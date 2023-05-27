Без пап: «Братья Супер Марио в кино» — первый миллиардер года

В международных онлайн-кинотеатрах состоялась премьера «Братьев Супер Марио в кино» — анимационного блокбастера по мотивам популярнейшей франшизы Nintendo о сантехнике в волшебной стране грибов. Сборы уже превысили миллиард долларов — и теперь это самый успешный фильм по видеоигре (с троекратным отрывом от «Варкрафта»!). Разбираемся, какие кнопки в душах зрителей удалось нажать (пока) главному блокбастеру года.
Марио
(Крис Пратт
) и Луиджи
(Чарли Дэй
) из Бруклина — братья не разлей вода, решившие открыть сантехнический бизнес. Чтобы заявить о себе, они снимают бойкую рекламу, где обещают, что каждый клиент для них не просто источник дохода, а «семья». Правда, многочисленных родственников итальянского происхождения братские потуги не впечатляют — отец
так и вовсе уверен, что стабильная работа лучше рискованного предприятия. Впасть в отчаяние дуэту не позволяет прорыв районного водопровода. Марио с Луиджи отправляются на спасение Бруклина — и через волшебную трубу попадают в параллельный мир. Одного уносит в Грибное королевство, где заправляет боевитая принцесса Пич
(Аня Тейлор-Джой
), второго — в Мрачные земли тирана-черепахи Боузера
(Джек Блэк
).
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эру супергероики, подмога пришла, откуда, кажется, не ждали: в числе самых обсуждаемых проектов для большого и малого экрана обнаружены экранизации видеоигр. «Братья Супер Марио
» выбили из бокс-офиса столько монеток, сколько не удавалось ни «Сонику
», ни «Анчартеду
». Сериал «Одни из нас
» несколько месяцев разбивал сердечко зрителям HBO и всего мира, оправдывая амбиции «новой "Игры престолов
"» чуть ли не больше, чем «Дом дракона
». В списке наиболее эффектных аниме 2022-го сложно не отметить «Киберпанк: Бегущие по краю
», которому не помешал традиционно сильный осенний сезон
, которым заканчивается год на японском телевидении.
Можно сколько угодно спорить о художественных качествах всех троих, но как события они определенно состоялись, найдя довольно обширную аудиторию. Удастся ли продолжениям и последователям закрепить успех видеоигровой троицы, покажет время, но давайте просто отметим: будет красиво, если развлекательная монополия одного медиума, поминавшегося всуе как пример ширпотреба, перейдет к его коллеге с таким же несправедливым реноме. Миллениалы, заставшие провал первого фильма о Марио
, ликуют. Ачивмент анлокд.
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При этом «Братья Супер Марио» в соседстве с упомянутым дуэтом выглядят как «Чебурашка
» среди кабельных криминальных драм: «Одни из нас» завлекали драматичным сюжетом и миром в разгар смертоносной пандемии, а «Киберпанк» — собственно, суровым будущим победивших технологий, где человеческая жизнь стоит еще дешевле, чем сегодня. В экранизации суперхита Nintendo нет и намека на серую обыденность, если, конечно, не считать толикой реализма телевизионную рекламу в мире, где уже существуют смартфоны, сражение черепах с пингвинами
, грибами и обезьянами — тщательно замаскированной политической метафорой, а исправные трубы — утопией демократичного общества.
Зато довольно непредсказуемо сценарист Мэтт Фогель
, работавший над «Лего Фильмом 2
» и «Миньонами: Грювитацией
», обходится с первозданным сюжетом аркады о водопроводчике, спасающем принцессу из огненного царства панцирного диктатора. И Пич тут не нуждается в рыцаре или пассии, и топать в земли Боузера нет особой нужды, и каноническое противостояние Марио с огромной гориллой Донки Конгом
(Сет Роген
) обставлено как соперничество двух подростков, которым не хватает отцовского
одобрения. В этой формуле любого персонажа можно заменить на большой говорящий или молчаливый гриб — и ничего, по сути, не изменится: все, кроме тирана-любовника, получают желаемое благодаря силе воли (и волшебному артефакту). В основном, благодаря волшебному артефакту. Даже папа Марио, переживающий, что его сыновья останутся без средств к существованию, принимает как доказательство их финансовой состоятельности то, что братья могут избить огромную черепаху посреди Бруклина.
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Рецензия на «Чебурашку»
В этом смысле отечественный рекордсмен «Чебурашка» помянут неслучайно. Фильм Дмитрия Дьяченко
тоже во многом составлен из разрозненных комедийных сцен, из которых не особо-то вытекает душевное удовлетворение всех собравшихся. Однако, если верить сборам, работает. Сфокусировавшись на милоте и харизме, графике и аттракционах, студия Illumination продолжила дело
«Миньонов
» (в аналогичной роли — грибной народец тоадов
), чьи нехитрые физические гэги понятны на любом языке и практически в любом возрасте. И выглядят всё гораздо ярче — спасибо интеллектуальной собственности Nintendo, которые ровно 40 лет полируют и совершенствуют вселенную Марио. Что дело не в дизайне или сюжете, а в игровом процессе, повторять не будем
— тут кино бессильно
.
Зато оно может — хотя бы на экране — примирить поколения, проведя черту между обеспокоенными не слишком поддерживающими родителями и диктатором с разбитым сердцем, который готов испепелить соседнее королевство, чью правительницу хотел бы видеть женой. Тут в «Братьях» остроумно срифмованы тираны, домашние и политические, которые в похожей манере не очень-то уважают чужие границы. Однако Боузер с его шекспировской драмой невзаимной любви в итоге всех затмевает — без внятной предыстории, но в душевном исполнении Джека Блэка. Интересно, что сказал бы на эту романтическую экспансию его отец.
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