволюционный цикл своей эпопеи — и расскажет, каков же он, мир без человеческих опасений и корысти, стремления везде встать во главу угла и увидеть совершенство на горизонте. И это будут не просто убаюкивающие слова о том, как важна гармония между детьми и взрослыми, кланами и странами, человечеством и океаном, планетой, космосом. Однако есть большие сомнения, что приключенческий аттракцион способен нести нечто большее, чем утешение и развлечение. У каждого директора корпорации и правителя наверняка есть любимая книга или фильм с похожими идеями, но при стыковке с реальностью гуманистический пафос не уберегает от гуманитарной катастрофы. Очень хочется, особенно после 2022-го, увидеть в «Аватаре» траекторию к лучшему миру, но, кажется, это очень успешное переливание из пустого в порожнее.
обсуждение >>