Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Голубоглазый японец»: Возвращение имен

Рецензии на фильмы >>
5 июня 2023
В российский прокат выходит фильм «Голубоглазый японец» о судьбе бейсболиста Виктора Старухина, выходца из Российской империи, который во время Гражданской войны оказался в стране восходящего солнца и стал там одним из самых известных спортсменов. Фильм снят в копродукции трех стран – США, Японии и России, производством занимались компании Trikita Entertainment и WISH Media при поддержке 123 Production и телеканала ТВ3. А режиссером проекта стал дважды номинант и обладатель премии «Эмми» Чавдар Георгиев. В России картину показывали в рамках документального конкурса прошлогоднего ММКФ, теперь фильм может посмотреть гораздо больше зрителей. Рассказываем, почему это интересно.

«Голубоглазый японец»: Возвращение имен

Почти у каждого жителя России в гардеробе есть бейсболка, а вот бейсбол как вид спорта у нас почему-то не распространен, несмотря на исторические предпосылки в виде старинной игры в лапту, где тоже необходимо отбивать мяч и бежать за линию. Бейсбольные биты также не чужды русскому народу, правда на один проданный бейсбольный мяч приходится сто продаж бит, и они явно используются не в спортивных целях. И все-таки одним из первых бейсболистов, вошедших в мировой зал славы этого вида спорта, стал русский человек. Его имя Виктор Старухин. Выступал Старухин в составе первой профессиональной сборной Японии и принес команде неслыханное количество побед – триста!

Подробности судьбы Виктора и о том, каким он был человеком, решили узнать две его дочери – Наталья и Елизавета, не видевшиеся друг с другом много лет. Старшая, в школьном возрасте уехавшая на учебу в США, 43 года не была в Японии и теперь отправляется в путешествие туда, где провела детство. Она начинает собирать свидетельства друзей и знакомых отца и матери, потому что хочет отыскать корни, понять родителей, а значит и себя. Когда-то ее русский дед-офицер с женой и маленьким сыном в разгар Гражданской войны, в 1919 году, уехали из России на восток. Спасаться от Красной армии им пришлось в повозке, которая вывозила трупы, а перебраться в Японию удалось исключительно благодаря драгоценностям, которые они прихватили из дома, потому что страна беженцев не принимала. Продав украшения, Старухины добрались до города Асахикава, где и осели. Отец и мать открыли пекарню, а мальчик пошел в японскую школу, где сверстники поначалу издевались над ним, потому что он был «гайядзин» — чужак. Других русских в городе тогда не было.

«Голубоглазый японец»: Возвращение имен

Постепенно, шаг за шагом, вырисовывается путь Виктора Старухина, который из 9-летнего мальчика-чужака превратился в двухметрового красавца, атлета, кумира японской молодежи и известную фигуру бейсбола, в честь которого назван самый крупный на Хоккайдо стадион. Нетривиальная жизнь этого человека, его стремления, переживания, сомнения и горести показаны через призму всех знаковых переломов тяжелого века. Помимо бейсбольной профессиональной тематики, из фильма можно почерпнуть многочисленные исторические подробности и детали жизни того времени — о китайских лагерях беженцев, войне, нездоровом японском национализме — увязать меж собой Перл-Харбор, чудовищные американские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, проигрыш во Второй мировой и болезненные последствия этого поражения.

Фильм сложен из эклектичных звеньев. В основе фрагменты интервью различных спикеров – историков бейсбола, друзей и знакомых Старухина по обе стороны Тихого океана. Живые свидетельства перемежаются черно-белой довоенной японской и американской хроникой, фотографиями из семейного архива и современной съемкой. Важным выразительным художественным средством рассказа является и анимация, над которой работали 15 мультипликаторов из разных стран. Анимационные вставки иллюстрируют самые яркие эпизоды и байки из жизни главного героя повествования, и не только его. Одним из действующих лиц наряду со Старухиным становится бейсбольный король США Бейб Рут, которого японцы мечтали привести к себе в страну еще до того, как война развела их страны по разные стороны баррикад. Истории Рута и Старухина пересекаются лишь однажды, и лишь в конце картины мы снова вспоминаем об американце, чтобы убедиться, насколько недолговечна людская слава. Даже если тебя называют королем. Бейба Рута в конце карьеры не взяли даже менеджером команды. Его использовали и выкинули за ненадобностью. Старухина также ждало незаслуженное забытье.

«Голубоглазый японец»: Возвращение имен

«Голубоглазый японец» оказывается значительно шире фильма-биографии или спортивного кино, потому что в нем затронуто много других болезненных и важных общечеловеческих вопросов. Одной из таких тем является локальный национализм и взаимодействия представителей разных народов. В этом отношении среднестатистический японец – образец подчеркнуто уважительного отношения к человеку иной культуры, в то время как ксенофобная государственная политика служит отрицательным примером. Тот же Старухин, без которого самый популярный спорт страны был немыслим, до конца жизни так и не получил японского гражданства. Хотя к 35 годам говорил на японском гораздо лучше, чем на русском, был женат на японке и имел двоих, рожденных в этой стране дочерей.

Мысль о том, что на самом деле разные народы обогащают друг друга, не проговаривается прямо, но пунктиром проходит через весь фильм и проявляется в деталях и диалогах, описывающих культурные коды и взаимоотношения между людьми трех стран – Японии, США и России. В последнюю, на родину предков, в Нижний Тагил, в конце концов отправляется одна из дочерей Старухина. И находит там родственников, которые считали семью Виктора погибшей во время Гражданской войны. Так картина замыкает круг – люди обретают друг друга, а их предок – память ныне живущих.

«Голубоглазый японец» в кинотеатрах с 8 июня.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Такие люди рождаются очень редко»: трейлер фильма «Голубоглазый японец» – об уникальном бейсболисте Викторе Старухине
Охота на миллионеров, крионика и голубоглазый японец: PREMIER выпустит более 20 документальных проектов в 2023 году
Поиск по меткам
Биография / БайопикЕкатерина ВизгаловаНеигровое/Документальное киноспортФильмы о спортеЯпонское кино
персоны
Чавдар Георгиев
фильмы
Голубоглазый японец

фотографии >>
«Голубоглазый японец»: Возвращение имен фотографии
«Голубоглазый японец»: Возвращение имен фотографии
«Голубоглазый японец»: Возвращение имен фотографии
«Голубоглазый японец»: Возвращение имен фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Торхов
5 июня ушёл из жизни актёр Андрей Торхов.

День рождения >>

Александр Берда
Елена Воробей
Марта Голубева
Иосиф Джачвлиани
Александр Дзюба
Кахи Кавсадзе
Анатолий Кот
Даниил Певцов
Евгений Сангаджиев
Барбара Брыльска
Филипе Дуарте
Велимир 'Бата' Живоинович
Аманда Крю
Рон Ливингстон
Стефания Сандрелли
Марк Уолберг
все родившиеся 5 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram