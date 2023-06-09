Я не пустое место: «Человек-Паук: Паутина вселенных» — новый эталон анимации на большом экране

В мировой прокат вышел мультфильм «Человек-Паук: Паутина вселенных» — продолжение нашумевшего пять лет назад «Через вселенную». С тех пор случилась пандемия и сменилась режиссерская команда: теперь процессом рулят Джастин Томпсон, Кемп Пауэрс («Душа») и Жуакин Душ Сантуш («Аватар: Легенда об Аанге»). Как новым похождениям Майлза Моралеса удалось стать еще изобретательнее и масштабнее, не потеряв в качестве, рассказывает Алексей Филиппов.
После спасения одного Нью-Йорка от большого взрыва [коллайдера] Гвен Стэйси (Хейли Стайнфелд
) возвращается из мира Земли-1610 в родную вселенную под номером 65, где ничего как будто не изменилось. Снова подростковое одиночество, геройство под белоснежной маской Женщины-паука, неловкие беседы с отцом-полицейским (Ши Уигэм
), который сбивается с ног, чтобы поймать самопровозглашенную охранительницу порядка, которая — он, конечно, не знает! — на самом деле его дочь. Мир Гвен — акварельная безнадега, окрашивающаяся то в синие тона сплина, то вспыхивающая мучительным румянцем. Пока в музей Гуггенхайма не проникает Стервятник (Йорма Такконе
) из другой вселенной, где все предметы словно сошли с чертежей Леонардо да Винчи, а вслед за ним — врывается смурной высокотехнологичный Мигель О’Хара (Оскар Айзек
) — Человек-Паук из 2099-го. Он — страж пространственно-временного континуума, не позволяющий героям и злодеям покидать миры (или Земли), которым они принадлежат.
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Рецензия на мультфильм «Человек-Паук: Через вселенную»
Минуточку, а где же Майлз Моралес (Шамейк Мур
) — вроде как главный герой этого метавселенского съезда Человеков-пауков? По-прежнему в Бруклине мира №1610, где после спасения человечества не перевелись ни хулиганы, ни суперзлодеи, ни подростковые сложности. Если в «Через вселенные
» Майлз переживал, что не потянет учебу в престижной школе и вообще не соответствует родительским ожиданиям, то теперь для самокопаний появляется новый повод: время выбирать колледж. Родители спамят сообщениями из кабинета директрисы, а к Моралесу, спешащему на встречу по профориентации, прицепился какой-то начинающий безумный ученый по прозвищу Пятно (Джейсон Шварцман
). Воспринимать его всерьез не получается из-за тотальной безликости: возомнивший себя заклятым врагом Паука, он напоминает белоснежный тюк в форме человека. Правда, с черными пятнами-порталами, непредсказуемо искажающими пространство вокруг.
Пока Пятно не научится управлять разрушительным даром, который он обрел после взрыва коллайдера, Моралес еще побултыхается в паутине рутины. В очередной раз поругается с родителями, усомнится в себе и — 16 месяцев спустя! — снова встретит Гвен, вступившую в «Паучью полицию» О’Хары, чтобы бороться с нарушением естественного порядка вещей в мультивселенной. Да, его даже не позвали. Да, в других мирах есть ребята покруче — вроде спайдер-панка Хоби (Дэниэл Калуя
), сошедшего словно с афиши Sex Pistols. В общем, дорогой дневник, жизнь уже, кажется, проиграна.
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Рецензия на «Суперсемейку 2»
Продолжение анимационного «Человека-Паука»
выходит через пять лет после первой части, которая навела шороху сразу в нескольких мирах: супергеройском, анимационном и даже академическом (в конкуренции за «Оскар» остались позади «Остров собак
», «Ральф против интернета
», «Суперсемейка 2
» и «Мирай из будущего
»). Ставки для сиквела тоже, конечно, выросли, да и пандемия внесла коррективы в и без того трудоемкий процесс производства. По итогам первой недели проката, кажется, уже не секрет, что команда Sony Pictures Animation с вызовом справилась, хотя «Паутина вселенных» — лишь половина глобальной истории, в которую на этот раз угодил Майлз Моралес и сонм обладателей паучьих масок из всех уголков фантазии поп-культуры.
Собственно, ключевая формула Фила Лорда
и Кристофера Миллера
осталась неизменной: главные остроумцы американской комедии и анимации 2010-х совершенствуют её со времени если не «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
», то уж «Лего Фильма
» так точно. Пронзительная история поисков себя хоть растерянными подростками, хоть утомленными взрослыми помещается в мир гиковских радостей и тотального копирайта, где мета-комментарий о том, что все уже было или является маркетинговой уловкой, умело совмещается с пугающим разнообразием возможных путей. И то, что занимает годы, а то и жизни, проносится перед глазами зрителей безумной каруселью за считанные часы.
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Рецензия на «Лего Фильм»
Попытка задокументировать эстетический вихрь — занятие теперь для совсем уж отчаянных. В сюжет врываются кадры из футуристического 2099-го и альтернативной Индии с Земли-50101, где в помеси Мумбаи и Манхэттена орудует неунывающий Павитр Прабхакар (Каран Сони
), а в списке тысяч разномастных коллег по суперсиле — беременная Женщина-паук Джессика Дрю (Исса Рэй
), Паркер — лего-человечек, Спайдер-котик (и конь! и тиранозавр!), а также Магвайр
с Гарфилдом
и даже Дональд Гловер
, с которого частично срисовали Моралеса для соответствующего комикса. Все они переживали примерно ту же гамму чувств, что и Майлз, теряли отцовскую фигуру в статусе капитана — и далее по списку. Закадровый голос Питера Паркера (Джейк Джонсон
) в первой части (он, кстати, теперь отец!), а теперь Гвен Стэйси как будто пытается заговорить эту боль утраты и неприкаянности, убеждая зрителей (и самих себя), что всё это было, все это чувствовали, жизнь продолжается, не вешать сеть, спайдер-герои.
И снова Моралес не попадает в унисон с теми, кого хотел бы назвать «своими»: не только из подросткового нежелания смиряться с заведенным порядком, но потому что он буквально — аномалия, как и его теперь уже грозный оппонент Пятно, сломленный двойник доктора Манхэттена
. Дыры, которые злодей-ученый использует, чтобы разметать всё на своём пути, Майлз носит глубоко в душе, пытаясь не проваливаться в бездну отчаяния и озлобленности. В конце концов, паутина, которую мы выбираем, не всегда выбирает нас.
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