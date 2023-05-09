Ни слова в прозе: как «Маскарад» стал «МаскЕрадом»

Поэтическая драма Лермонтова претерпела в руках режиссера Михаила Шефчука не только формальные изменения: вместе с буквой «а» в названии, превратившей оригинальный «Маскарад» в «Маскерад», ушла, в прямом смысле, эпоха — действие разворачивается уже не в 30-е годы 19 века, а в плюс-минус в наши дни — а также канул в небытие печальный финал. И мог бы подумать автор, что воспевать его будут так буквально — задорными рок-балладами на его стихи, перемежающими в качестве музыкальных интермедий основное действие. Зато текст не переврали, и актеры, как лермонтовские персонажи, говорят стихами.
Главный на этом конкурсе чтецов — брутальный Алексей Фаддеев
, сыгравший Арбенина. Лицо со шрамом говорит о нем, как о человеке трудной судьбы — по ходу действия, благодаря флэшбекам, это станет очевидным, однако в первой же сцене он отчаянно стремится не поддаться собственным порокам. Играть в карты азартному Арбенину никак нельзя, но все вокруг подталкивают к столу — и он соглашается, но исключительно из благородных побуждений. Спасает своим выигрышем честь князя Звездича (Анар
), даже не подозревая, куда заведет его, ревнивца и параноика, знакомство с молодым повесой. Освободившийся от бремени долга Звездич мчится на светский раут, где все носят полумаски и условно неузнаваемы и где его сводит с ума некая дама, оставляя в подарок после бурной ночи браслет. Зритель уже знает, что это вдова-баронесса (Валерия Шкирандо
), однако браслет не ее — украшение обронила юная Нина (Анастасия Шевчук
), супруга Арбенина. Она тоже веселилась на маскараде и домой, в особняк на берегу моря, возвращается на рассвете. Арбенин, итак недовольный ночными похождениями жены, замечает отсутствие браслета — и, зная, что такой же достался Звездичу как любовное поощрение, тут же начинает подозревать Нину в измене.
В произведении Лермонтова, выставлявшем высший свет не в лучшем свете, путаница с браслетом выливается в трагическую развязку — и, по сути, приводит к гибели и Нины, и Арбенина, который, отравив жену, сходит с ума. У Шевчука обстановка с самого начала чуть радостнее, ведь глаза слепит южное солнце, не заходящее над прибрежным городком — это вам не депрессивный Петербург. Все тараторят рифмованный текст, особо не вдаваясь в его содержание, так что костюмное, а, уместнее сказать, костюмированное представление — вот уж воистину маскарад — превращается в откровенный фарс. Хотя Шевчук, очевидно, метил на звание российского База Лурмана
, режиссера, построившего карьеру на осовременивании классики. Литературные источники у обоих постановщиков, конечно, сопоставимы по масштабу, но выясняется, что на одном только тексте далеко не уедешь.
Стихов мало, как, видимо, и самого «Маскарада», так что «Маскераду» нужны песни. «И скучно, и грустно, и некому руку подать» — как бы не так! Стихотворение, положенное на задорную незамысловатую мелодию, превращается в танцевальный номер Нины и Баронессы — и подобное происходит с завидной периодичностью. Выступить сольно дают почти всем основным персонажам, поющим как отрывки из, собственно, «Маскарада» (как известно, полного чувственных монологов — некоторые все мы заучивали наизусть еще в школе), так и отдельные поэтические произведения Михаила Юрьевича. Ради красного словца и массовки в кадре являются Даниил Спиваковский
в роли Казарина и Михаил Полицеймако
в роли Шприха — их истинное предназначение ищите на страницах книги, а в «Маскераде» они предстают загадочными статистами, наблюдателями, подстрекателями и собеседниками Арбенина, вступающими с ним в пространные диалоги. Есть и заклятый враг, Неизвестный (Илья Ильин
), наблюдающий за происходящим через мониторы в некой подсобке — демиург, «черный человек», режиссер монтажа.
Что касается сюжета, то и он претерпевает «позитивные» изменения. Вместо душераздирающей трагедии — этакий триллер с обязательным финальным твистом, построенном все так же на переодеваниях и маскировках. Видимо, настрадавшийся Арбенин, который, судя по флэшбекам, пережил тюрьму, суму и приключение в духе фильма «Выживший
», заслужил за прошедшие с его литературного рождения века простого семейного счастья. Вместе с этим канут в Лету и присутствующий у Лермонтова женоненавистнический флер (что весьма современно), и в целом любая социальная критика, так как здешнее общество к реальности имеет отношение весьма опосредованное — это вам не «Содержанки
».
«Маскерад» в прокате с 11 мая.
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