Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона

Рецензии на фильмы >>
9 апреля 2023
В международный цифровой прокат вышел новый фильм Джеймса Кэмерона, вторая глава «пятикнижия» «Аватар» с подзаголовком «Путь воды». Как фильм, собравший два миллиарда и получивший «Оскар» за визуальные эффекты, выглядит на малом экране — и так ли велики его идеи, размышляет Алексей Филиппов.

С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона

За 13 лет, прошедшие между премьерами первого и второго «Аватаров», мегаломанский проект Джеймса Кэмерона успел побывать и легендой, и мемом, и кассовым рекордсменом — и так по кругу. Действительно, непривычно, что фильм, собравшие больше двух миллиардов, довольно куце отозвался в массовой культуре: ни запоминающихся цитат, ни каких-то ярких последователей, ни буйного карьерного роста ведущих артистов (Зои Салдану больше продвинули «Стартрек» и «Стражи Галактики», Сэм Уортингтон, кажется, в синем «гриме» более узнаваем, чем без него). Все это, понятно, слону дробина на фоне триумфального возвращения (снова два миллиарда!), но все-таки «Аватар» претендует не столько на карманные деньги, сколько на душу человечества.

Читать «Акварель» — документальный фильм о воде
Итак, прошло около дюжины лет с момента, как капрал Джейк Салли (Уортингтон) прибыл на планету Пандора, чтобы помочь земной корпорации RDA качать инопланетные ресурсы, но проникся местной философией — и встал на защиту природы и суверенитета планеты. Теперь он вождь одного из племен, женат на дочери прошлого главы Нейтири (Салдана) и воспитывает пятерых детей. От их союза родились пятипалые на’ви — Нетейам (Джэми Флэттерс), Ло’ак (Бритен Далтон) и Тук (Тринити Блисс), а еще в семью Салли входят Кири (Сигурни Уивер), дочь аватара Грэйс Огустин (Уивер), и выросший в местной культуре человек Майлз (Джек Чемпион) по прозвищу «Паук» — сын сурового полковника Куоритча (Стивен Лэнг), погибшего в финале первой части.

С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона

Человечество возобновляет позиционное противостояние с на’ви и выкачивание ресурсов Пандоры, но рассматривает и вариант полномасштабной колонизации: Земле крышка, нужно искать новый дом. Для выполнения этой спецоперации прилетает целый отряд аватаров во главе с клоном полковника Куоритча, обладающим его навыками и памятью, но телом и физической мощью трехметрового на’ви. Задача — подавить сопротивление, что значит — уничтожить Салли. Тот решает релоцироваться с семьей на восток — на территорию рифового клана Меткайина, которым руководит вождь Тоновари (Клифф Кёртис) и его воинственная супруга Ронал (Кейт Уинслет). Предполагается, что тут их мстительные вояки не найдут.

Смотреть онлайн «Книга моря» — документальный фильм о природе и культуре Чукотки
Искать формулу успеха «Пути воды» — дело неблагодарное. В перечне мириады факторов — от бренда Джеймса Кэмерона до желания хеппи-энда в трагическом 2022-м — слишком легко выдать желаемое за действительное. Технологический прорыв? Кино, какое сегодня уже не снимают? Невзыскательная публика? Три часа заповедей современного человека? Все это не приблизит к пониманию феномена — разве что оставит приятное ощущение сопричастности: с поклонниками «Аватара» — или его злостными критиками.

С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона

И все же трехчасовой проповеди Кэмерона — апостолу кинематографа для тех, кто вырос на магии видеосалонов, VHS и кинопроката 90-х, — интересно задать ряд, пускай даже риторических вопросов. Например, действительно ли монументальный киносериал-долгострой, для создания которого требуется работа сонма процессоров, — непротиворечивая форма популяризации идей о важности экологии и единения с природой? Ведь Кэмерон снимает не «обычный блокбастер» и не просто с использованием спецэффектов, а ваяет целую цифровую вселенную, восхваляющую мощь и мудрость природы, не изуродованной антропоценом, при помощи технологий, какие в том числе не использовали, например, до первого «Аватара». Если сильно огрублять, Кэмерон сжигает дом, чтобы в формате театра теней рассказать, что за городом вообще-то горит лес.

Слушать Подкаст о «Терминаторе» и его эпохе
При этом его космическая утопия удивительно тривиальна — в том смысле, что она сконструирована как энергозатратный пересказ сюжета о мудрых, не купившихся на соблазны «цивилизации» представителях инопланетной или иноземной расы. Это позволило критиковать уже первый «Аватар» за следование штампу «колонизатор очаровывается культурой тех, кого хотел покорить», а второй продолжил эксплуатировать тропы из научной и не очень фантастики, например, первой половины XX века и их переосмысления после Второй мировой. Джейк Салли — наследник раскаявшегося капитана Конфедерации Джона Картера с Марса, а на’ви похожи на инопланетную расу из французского комикса «Валериан и Лорелин», чей геноцид столь же пафосно изобразил Люк Бессон.

