Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков

Рецензии на фильмы >>
29 апреля 2023
22 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля прошел показ первой серии «документального блокбастера» «Михаил Горшенев: Легенда о Короле и Шуте» – второго в этом году кинематографического эксперимента на материале культовой группы. Проект режиссера Дарьи Иванковой создавался четыре года и выходит в онлайн-кинотеатре Okko, который своим видением истории КиШа заочно полемизирует с Кинопоиском: его нашумевшее панк-фентези о группе уже завершилось, успело оскандалиться, порадовать и возмутить фанатов. Новая легенда о Михаиле Горшеневе более консервативна, но изобретательность подачи и бережное отношение к биографии героя явно придется по душе разочаровавшимся в сериале.

Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков
фото: кадр из фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте"

Михаил Горшенев – дитя Ржевки, восточного района Ленинграда, в котором музыкальная революция рука об руку шла с бытовым неблагополучием. Шпана, наркотики, дешевый алкоголь, притом здесь же был известный на весь СССР подпольный клуб любителей The Beatles. В этой дуальной атмосфере (позже точно схваченной Лехой Никоновым в песне «Новый интернационал») Горшенев развил важное свое качество и стал «отлетающим» человеком. Будущую легенду российской панк-сцены в школе считали дурачком, Горшок мог минут на десять «воткнуть»: просто сидеть, пялясь в одну точку, теребить мочку уха и не реагировать на внешние раздражители. «Конченым» он, конечно, не был, просто иногда выпадал куда-то в свой мир, откуда и произрастают некоторые противоречивые черты личности. Горшенев как будто разрывался между двумя разными душевными состояниями: был то жизнерадостным добряком, то озлобленным панком, рубящимся за свою, мало кому понятную, правду.

«Ему приходилось там драться, "у себя"», – предполагает Андрей Князев. По очевидным причинам он — первый из спикеров документального проекта о Михаиле Горшеневе, его воспоминания и мысли зрителю наиболее интересны. Потом уже идут брат Алексей (группа «Кукрыниксы»), мама Татьяна Ивановна, Александр «Поручик» Щиголев. Все они – «свидетели Горшка» и передают личный опыт прикосновения к культовому персонажу. В чем-то сходятся, в чем-то противоречат друг другу: монтаж сталкивает два противоположных мнения, заставляя еще раз задуматься о причинах, по которым история «Короля и Шута» закончилась столь драматично. При этом в ленте Дарьи Иванковой – создательнице еще одного важного музыкального дока, про Анатолия Крупнова – все равно заметны сточенные углы. Особенно болезненные для фанатов КиШа темы, вроде наркотической зависимости Горшенева, проговариваются, но с великой аккуратностью. Да, было, но Горшок не зашел за край и позволил близким себя спасти. Редкое для него соглашательство – мазок к портрету доброго анархиста и подслащенная пилюля, призванная показать настрой проекта.

Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков
фото: кадр из фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте"

Подобных интересных деталек в пазле личности Михаила Горшенева множество. В детстве он любил отбирать вещи у младшего брата, а потом обижался на то, что тот ябедничает родителям. Во взрослом возрасте эта тенденция сохранилась – утащил к себе в группу гитариста «Кукрыниксов» Александра Леонтьева. Еще Горшок однажды лежал в мурманской больнице и влюбился в красивую девушку без ноги – потом долго не мог переварить те эмоции, которые в нем поселились. Ушел из дома и некоторое время жил в клубе «TaMtAm» (создатель клуба Всеволод Гаккель этого не помнит, но согласен, что такое могло случиться). На свадьбе Горшка и Анфисы Крючковой – в воспоминаниях очевидцев она вовсе и не такая плохая – КиШу не удавалось нормально повеселиться, потому что отец жениха подговорил тамаду всячески мешать пьянке. «Легенда о Короле и Шуте» – в первую очередь, фанатская история и ностальгический перформанс. В этом жанре особо ценятся интересные воспоминания и почти совсем нет места спорам.

Читать Первый взгляд на сериал "Король и Шут" от Кинопоиска
Для эксклюзива Okko такое бережное отношение к чувствам поклонников становится «киллер-фичей», с помощью которой онлайн-кинотеатр заочно спорит с другими платформами. В первую очередь, с Кинопоиском и его недавним сериалом «Король и Шут», воспринятым, мягко говоря, неоднозначно. Двухуровнему фентези-байопику не хватило той самой мягкости и плюрализма мнений: чем дальше забирался сюжет, тем злее становились почувствовавшие неладное панк-партизаны. Даже сентиментальность и примирительная интонация финала не помогли – Горшенев (очень харизматично сыгранный Константином Плотниковым) был упрощен до образа отказавшегося взрослеть подростка, который без друзей не может и шагу ступить. В этом надломе многие увидели попытку Князева сказать последнее слово в давнем конфликте, и добрая половина фанатского сообщества от расстановки приоритетов ожидаемо оказалась не в восторге. При создании «Легенды о Короле и Шуте» такой исход будто бы предвидели и заранее выстроили иную модель поведения, акцентируя внимание именно на объединительных темах: общих воспоминаниях, эйфории успеха и самом процессе творчества. Друзья Горшка это правило игры тоже принимают и не допускают проявления старых обид. В конце концов, они уже давно взрослые, пару лет назад официально помирились, а кто старое помянет – тому глаз вон.

Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков
фото: кадр из фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте"

Подход консервативного документального кино, изначально настроенного к своим героям с дружелюбием, тут очень даже к месту: ведь речь идет о группе, которая проповедовала «торжество всемирного добра», пускай и не самыми явными методами. «Легенда о Короле и Шуте» собирает биографию Михаила Горшенева из воспоминаний, интервью и хроники, застает моменты того самого «тупняка», когда Горшок внезапно проваливается в себя и начинает воевать с внутренними демонами. Увидеть нутро панковской души нельзя, но Иванкова решается создать эмоциональную реконструкцию в духе литературных анимадоков Ромы ЛибероваИЛЬФИПЕТРОВ», «Сохрани мою речь навсегда»). В голове звезды панк-рока беспорядок, газетные вырезки и насекомые, эстетика «Сида и Нэнси» и «Груза 200». Под кроватью кумира живут страшные чудища, с которыми тот беседует в минуты пьяного одиночества. И та же самая хмельная голова занята возвышенными идеями, желанием покорения космоса. Отправиться в путешествие к далеким планетам он уже морально готов, но что-то удерживает на Земле. То ли рок-н-ролл, то ли фатум. Неслучайно в трибьют-альбоме «КИНОпробы» Горшенев исполняет песню Виктора Цоя «Следи за собой» – гимн ироничного фатализма. Будь осторожен, соблюдай технику безопасности и просто позволь судьбе забрать тебя в нужный момент. Это ли не житие панка по Горшку, рецепт его самости?

Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков
фото: кадр из фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте"

«Михаил Горшенев: Легенда о Короле и Шуте» состоит из двух эпизодов: один уже вышел, второй ожидается ближе к лету. Опыт «Короля и Шута» показывает, что подводить какие-то итоги до выхода проекта целиком чревато – все может измениться, и не факт, что в лучшую сторону. Пока что получается теплая история одного непростого человека, живущего в не совсем реальном мире. Дарье Иванковой удается избежать неприятных болезней документального кино о замечательных людях: того, чем, к примеру, грешил «Пелевин», сделавший заглавного героя декорацией для красующихся перед зрителем говорящих голов. Впереди КиШ, коллектив и документальный фильм, ждут самые трудные испытания. Сможет ли он их преодолеть – открытый вопрос. По итогам первого тайма рок-н-ролл скорее жив, чем мертв.

«Михаил Горшенев: Легенда о Короле и Шуте» смотрите в онлайн-кинотеатре Okko.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Лабиринт Горшка: «Король и Шут» — темное фэнтези о непростой хоррор-панк-дружбе
Народный артист: 20 байопиков о звездах эстрады и кино
«Балабанов. Колокольня. Реквием»: Сквозь тусклое стекло
Среди ублюдков шел артист: Дэнни Бойл – о золотом веке Sex Pistols
«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе
«Сахаров. Две жизни»: Как я разлюбил атомную бомбу
«Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве»: Хорошими делами прославиться нельзя
Поиск по меткам
Биография / БайопикМаксим ГревцевНеигровое/Документальное киноОККО
персоны
Всеволод ГаккельАлексей ГоршеневМихаил ГоршенёвДарья ИванковаАндрей Князев (II)Анатолий Крупнов
фильмы
Анатолий Крупнов. Он был...Король и ШутМихаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте

фотографии >>
Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков фотографии
Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков фотографии
Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков фотографии
Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Колесников
29 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Колесников.
Людмила Голубева
28 апреля ушла из жизни актриса Людмила Голубева.
Владимир Борисов
26 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Борисов.
Евгений Басилашвили
26 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Евгений Басилашвили.

День рождения >>

Артём Алексеев
Светлана Аманова
Михаил Данилов
Павел Делонг
Кирилл Запорожский
Алексей Комашко
Татьяна Митрушина
Владислав Павлов
Лариса Удовиченко
Давид Бель
Мишель Пфайффер
Жан Рошфор
Ума Турман
Фарес Фарес
Юрген Фогель
Михаэль Хербиг
все родившиеся 29 апреля >>

Афиша кино >>

Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
Воспоминания об убийстве
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Южная Корея, 2003
Волшебная флейта
музыкальный фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
Возрождённые
детектив, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Призрак у озера
мистика, триллер
Южная Корея, 2022
Безос. Человек, создавший Amazon
биография, драма, исторический фильм, экранизация
США, 2023
Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Яга и книга заклинаний
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Банк Дэйва
биография, драма, комедия
Великобритания, 2023
Идеальная иллюзия
драма
Италия, 2022
Мой монстр
боевик, фильм ужасов, фэнтези
Китай, 2022
Медовый месяц
драма
Испания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен