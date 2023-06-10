«Стоп-слово»: Не дама, а госпожа

В прокат вышло «Стоп-слово» Закари Уигона, режиссера, мягко говоря, неторопливого — это его второй фильм, а первый, также посвященный нетривиальным отношениям одной пары, был снят аж в 2014 году. За 9 лет особым мастерством постановщик не обзавелся, эта работа смахивает максимум на дебют и привлекает разве что исполнительницей главной роли, в последнее время стремительно восходящей звездой Маргарет Куэлли. Российского зрителя, возможно, также заинтересует присутствие в списке продюсеров Ильи Стюарта.
В полутемный люкс пятизвездочного отеля, по которому с телефонной трубкой в руке расхаживает молодой мужчина (Кристофер Эббот
), заказывая еду в номер, стучатся. За дверью оказывается блондинка в строгом костюме (Куэлли), которую он просит подождать в одной из комнат. Его зовут Хэл, он, кажется, богач. Она — Ребекка, и поначалу делает вид, что зашла по делам и будет помогать клиенту подготовиться к трудоустройству на позицию руководители сети отелей. Впрочем, ее вопросы, якобы из анкеты, очень быстро начинают вызывать сомнение — что это за HR-специалист, интересующийся возрастом потери девственности и сексуальными предпочтениями собеседника? Оказывается, что Ребекка специалист другого профиля, доминатрикс, с которой у Хэла давние «отношения» формата госпожа-раб — и вот, спустя считанные минуты, он уже чуть ли не языком вылизывает пол туалетной комнаты под ее пристальным взглядом, следуя ее унизительным указаниям. Обоим все нравится, удовольствие и деньги получены, обед, заказанный ранее по телефону, съеден, приходит время прощаться. На этот раз, как сообщает Хэл, навсегда. Однако девушку такой расклад не устраивает.
Несмотря на камерность действа — одно замкнутое помещение, лишь изредка размыкающееся в пространство отельного коридора, и всего два человека в кадре — происходящее не выглядит театральным. Что в данном случае скорее недостаток, героям отчаянно не хватает не только продуманных мизансцен и динамики — разбрасывание вещей, битье прикроватных ламп и прочий интерьерный дестрой не в счет — но и плотности текста, который вместе с ними вертится на одном месте. Почти до самого финала думается, что Хэл и Ребекка собирают слово «любовь» из букв БДСМ, но в конце вроде как оказывается, что история не столько романтическая, сколько прагматическая. Этот твист в сравнении с прочими даже не плох.
Маргарет Куэлли старается, ее партнер — не очень, так что химии или какого-либо минимального сексуально-эротического напряжения, несмотря на все предлагаемые обстоятельства, не возникает. Даже в сцене отчаянно жестокого секса. Не вина актеров, высосать хоть толику страсти неоткуда, в распоряжении унылый текст и околопсихологические размышления о БДСМ-практиках как о терапии при хронической неуверенности. Корни которой, понятное дело, в глубоком детстве — ну куда без деспотичного отца, всю дорогу принижавшего любые достоинства и достижения отпрыска и ставшего для него недостижимым идеалом. Как результат — искаженные представления о природе власти, щедро сдобренные сессиями с госпожой Ребеккой, сделавшей из Хэла мужика. Способного, наконец, принять решение — да еще и в ее пользу. Наличие какой-никакой фем-повестки не может не радовать, даже если в этот раз она приняла причудливую форму упражнения в графомании.
«Стоп-слово» в прокате с 8 июня.
обсуждение >>