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«Иллюзия побега»: Мы или не мы?

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23 мая 2023
В российский прокат выходит датский фильм «Иллюзия побега» — дебютный полный метр сценаристки и режиссерки Каролине Люнгбю, показанный впервые на 52-м Международном Роттердамском кинофестивале. Эта умело сделанная интеллектуальная жанровая лента, сплетающая в одно целое научную фантастику и психологическую драму, является прекрасным образцом популярного сегодня скандинавского кинематографа.

«Иллюзия побега»: Мы или не мы?
фото: про:взгляд

Семейная пара лет тридцати – Стине и Тейт (Мария Бах Хансен и Миккель Боэ Фёльсгор) – с маленьким сыном Немо отправляются в добровольное затворничество, чтобы провести год жизни вдали от городской суеты, в доме на берегу лесного озера. Стине – писательница, она планирует преодолеть творческий кризис и закончить работу над первой книгой. Тейт – радиоведущий, который берется записывать их с женой впечатления о жизни без телефонов в форме подкаста. Отправлять флешку с материалом на студию он планирует раз в неделю старинным способом – по почте, в конверте с маркой. Другая причина документации этих разговоров, как и, собственно, бегства в лес – попытка сосредоточиться на жизни и проработать отношения, которые у пары в последнее время разладились. Именно для этого им необходима полная изоляция и отсутствие посторонних в радиусе досягаемости – такое условие они предъявляли агентству при выборе места. Однако очень скоро семья начинают подозревать о существовании в этом районе, на противоположной стороне озера, других людей, поразительно похожих на них.

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Оригинальное название картины — «Суперпозиция» — отсылает к принципу квантовой физики: частица находится во всех состояниях сразу, одновременно являясь, условно, и белой, и черной. Есть еще и квантовая психология, которая также оперирует термином «суперпозиция», подразумевающим разделение человека в пространстве и времени с формированием параллельно существующих реальностей: например, во время сновидения. Но не стоит ожидать от фильма жонглирования научно-фантастическими теориями и объяснений гипотез о параллельных мирах или других сверхъестественных явлениях. «Иллюзия побега» фокусируется именно на психологии, а злобные двойники, пугающие звуки и многократные отражения используются лишь как метафоры, красиво упакованные в обертку жанрового кино.

«Иллюзия побега»: Мы или не мы?
фото: про:взгляд

У супругов в наличие обоюдное желание заделать трещины в отношениях и перезапустить их, но старые обиды вылезают на поверхность и довлеют над попытками все наладить. Муж с женой раздражают друг друга во время записи эфиров, до кучи сюда добавляется тяжкое бремя родительских обязательств. Немо временами ведет себя просто невыносимо и мешает Стине работать, а Тейт отказывается ей помогать, также ссылаясь на занятость. За мелкими бытовыми перепалками и непримиримостью индивидуальных принципов, очевидно, скрывается и неочевидная прошлая травма, мешающая их близости. Вся первая половина фильма посвящена неспешному изучению распадающегося брака в декорациях дремучего сказочного леса и коттеджа со стеклянными стенами, бесконечно отражающими героев.

Эти холодные отражения и вербализарованое желание отыскать самих себя предопределяют появление двойников, которые поначалу до жути пугают семейство, прямо как в фильме «Мы» Джордана Пила. Правда, здесь дублеры оказываются не зазеркальными монстрами, а альтернативными версиями с точно такими же проблемами. Почему бы не использовать необъяснимый феномен в терапевтических целях — чтобы посмотреть на себя и друг друга со стороны? Правда, это происходит не сразу. Поводом для встречи становится потеря Стине в лесу ребенка; точнее, их теряют обе мамы, а находит только одна. Таким образом, на две идентичные пары приходится только один сын, и это заставляет взрослых взаимодействовать, ища точки сближения.

«Иллюзия побега»: Мы или не мы?
фото: про:взгляд

Ближе к кульминации напряженность нарастает, это, не в последнюю очередь, заслуга тонкой, полной нюансов игре актеров, заслуживающей отдельной похвалы. Каждому из них достается два персонажа: с одной стороны, они совершенно неотличимые копии друг друга, с другой – проявляют себя по-разному, и потому вызывают разные эмоции. Чтобы разобрать, кто есть кто, и не терять сюжетную нить, которая ближе к финалу становится все более безумной, необходимо очень внимательно следить за поступками этой четверки, вслушиваться в диалоги или даже наблюдать за молчаливыми переглядываниями, пытаясь проникнуть в мысли каждого.

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Исследуя фундаментальный разрыв связей, фильм пытается ответить на многие вопросы супружества: проверка брака временем, прощение, скука от того, что партнеры слишком хорошо изучили друг друга. Изящная, стильная изобразительная концепция, полностью вписывающаяся в сложившийся образ типичного скандинавского кино, подходит для этой задачи как нельзя лучше. В наличии холодная, приглушенная цветовая палитра, подчеркивающая остывшие чувства героев, и сочетания дикой недружелюбной природы со строгой геометрии линий, симметрией отражений. Визуально разнообразят кадр и различные операторские приемы: иногда это эффект подглядывающей камеры, а иногда — ее медленный поворот на 90 градусов. Преобладающий в кадре материал – стекло, которое, с одной стороны, пропускает свет, с другой – при определенном угле множит предметы и смыслы. Эта двойственность присутствует и в отношениях Стине с Тейтом: их честности, то есть прозрачности, не хватает для восстановления взаимного доверия, а поиски себя заводят в дебри. Но когда болезненная встреча с собой уже состоялась и обратной дороги нет — тут уж ничего не поделаешь — приходится принимать кардинальные решения.

«Иллюзия побега» в кинотеатрах с 25 мая.


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обсуждение >>
№ 2
Дарья Логич   23.05.2023 - 16:29
Звучит крайне интересно и небанально! Мне кажется, нам бы побольше такого контента, а то стало все одинаковок совсем на экранах, только фестивали и спасают читать далее>>
№ 1
Pumpkin   23.05.2023 - 16:10
вообще выглядит кстати супер необычно. Да и европейские фильмы очень редко в целом выходят на экраны. поэтому конечно посмотреть точно стоит! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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