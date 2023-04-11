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«Волны»: Смотреть белке в глаза

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11 апреля 2023
13 апреля в российский прокат выходит фильм «Волны» Михаила Брашинского, задуманный режиссером еще в в 2010 году. Спустя 12 лет после рождения идеи автор проводит героев через проживание боли, создает для них образ закрытого общества, которое верит в загадочную материю — «волны».

«Волны»: Смотреть белке в глаза

Олег, герой Владислава Абашина, пытается «дичать». У него это не очень получается, но он учится. Учится смотреть белке в глаза и лакать языком воду из грязного ручья — как лань. Мучимый виной после смерти жены, Олег убегает в лес, закапывает там телефон и кошелек. Попытки дичания приводят героя куда-то на границу реальности. Посреди леса, как мираж, возникает коммуна отшельников. В ней есть свой бог — Проводник, свой дух — волны. Обитатели коммуны: потерявшая сына и мужа Вера (Виктория Толстоганова), убивший жену Петр — ушли из «большого» мира, чтобы избавиться от боли, или просто потому, что не умели жить. В коммуне верят в существование «волн», которые могут привести к бессмертию. Одним из способов очищения «волн» является секс — только Проводник имеет право заниматься любовью с женщинами, потому что его волны чистые.

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В коммуне есть и своя богоматерь — Вера. Именно ее сын Антон привел Олега в поселение. Олег укрыл собой мальчика, когда того искала полиция — он украл у них рацию, чтобы построить машину времени. Так десятилетний Антон пытался пережить свою боль. Вера ведет Олега к проживанию потери. Если в начале фильма режиссер мучал Олега навязчивыми феминными образами — найденными в рюкзаке прокладками, розовым лифчиком, тампонами, — то позднее герою приходится пройти через трепет перед обнаженной женщиной, а затем и через новую любовь.

«Волны»: Смотреть белке в глаза

Неясно, да и неважно, насколько реальна та секта-коммуна, в которой оказался Олег. Брашинский упоминает, что образ коммуны ему было важно придумать с нуля, придумать их веру и жизнь. Несмотря на это в фильме очень много сквозных фольклорных и сказочных мотивов. Дети живут отдельно и решают все сами, взрослым нельзя даже входить в их двор. С одной стороны за основу взяты искаженные идеи Теслы, а с другой — все напоминает сказочный мотив дома в лесу, в который нельзя входить непосвященным. Логика сказки не могла не привести это общество к закономерному концу. Как и в «Солнцестоянии» Астера здесь нет места старости. Одна из героинь говорит, что смерти не должно быть, ведь есть полипы и медузы, которые могут вернуться в детство. Отдав свою «последнюю волну» — станешь бессмертным.

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В коммуне все говорят о счастье: они кушают красные яблоки, поют песни у костра и живут в дизайнерских домиках. Режиссер разрушает их мир. Он не имеет права на существование именно потому, что они все знают, как жить. И хотя город в «Волнах» выглядит фотореалистично, а жизнь в коммуне кажется то ли сказкой, созданной художницей Ириной Очиной, то ли отелем на базе пионерлагеря «Звездный» — кровяная жизнь есть только за пределами леса.

«Волны»: Смотреть белке в глаза

Настоящим же проводником оказывается не тот, у кого самые «чистые» волны, а мальчик Антон, который пошел против правил. Только он из всех героев по-настоящему хотел что-то изменить. Антон привел свою мать и Олега обратно в жизнь. Значит ли это, что они смогли прожить то горе, с которым пришли в коммуну? Ясно то, что им придется заново учиться жить и построить личную секту для уже по своему подобию.

«Волны» в кинотеатрах с 13 апреля.


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