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«Переводчик»: Братство Гая Ричи

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30 мая 2023

В российский прокат 1 июня выходит уже второй за год фильм неутомимого Гая Ричи. Непростой 2023-й открывала «Операция "Фортуна"» – шпионская комедия с прекрасным актерским ансамблем во главе с любимым артистом режиссера Джейсоном Стэйтемом. Вторую половину года – военная драма «Переводчик», где новые для постановщика актеры Джейк Джелленхолл и Дар Салим предлагают совершенно иной – очень серьезный – взгляд на кинематограф Гая Ричи.

«Переводчик»: Братство Гая Ричи

Энергичный монтаж и засилье маскулинности на экране поначалу намекает на все другие фильмы Ричи, только вот действие «Переводчика» происходит в Афганистане 2018 года. Опытный сержант спецподразделения армии США Джон Кинли (Джилленхол) вместе со своим отрядом занимается поиском складов с боеприпасами талибов (террористическая организация, запрещенная в РФ). С шутками-прибаутками они готовятся к очередной миссии, а пока занимаются проверкой местных жителей на блокпосте. Именно там жертвой становится переводчик группы, вместо которого присылают новенького Ахмеда (Салим), рискнувшего на эту непростую работенку ради получения американской визы для себя, а главное для своей семьи.

Ахмед – парень непростой, что опытный Кинли сразу же понимает. Очевидно, кроме визы у Ахмеда есть и другие – тайные – мотивы. Но без переводчика американцы обойтись не могут. К тому же Ахмед понимает не только язык, но и нравы местных жителей – сходу определяет, кто говорит правду, а кто лжет, чаще всего ради денег, которые у американской армии имеются. Вот и во время очередной вылазки Ахмед (а вместе с ним и теперь уже постоянный композитор Ричи – Кристофер Бенстед) предчувствует опасность, но на кону – крупнейший склад взрывчатки, а значит отступать некуда. Результат – практически полностью уничтоженный отряд Кинли. Кроме него самого, получившего серьезное ранение, и Ахмеда, несмотря ни на что, не оставляющего друга (или начальника?) в беде.

«Переводчик»: Братство Гая Ричи

Именно долгий путь спасения сержанта Кинли занимает центральную часть «Переводчика» – эдакой смеси «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с «Братством» Павла Лунгина. Русский след, кстати, в фильме Ричи тоже присутствует. Именно к продюсерскому составу этого проекта присоединилась представительница «КиноПоиска» Ольга Филипук, за счет чего онлайн-кинотеатр получил права на дистрибуцию фильма в России и странах СНГ.

Смотреть онлайн Предыдущий фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна"»
Но в отличие от российских режиссеров с их рефлексией или неизбежной позицией занять сторону «правых» или «виноватых», Гай Ричи, как и в других своих работах, и здесь остается над схваткой. Его не интересуют причины присутствия американских вoенных в Афганистане, позиции конфликта, его цели или задачи. Это лишь очередной фон – даже не для крепкой мужской дружбы, а скорее, долга.

«Переводчик»: Братство Гая Ричи


Уже будучи в Америке Кинли, страдающий потерей памяти (хотя объемнее – посттравматическим синдромом, но на этом Ричи тоже не делает акцент), вдруг вспоминает, что своей жизнью обязан тому самому поначалу не внушающему доверия Ахмеду, который, в отличие от американского сержанта, теперь спокойно обустраивающего бизнес в Калифорнии, все еще не может чувствовать себя в безопасности и вынужден вместе с семьей скрываться от Талибана (напоминаем, запрещенных в РФ).

Так фокус Ричи, в лучшей части фильма наведенный на героя Дара Салима – актера большого драматического таланта, известного по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Мост», – постепенно уходит на Джейка Джилленхола, который в роли Кинли вспоминает, кажется, весь свой драматический опыт из фильмов Дени Вильнева, «Морпехов» Сэма Мендеса и даже «Горбатой горы» Энга Ли, вроде бы, пока еще официально не запрещенной на территории РФ. Взаимоспасаемый дуэт с их гневом человеческим, лучше всего иллюстрируемым даже не в схватках с талибами, а в простом телефонном общении Кинли с иммиграционной службой США, – пожалуй, главное открытие Гая Ричи, очевидно, вступившего в своей новый режиссерский период. Где он собирается брать не только качеством или разнообразной стилистикой проектов, но и их количеством. Год же еще не закончился.

«Переводчик» в кинотеатрах с 1 июня.


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