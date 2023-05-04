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«Юра дворник»: С луной на поводке, с метлой в руках

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4 мая 2023
4 мая в российский прокат выходит комедийный фильм «Юра дворник», на создание которого авторов вдохновила реальная история уфимского дворника Юрия Ветлугина, ставшего звездой интернета благодаря одному снимку. В роли его феи-крестной выступил фотограф Роман Филиппов, поместивший простого работягу на обложку журнала GQ с помощью фотошопа. После этого на Юру обратили внимание СМИ, а неравнодушные пользователи сетей помогли собрать нужную сумму на погашение долгов и ремонт квартиры. Рассказываем, как режиссер Виталий Дудка переработал этот сюжет в сказку с изрядной долей юмора о важности быть самим собой.

«Юра дворник»: С луной на поводке, с метлой в руках

От реальной истории золушки дворника из Уфы осталась только завязка. В фильме Рома (Денис Власенко, специально перекрасившийся для роли в блондина) – модный столичный фотограф. Он убежден и учит других, что балабановское «сила в правде» давно устарело, и каждый клиент хочет казаться, а не быть, вовсе не брезгуя возможностями фотошопа по исправлению недостатков лица и тела. Возможно, Рома так и продолжил бы фотографировать полуобнаженные натуры и только в мечтах разъезжать на дорогом авто, но курьезный случай на свадьбе уважаемого клиента (молчаливый Гоша Куценко в мундире) вынудил его уехать из столицы в родную Уфу. Там парень столкнулся с необходимостью делить протекающую крышу над головой с дворником Юрой (Антон Кузнецов), которого помнил с юных лет. Увидев, что мужчина из-за добродушия и доверчивости стал жертвой мошенников, бабушка Ромы (Татьяна Догилева) пустила его бесплатно пожить в пустующей квартире.

Непредвиденный таймаут в работе Рома решил компенсировать, обратившись к реальности – сделать фотопроект о Юре. Простые кадры дворника во время работы никакого отклика среди подписчиков не вызвали, а вот идея скопировать обложку глянца и показать Юру в образе «брендового человека» сразу же принесла свои плоды в виде денежных пожертвований и внезапно свалившейся медийности, вплоть до приглашения в утреннее шоу на федеральный телеканал. У Юры даже появилась личная пиарщица (блогер Ида Галич, которой проект подарил первую серьезную роль в кино) и поклонники. Однако, как ни парадоксально, счастливее он не стал.

«Юра дворник»: С луной на поводке, с метлой в руках

Песня «Верхом на звезде» Найка Борзова, звучащая в фильме, отлично отражает мировоззрение Юры, открыто и наивно смотрящего на мир. Он не понимает, почему, если в кафе перед ним оказывается Нелли Уварова, он не может узнать, что будет с отношениями Кати Пушкаревой и Жданова из его любимого сериала «Не родись красивой». Почему модный латте на альтернативном молоке обязательно должен вызывать реакцию «Ммм, кайф». Для него естественно искать макароны по скидке и в надежде заполучить зарплату быстрее кредиторов нестись, сломя голову, к банкомату под крики: «Беги, Юра, беги». И эта детская непосредственность безусловно заставляет вспомнить и «Фореста Гампа», и «Человека дождя», и даже недавний якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». Отними у такого Юры его чудинку, и земля уйдет из-под ног.

Именно принятию чужой свободы и чудинки учится Рома, сперва яростно пытавшийся выкроить медийную персону из простого дворника с третьей группой инвалидности. Так что эти двое преподают друг другу неплохой урок. И, безусловно, экранной магии не случилось бы без актерского дуэта Власенко-Кузнецов. Первый, не застряв в амплуа подростков, примерил нетипичный образ столичного модника, а на деле – просто потерявшегося парня с чуть сбитым моральным компасом. Кузнецов, ставший настоящей душой проекта, для роли похудел на семь килограммов и носил вставные зубы. Трогательные, комичные и светлые – их герои сами создают сказку вокруг себя, подтверждая, что куда важнее не родиться красивым, а родиться счастливым.

«Юра дворник» в прокате с 4 мая.


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