«Возрожденные»: Небеса подождут

В прокат выходит «Возрожденные» — мистический триллер Егора Баранова (франшиза «Гоголь»). Фильм посвящен заговору вокруг католической церкви, научившейся воскрешать недавно умерших людей. О том, насколько успешно в фильме сочетаются теология и конспирология, рассказывает Дмитрий Соколов.
В недалеком будущем Ватикан научился с помощью особого ритуала воскрешать людей. Всех кандидатов тщательно проверяют на грехи и общее соответствие католическим добродетелям эксперты-«херувимы», так что второй шанс получают далеко не все. Отец Стэнли Мартин (Дэйв Дэвис
) — священник, работающий в группе поддержки для недавно воскрешенных людей. Когда один из его подопечных внезапно совершает серию убийств, Стэнли начинает расследовать жуткое происшествие и обнаруживает, что это не первый случай, когда вернувшиеся с того света люди превращаются в маньяков. Вскоре становится ясно, что вокруг воскрешенных существует глобальный заговор, грозящий поставить под вопрос саму практику «второго шанса».
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Для начала стоит сказать, что «Возрожденные
» сняты в стиле скринлайф
, то есть все события фильма показаны через экраны различных гаджетов и веб-сервисов: от ноутбука и смартфона до камер слежения. Подобный формат — ноу-хау Тимура Бекмамбетова
, за последние годы спродюсировавшего несколько любопытных скринлайф-триллеров: достаточно вспомнить «Убрать из друзей
», его сиквел «Даркнет
» и нашумевший в свое время «Поиск
». Но если эти фильмы стилизованы под подлинные записи пользователей сети, то в «Возрожденных» нет претензий на аутентичность: здесь присутствуют закадровый саундтрек и явный монтаж, так что «демонстрация экрана» выступает лишь как художественное решение, помогающее зрителям плотнее погрузиться в происходящее.
И Баранов умело использует весь потенциал этого нехитрого приема. Во-первых, фильм насыщен миллионом знакомых мелочей, образующих фон нашей цифровой повседневности. В кадре постоянно мелькают знакомые менюшки поиска и браузеров, логотипы и значки рабочего стола, Стэнли смотрит ролики на YouTube и ведет проповеди в метавселенной. Все это придает сюжету достоверность, а заодно сглаживает некоторые сценарные шероховатости. Во-вторых, комбинируя разные потоки информации (звонки, видеоролики, переписка в мессенджерах, трансляция с камер), Баранов поддерживает высокую плотность событий, даже если герои просто болтают о теориях заговора или обсуждают тонкости церковной политики.
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Рецензия на «Убрать из друзей»
В полной же мере эти находки работают благодаря динамичному сценарию, который почти целиком строится вокруг детективной линии. «Возрожденные», конечно, показывают общество, разделенное на сторонников «одной жизни» и адептов «второго шанса», но — лишь широкими мазками: не стоит ждать какой-то детальной картины мира, где католическая церковь приобрела уникальный и мощный инструмент влияния на людей. В центре повествования всегда остается расследование хитроумного заговора, а вовсе не вопросы католической догматики или психологические проблемы людей, переживших смерть.
Такая расстановка акцентов объясняет схематичность персонажей: психологизм принесен в жертву динамике и саспенсу. Герои всегда в опасности, а злодеи всегда наступают им на пятки, так что приходится постоянно импровизировать. В результате смотрится фильм на одном дыхании, без малейших провисаний. Правда, кое-какие сценарные ходы при такой подаче выглядят скомкано (вроде хакерши-херувима, мгновенно взламывающей сервера ФБР), а под конец некоторые детали сюжета подаются скороговоркой, но суть плана заговорщиков уловить все же можно. Финал при этом оказывается неожиданно мрачным, даже несмотря на эпилог, призванный немного смягчает трагизм ситуации.
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В общем, «Возрожденные» вполне подойдут любителям остросюжетных триллеров с не самой банальной завязкой. А если забыть о картонных (за вычетом разве что главного героя) персонажах и мелких сценарных условностях, то работу Баранова можно назвать одним из лучших образцов скринлайфа. Это легковесный, но отнюдь не примитивный фильм, в котором визуальный минимализм работает на эффектность показанной истории, а не подрывает ее.
«Возрожденные» в кинотеатрах с 27 апреля
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