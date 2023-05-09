Фронтовики смеются: «Крепкий орешек» – эксцентрическая комедия об одном странном, но лихом подвиге

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Новости театра Не стало актера Сергея Дрейдена Ему был 81 год

Новости кино Не стало звезды «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности» Александра Тютрюмова Петербургскому актеру и продюсеру было 64 года

Спутник телезрителя «Т-34»: Трое в танке, не считая Александра Петрова 9 мая, 13:45, Россия 1

Рецензии на фильмы «Нюрнберг»: Шпион, выйди вООН Мелодрама Николая Лебедева на фоне главного в истории трибунала

Новости кино Детективные проекты с Сергеем Перегудовым, Дарьей Пармененковой и Павлом Харланчуком ждут зрителей ТВЦ Мини-сериалы «Тайна "Белой вороны"» и «Загадка на двоих. Февральская сирень» покажут 12 и 13 мая

Лайфстайл Женю Беркович и Светлану Петрийчук арестовали на два месяца Их отправили в СИЗО до 4 июля