С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона

И дело не в том, что это «уже было», но в нежелании адептов массовой культуры выйти за пределы фантазмов о потерянном рае, который можно обрести в космических (или технологических) грезах. Есть расхожая фраза, которую приписывают Альберту Эйнштейну: «Самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат». Нобелевский лауреат, судя по всему, ее не говорил, но у него есть цитата еще лучше: «Серьезные задачи, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне мышления, который использовался, когда мы их создавали». Так вот «Путь воды» не предлагает иного мышления, кроме дорогостоящего ремикса «философии единения».

Читать Рецензия на «Валериан и город тысячи планет»
Над «Аватаром» проделана колоссальная работа — чего только стоит создание языка Пандоры, — но можем ли мы утверждать, что в нем заложено специфическое мышление на’ви? Учитывая, что вся семейная линия «Пути воды» — калька с проблем в среднестатистической западной семье, а в визуальном языке эпопеи Кэмерона нет ракурсов, не растиражированных приключенческими фильмами или лощенными документалками о природе. Вдобавок олдскульная режиссура («Так больше не снимают») сводится к бесконечным пояснениям — под предлогом, что в курс дела надобно ввести Салли или его оппонента Куоритча. Да и достижения прорывных технологий отдают резиной: в соседстве с живыми артистами особенно бросается в глаза, что на’ви — не объекты физического мира.

С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона

Вполне возможно, что через десяток-другой лет Кэмерон завершит эволюционный цикл своей эпопеи — и расскажет, каков же он, мир без человеческих опасений и корысти, стремления везде встать во главу угла и увидеть совершенство на горизонте. И это будут не просто убаюкивающие слова о том, как важна гармония между детьми и взрослыми, кланами и странами, человечеством и океаном, планетой, космосом. Однако есть большие сомнения, что приключенческий аттракцион способен нести нечто большее, чем утешение и развлечение. У каждого директора корпорации и правителя наверняка есть любимая книга или фильм с похожими идеями, но при стыковке с реальностью гуманистический пафос не уберегает от гуманитарной катастрофы. Очень хочется, особенно после 2022-го, увидеть в «Аватаре» траекторию к лучшему миру, но, кажется, это очень успешное переливание из пустого в порожнее.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Сергей 72   9.04.2023 - 09:11
Напустил "тумана". Много слов ни о чем. Если выделить суть рецензии, то она сводится к одному банальному вопросу: "Почему такое "фиговое" кино собрало столько много денег?" И... читать далее>>
№ 1
Вячеслав Щербин   9.04.2023 - 08:58
Да всё просто - Кэмерон давно и основательно скатился в мракобесие: веганство, технофобию, сопливый пацифизм. Первые ростки у него были ещё более 30 лет назад в "Бездне" и 2-м "Терминаторе".... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноБлокбастерсиквел
персоны
Люк БессонКлифф КертисДжеймс КэмеронСтивен ЛэнгЗое СалданьяСигурни УиверКейт УинслетСэм УортингтонДжек Чемпион
фильмы
АватарАватар 2Валериан и город тысячи планетЗвёздный путьСтражи Галактики

фотографии >>
С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона фотографии
С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона фотографии
С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона фотографии
С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Мурад Раджабов
8 апреля ушёл из жизни актёр Мурад Раджабов.
Александр Алексеев-Негреба
7 апреля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев-Негреба.
Татьяна Исаева
5 апреля ушла из жизни актриса Татьяна Исаева.
Валентина Туманова
4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Туманова.

День рождения >>

Бронюс Бабкаускас
Адольф Ильин
Елена Кондулайнен
Владимир Крылов
Альгис Матулёнис
Иван Мацкевич
Эрнст Романов
Всеволод Сафонов
Денис Яковлев
Жан-Поль Бельмондо
Джан Мария Волонте
Тейлор Китч
Деннис Куэйд
Лейтон Мистэр
Кристен Стюарт
Эль Фаннинг
все родившиеся 9 апреля >>

Афиша кино >>

Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Зверолэнд
приключения, фэнтези
Иран, Китай, 2022
Звёзды в полдень
драма, мелодрама, триллер, экранизация
Франция, Панама, США, 2022
История одного ограбления
триллер
Италия, 2021
Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Паранормальные явления. Отель призраков
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Возвращение в Сеул
драма
Франция,Бельгия,Германия,Южная Корея,Румыния,Катар, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
Легионы тьмы
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Аргентина, 2022
Очень большая любовь
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Китай, 2020
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
Главная тема
«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
Как больше 10 лет добивались официального праздника и изменилась ли за это время индустрия
2 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен