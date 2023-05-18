Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Хитровка. Знак четырех»: Элементарно, Станиславский

Рецензии на фильмы >>
18 мая 2023
В прокате — «Хитровка. Знак четырех» Карена Шахназарова, ретро-детектив, в котором реальные исторические личности расследуют таинственные преступления в Москве начала XX века. В основе сюжета — повесть Артура Конан Дойла «Знак четырех» и репортажи прославленного московского краеведа Владимира Гиляровского. Он, к слову, в исполнении Михаила Пореченкова — один из главных действующих лиц «Хитровки». В компании Константина Станиславского, которого играет Константин Крюков, и загадочной Княжны — Анфисы Черных.

«Хитровка. Знак четырех»: Элементарно, Станиславский

Москва, 1902 год. Станиславский и Немирович-Данченко (Александр Олешко) репетируют на сцене Московского художественного театра новую пьесу Максима Горького «На дне». Константину Сергеевичу предстоит сыграть Сатина, однако монолог «Человек — это звучит гордо» выходит в устах артиста-аристократа фальшивым, и, сказав самому себе «Не верю!», он просит коллегу познакомить его с Владимиров Алексеевичем Гиляровским. Тот, как известно, водит экскурсии по Хитровке — московским трущобам, тому самому «дну», где можно постичь персонажа и почерпнуть вдохновение для роли. На кишащих простым людом улочках Хитровки дядя Гиляй — свой человек, водит восхищенного Станиславского по ночлежкам, кабакам и рыночным развалам, попутно рассказывая о выдающихся обитателях района. Среди них, к примеру, особое внимание режиссера привлекает поющая в трактире жгучая красотка по прозвищу Княжна — дворянка по происхождению, воровка по призванию, волею судьбы выросшая в московских фавелах.

«Хитровка. Знак четырех»: Элементарно, Станиславский

Еле оторвав взгляд от ее декольте, герои отправляются к конечной точке маршрута — в квартиру некоего Раджи, таинственного индийца, собравшего в жилище целый музей редкостей. И находят его мертвым, точнее — убитым, причем весьма необычным образом: дротиком, смоченным в яде. Прибывшая полиция во главе с Рудниковым (Евгений Стычкин) неохотно — на Хитровке каждый день убивают без особых причин, а у такого скрытного человека, как Раджа, врагов наверняка было немало — проводит обыск. Главной подозреваемой становится Княжна, но Станиславский и Гиляровский уверены, что, несмотря на связи девушки с криминалом, она невиновна. А, значит, надо отыскать истинного убийцу, который не только отравил индийца, но и украл из тайника нечто очень ценное.

Читать «Шерлок в России» — еще одна фантазия по Конан Дойлу
Фильм Шахназарова старомоден и, конечно, не может считаться какой-то новой интерпретацией классических произведений. В нем нет ни динамичного монтажа, ни анахронизмов и стилизаций, ни модного саундтрека и креативного дизайна. Зато есть невероятно детализированные декорации и костюмы, а главное, теплая и ламповая атмосфера детективов Конан Дойла. Эти сюжеты не устаревают, тем более что Шахназаров с соавторами не просто взяли фабулу «Знака четырех», а существенно преобразовали ее, населив новыми персонажами, тем самым переплетая вымышленный детектив с реальной историей. Взятой из репортажей Гиляровского и его жития, а также из биографии Станиславского, Немировича-Данченко, Чехова (Иван Колесников), появляющегося в одном из эпизодов, Горького, который выходит на поклон после премьеры «На дне». В каком-то смысле — капустник, но сделанный и сыгранный на удивление без пошлости и перегибов. Никто не выглядит ряженым, хотя актерский состав, что греха таить, поначалу не вызывает доверия.

«Хитровка. Знак четырех»: Элементарно, Станиславский

Однако костюмы, накладные усы, корсеты и прочие атрибуты идеально сочетаются с загадочными преступлениями в трущобах, демоническим злодеем — Англичанином (Алексей Вертков) с легким акцентом и тяжелой тростью с набалдашником, — познавательными вылазками в нынче респектабельный центр столицы, а некогда — самое ее злачное место, и даже некоторыми экзотическими персонажами, вроде Раджи — но он не один. Максимально романтизированная и условная правдоподобность, ей хочется верить и любоваться. Обязательно неспешно, ухмыляясь простым и ожидаемым шуткам, местами не столь очевидным, но все же не таким уж неожиданным сюжетным твистам. Кто бы мог подумать, что из Гиляровского и Станиславского получатся неплохие Холмс и Ватсон.

«Хитровка. Знак четырех»: Элементарно, Станиславский

Подводит разве что финал, который — исключительно стилистически — напоминает, что руку к созданию картины приложил канал «Россия 1» с его мелодрамами выходного дня. В остальном действие приятно греет душу абсолютной оторванностью от дня сегодняшнего, аполитичностью и отстраненностью от какой-либо повестки. Ну разве что Немирович то и дело жалуется на цензуру, с трудом пропускающую те или иные пьесы на сцену МХТ. И ругает Станиславского, чьи сценические решения приближают театр к очередной отмене. И в то же время буквально на глазах у зрителя рождаются тот самый знаменитый «метод Станиславского» и весь великий русский психологический театр, на котором и держимся из последних сил.

«Хитровка. Знак четырех» в прокате с 18 мая.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян
Ни слова в прозе: как «Маскарад» стал «МаскЕрадом»
Сиквел «14+», «Все страхи Бо», «Юра дворник» и еще 8 фильмов мая
Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть
«Шерлок в России»: Мир дикого северо-запада
«Шерлок Холмс: Игра теней»: Ненастоящий детектив
Не только «Дублинские убийства»: 10 лучших экранизаций современных детективов
Поиск по меткам
ДетективисторияНаталия ГригорьеваРоссийские фильмы
персоны
Алексей ВертковВладимир ГиляровскийИван КолесниковАртур Конан ДойльКонстантин КрюковАлександр ОлешкоМихаил ПореченковКонстантин СтаниславскийЕвгений СтычкинАнфиса ЧерныхКарен Шахназаров
фильмы
Хитровка. Знак четырёх

фотографии >>
«Хитровка. Знак четырех»: Элементарно, Станиславский фотографии
«Хитровка. Знак четырех»: Элементарно, Станиславский фотографии
«Хитровка. Знак четырех»: Элементарно, Станиславский фотографии
«Хитровка. Знак четырех»: Элементарно, Станиславский фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Игнатий Акрачков
Валентина Ананьина
Мария Бортник
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Игорь Теплов
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Чад Донелла
Рольф Кристиан Ларсен
Пернелл Робертс
Тина Фей
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Большая или маленькая ложь
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Остров иллюзий
триллер
США, 2022
Охота
боевик, детектив, триллер, шпионский фильм
Южная Корея, 2022
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
Мегалодон
триллер, экранизация
Доминиканская Республика, 2023
Парень с того света
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Трио в перьях 2
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Бельгия, Норвегия, 2023
Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram