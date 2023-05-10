«Мама мафия»: Ешь, молись и люби себя

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Лайфстайл «Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере Актриса не снималась пять лет

Новости театра Не стало актера Сергея Дрейдена Ему был 81 год

Рецензии на фильмы «Нюрнберг»: Шпион, выйди вООН Мелодрама Николая Лебедева на фоне главного в истории трибунала

Лайфстайл «Климов хотел снимать меня под гипнозом»: Алексей Кравченко о съёмках в фильме «Иди и смотри» Актёр поделился интересными воспоминаниями о съёмках культового фильма

Рецензии на фильмы «Уроки фарси»: Язык мой, враг мой Вадим Перельман и Ларс Айденгер – о трудностях перевода в условиях концлагеря

Спутник телезрителя «Красный призрак»: Неуловимые советские мстители 8 мая, 22:25, Первый канал