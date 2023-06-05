«Голубоглазый японец»: Возвращение имен

Почти у каждого жителя России в гардеробе есть бейсболка, а вот бейсбол как вид спорта у нас почему-то не распространен, несмотря на исторические предпосылки в виде старинной игры в лапту, где тоже необходимо отбивать мяч и бежать за линию. Бейсбольные биты также не чужды русскому народу, правда на один проданный бейсбольный мяч приходится сто продаж бит, и они явно используются не в спортивных целях. И все-таки одним из первых бейсболистов, вошедших в мировой зал славы этого вида спорта, стал русский человек. Его имя Виктор Старухин. Выступал Старухин в составе первой профессиональной сборной Японии и принес команде неслыханное количество побед – триста!Подробности судьбы Виктора и о том, каким он был человеком, решили узнать две его дочери – Наталья и Елизавета, не видевшиеся друг с другом много лет. Старшая, в школьном возрасте уехавшая на учебу в США, 43 года не была в Японии и теперь отправляется в путешествие туда, где провела детство. Она начинает собирать свидетельства друзей и знакомых отца и матери, потому что хочет отыскать корни, понять родителей, а значит и себя. Когда-то ее русский дед-офицер с женой и маленьким сыном в разгар Гражданской войны, в 1919 году, уехали из России на восток. Спасаться от Красной армии им пришлось в повозке, которая вывозила трупы, а перебраться в Японию удалось исключительно благодаря драгоценностям, которые они прихватили из дома, потому что страна беженцев не принимала. Продав украшения, Старухины добрались до города Асахикава, где и осели. Отец и мать открыли пекарню, а мальчик пошел в японскую школу, где сверстники поначалу издевались над ним, потому что он был «гайядзин» — чужак. Других русских в городе тогда не было.Постепенно, шаг за шагом, вырисовывается путь Виктора Старухина, который из 9-летнего мальчика-чужака превратился в двухметрового красавца, атлета, кумира японской молодежи и известную фигуру бейсбола, в честь которого назван самый крупный на Хоккайдо стадион. Нетривиальная жизнь этого человека, его стремления, переживания, сомнения и горести показаны через призму всех знаковых переломов тяжелого века. Помимо бейсбольной профессиональной тематики, из фильма можно почерпнуть многочисленные исторические подробности и детали жизни того времени — о китайских лагерях беженцев, войне, нездоровом японском национализме — увязать меж собой Перл-Харбор, чудовищные американские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, проигрыш во Второй мировой и болезненные последствия этого поражения.Фильм сложен из эклектичных звеньев. В основе фрагменты интервью различных спикеров – историков бейсбола, друзей и знакомых Старухина по обе стороны Тихого океана. Живые свидетельства перемежаются черно-белой довоенной японской и американской хроникой, фотографиями из семейного архива и современной съемкой. Важным выразительным художественным средством рассказа является и анимация, над которой работали 15 мультипликаторов из разных стран. Анимационные вставки иллюстрируют самые яркие эпизоды и байки из жизни главного героя повествования, и не только его. Одним из действующих лиц наряду со Старухиным становится бейсбольный король США Бейб Рут, которого японцы мечтали привести к себе в страну еще до того, как война развела их страны по разные стороны баррикад. Истории Рута и Старухина пересекаются лишь однажды, и лишь в конце картины мы снова вспоминаем об американце, чтобы убедиться, насколько недолговечна людская слава. Даже если тебя называют королем. Бейба Рута в конце карьеры не взяли даже менеджером команды. Его использовали и выкинули за ненадобностью. Старухина также ждало незаслуженное забытье.«Голубоглазый японец» оказывается значительно шире фильма-биографии или спортивного кино, потому что в нем затронуто много других болезненных и важных общечеловеческих вопросов. Одной из таких тем является локальный национализм и взаимодействия представителей разных народов. В этом отношении среднестатистический японец – образец подчеркнуто уважительного отношения к человеку иной культуры, в то время как ксенофобная государственная политика служит отрицательным примером. Тот же Старухин, без которого самый популярный спорт страны был немыслим, до конца жизни так и не получил японского гражданства. Хотя к 35 годам говорил на японском гораздо лучше, чем на русском, был женат на японке и имел двоих, рожденных в этой стране дочерей.Мысль о том, что на самом деле разные народы обогащают друг друга, не проговаривается прямо, но пунктиром проходит через весь фильм и проявляется в деталях и диалогах, описывающих культурные коды и взаимоотношения между людьми трех стран – Японии, США и России. В последнюю, на родину предков, в Нижний Тагил, в конце концов отправляется одна из дочерей Старухина. И находит там родственников, которые считали семью Виктора погибшей во время Гражданской войны. Так картина замыкает круг – люди обретают друг друга, а их предок – память ныне живущих.