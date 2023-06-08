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«Голова-жестянка»: Принцесса Забава здесь больше не живет

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8 июня 2023
В российский прокат вышел фильм «Голова-жестянка» – экранизация одноименной книги детской писательницы и театрального драматурга Серафимы Орловой. В главной роли — Варвара Володина, отметившаяся в сериале «Черная весна» и фильме «Вызов», но именно здесь у 20-летней актрисы — первая большая работа. Своей органикой и даже немного даже внешним сходством с Милли Бобби Браун Володина чем-то напоминает Одиннадцатую, тем более, что в «Голове-жестянке» с героиней творятся очень странные дела.

«Голова-жестянка»: Принцесса Забава здесь больше не живет

К фантастике, впрочем, второй фильм Ивана Капитонова – продюсера примерно всех отечественных хорроров от второй «Пиковой дамы» до первой «Яги» – отношения не имеет. «Голова-жестянка» – это подростковое драмеди про девочку, которая решила испортить отношения практически со всеми близкими, а заодно — возненавидеть мир. И ей бы удалось, не встреться на пути чудаковатый преподаватель робототехники в ярком жилете и не консервативными, человечными мерами воспитания (или точнее — способами поиска общего языка с подростками).

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16-летняя Женя (Варвара Володина) не очень удачно упала, получив сотрясение мозга и перелом ноги, из-за которого теперь не расстается с тростью. В трагическом стечении обстоятельств и последующей хромоте она особенно винит лучшего друга (или парня?) Приходько (Олег Чугунов), на которого обрушивает весь не то чтобы праведный гнев. Из-за неуживчивого характера, помноженного на травму, Женю теперь зовут просто Жесть, а Приходько её сторонится и, кажется, даже побаивается. Не потому, что она может отомстить — его тоже гложет чувство своеобразной вины, которая заставляет отгораживаться, в первую очередь, от Жести, а следом и от всего мира. Женя же – уже свою вину, гнев и обиды – напротив, не держит в себе: под раздачу попадают еще и родители (Владимир Селезнев и Наталья Кудряшова), которые почему-то отнекиваются от психолога для девочки, и даже редкие подружки (Валерия Прохорова и Екатерина Чаннова в одном из самых ярких и смешных эпизодах фильма). Только дедушка (Юрий Ицков) может понять, да и то не всегда.

«Голова-жестянка»: Принцесса Забава здесь больше не живет

Именно в таком состоянии Женя случайно встречает в торговом центре руководителя кружка робототехники Святослава Карина (неожиданно добрый Сергей Гилев). В своей чудаковатой профессии он тоже пытается найти повод убежать от реальности – с её виной, страхами и упреками, подчас слышащимися от жены (Анна Попова). Карин становится своего рода наставником Жести – и дело тут касается даже не хобби в виде робототехники: он пытается ее научить, как, несмотря на все странности бытия, все-таки быть в ладах с окружающим миром и главное – с близкими людьми.

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«Голова-жестянка» визуально похожа на сказку или даже мультфильм: всё здесь выстраивается из ярких деталей и образов, эдакий «Летучий корабль» с капризной принцессой. Только уже не Забавой, а Жестью. Кстати, в последней трети фильма именно на заброшенном судне находят пристанище такие же неуемные подростки и взрослые — где-то глубоко внутри одинокие, не разобравшиеся с собой и миром. Но ни в свободное, ни, напротив, роковое плавание они не отправляются, а под шум прибоя осознают наконец — а некоторые даже артикулируют — претензии не к другим, но себе.

«Голова-жестянка»: Принцесса Забава здесь больше не живет

Режиссер Иван Капитонов описывает «Голову-жестянку» как фильм о болезненном расставании и любви, от которой до ненависти – тут вполне буквально – всего лишь один шаг, а в качестве референсов называет «Амели» и фильмы Уэса Андерсона. Однако мозаичная «Голова-жестянка» – как в визуальном, так и драматургическом плане, а также некоторыми характерами и ощущением бутафорского безвременья, несмотря на приметы момента, — отсылает еще и к фильмам Сергея Соловьева. И речь не о «Ста днях после детства», приходящих на ум в разговоре о подростках, а, как ни странно, о «Черной розе – эмблеме печали, красной розе – эмблеме любви», иллюстрировавшей бурный карнавал перестройки. До (бес)сюжетного буйства характеров и нравов Соловьева «Голова-жестянка», конечно, не дотягивает, но и нравоучительной повестью о первых чувствах ее уж точно не назовешь. Тут Жесть – как она есть.

«Голова-жестянка» в кинотеатрах с 8 июня.


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