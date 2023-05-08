«Без фильтров»: Ты почто блогерку захейтил?

В российский прокат выходит триллер «Без фильтров» Сильвии Каминер — скромная по исполнению, но масштабная по задумке, наверное, все еще актуальная история про оборотную сторону сетевой популярности. Которая смотрелась бы уместнее и своевременнее в качестве одной из серий первого-второго сезонов «Черного зеркала». Впрочем, и сегодня это какой-никакой, но социальный комментарий.
Блогерка Джесс (Дэни Баркер
) из Нью-Йорка не вылезает из Live Hive — соцсети для прямых трансляций, где от количества просмотров и комментариев зависит рейтинг того или иного стримера. Стоит попасть в десятку лучших, и включится монетизация, а деньги девушке нужны — богатый папа (Марк Мозес
) устал спонсировать, как он считает, безделье дочери и даже намеревается продать квартиру, в которой она обитает. Теперь у Джесс еще больше стимула стать лучшей. На своем канале она разоблачает извращенцев, которые заманивают девушек, размещая в сети невинные, на первый взгляд, объявления о кастингах. На анкету якобы актрисы Джесс, которая мастерски меняет внешность с помощью париков и подделывает акценты, приходит немало отзывов. После чего героиня, установив скрытые камеры и включив трансляцию, показывает, что же на самом деле прячется за всеми фейковыми пробами — тут и БДСМ-практики, и фетиши всех мастей.
Лица мужчин замазывает, публикуя только тексты их сообщений. Но однажды программа дает сбой и одна из ее «жертв», мужик, помешанный на связывании и щекотании, на секунду показывается в кадре во всей красе. К слову, этот стрим приближает Джесс к заветной десятке инфлюэнсеров, так что жажда слава и наживы оказывается сильнее мук совести — стрим она не удаляет. И отправляется на новое задание. Какой-то фрик позвал якобы дописывать вместе с ним сценарий для его первого фильма, дескать ему нужен женский взгляд. Прибыв по адресу, Джесс обнаруживает себя в глуши, где не ловит телефон, и в компании некого Тома (Люк Кук
), красавчика с повадками интернет-тролля, оборудовавшего под дом сельский амбар — локация прямиком из ужастика.
Хоррор, однако, изо всех сил прикидывается заковыристым триллером и жирно намекает на финальный твист в духе работ Финчера
или Шьямалана
. Но обещающая пусть не много, но хотя бы что-то, завязка, в которой атмосфера тотального подглядывания и паранойи накладывается на сомнительные мотивации героини и поднимает некоторые морально-этические вопросы, вязнет в утомительных и бессмысленных догонялках Тома и Джесс (да, шутка про Тома и Джерри есть). То ли импровизированных, то ли постановочных, где жертва и преследователь постоянно меняются местами, как и угол обзора — локации напичканы крошечными камерами, а экран то и дело превращается в окошко live-трансляции с эффектом скринлайфа (у Бекмамбетова
это давно получилось куда эффектнее). Все, что остается, — гадать, кто же кого обыграет в конце.
Аллюзия на трэш-стримы и прочее хайпожорство может показаться занятной. Блогерство является для многих единственным источником заработка, и суммы эти внушительны, однако обыватели, они же пресловутые хэйтеры — иногда это даже родители — по-прежнему маргинализируют эту уже без сомнения сформировавшуюся профессию. А уж стоит публично оступиться, как на любого пользователя набрасывается свора ненавистников — по сути, таких же пользователей, ждущих своей минуты антиславы. «Без фильтров» утрирует идею повсеместной практики взаимного сетевого преследования, не только помещая протагониста и антагониста в обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью, но и размещая их на одном полюсе — наказывая блогера за аморальное поведение, не создает ли каратель еще более чудовищный прецедент? Финал фильма недвусмысленно намекает на то, что круг этот и впрямь замкнутый. И разомкнуть его под силу только при наличии хоть каких-то остатков чести и совести. Которых как будто бы и нет, но именно «как будто» — повествование патетически обрывается на полуслове, финал остается условно открытым, не превращаясь в откровенное морализаторство.
«Без фильтров» в прокате с 11 мая.
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