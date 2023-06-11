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«Париж, 13-й округ»: Еще раз про любовь

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11 июня 2023
В российском прокате — новый фильм Жака Одиара, известного по фильмам «Пророк», «Дипан» и «Братья Систерс». Два года назад на Каннском кинофестивале «Париж, 13-й округ» отметили наградой лучшему композитору, но на этом её достоинства не заканчиваются (хотя 45 секунд российские зрители не увидят по действующему законодательству — попробуйте догадаться). Алексей Филиппов рассказывает, почему французская адаптация американских комиксов особенно придется по сердцу любителям советского кино 1960-х.

«Париж, 13-й округ»: Еще раз про любовь

Париж, 13-й округ, квартал Олимпиады. Француженка китайского происхождения Эмили Вонг (Люси Чжан) работает в колл-центре и ищет сожительницу, так как арендная плата за квартиру оказывается слишком высока. На объявление откликается Камилла, а на самом деле — Камиль (Макита Самба), харизматичный афрофранцуз, преподающий неподалеку литературу в лицее Фернана Леже. Снимать жильё вскладчину ему было бы очень кстати. Сначала Эмили опасается незнакомца, но слово за слово между ними разгорается страсть. Секс без обязательств остынет за неделю: Камиль захочет двигаться дальше, Эмили нет, и вслед за чувственным контактом оборвется арендный.

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Нора (Ноэми Мерлан) — 32-летняя уроженка Бордо, которая решила посмотреть Париж и обучиться праву. Их с Камилем пути пересекутса не в лицее, а в маленьком агентстве по продаже недвижимости. Руководить им он согласился по просьбе приятеля — и чтобы не остаться без денег на время написания докторской. К этому моменту очарование столицей и учебой из жизни Норы уже выветрится: право она забросила из-за насмешек студентов, принявших её за звезду веб-кама Эмбер Свит (Женни Бет). Теперь заноза романтики попадает в сердце Камиля, а Нора, хоть и отзывается на его призыв, ищет чего-то иного. И даже созванивается с настоящей Эмбер, чтобы узнать: каково это — не стесняться сексуальности и давать отпор агрессивным чудилам.

«Париж, 13-й округ»: Еще раз про любовь

Черно-белый триптих Жака Одиара посвящен кварталу Олимпиады и его обитателям, хотя вдохновением для историй Эмили, Камиля и Норы послужили комиксы американского карикатуриста The New Yorker Адриана Томине, потомка японских мигрантов. Для первой — «Гавайский отдых» из Summer Blonde, для двух других — «Убийство и смерть» и «Эмбер Свит» из Killing and Dying. Помимо Одиара над сценарием работали Селин СьяммаДевичество», «Портрет девушки в огне»), Томас БидегенСен-Лоран. Стиль это я», «Братья Систерс»), Леа МисиусАва»), Николя ЛивеккиЖанна Дюбарри») и Селин ДевоВсе любят Жанну»), что объясняет ощущение полифонии от троицы, казалось бы, камерных историй. Таких житейски переменчивых по экспрессии и интонации, легкомысленности и трагичности, откровенности и травмированности.

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Поначалу панорамы черно-белого Парижа могут вызвать ассоциации с культовой «Ненавистью» Матьё Кассовица, где французская мультикультурность становилась причиной стычек, раздоров и даже смертей. Одиар в «Округе» хоть и не уступает младшему коллеге по части удали (трудно поверить, что этот же режиссер снимали строгих «Пророка» и «Братьев Систерс»), но исследует не кипучую ярость, а затаившуюся пустоту. В арендуемых комнатах и на просторных улицах, в оживленных аудиториях и, главное, душах таких непохожих героинь и героев. Предстающих перед зрительницами и зрителями в самых разных своих ипостасях.

«Париж, 13-й округ»: Еще раз про любовь

Сплин большого города или оживленного пригорода, описанный Томине в духе американского инди-комикса (см. «Призрачный мир» и «Уилсона» по Дэниелу Клоузу), как влитой заполняет деловые улочки парижского Чайна-тауна. В российском прокате возникающая мимолетная романтика рифмуется с экзистенциальными мелодрамами оттепельного кино, где поиски любви и себя никак не могли разойтись на мизерных квадратных метрах. Вдобавок советская «новая волна» отчасти вдохновлялась отвагой французской nouvelle vague, пряча малейшую сексуальность в умолчание затемнений, как, например, в «Ещё раз про любовь» Георгия Натансона.

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В фильме Одиара тоже хватает недомолвок и лакун, хотя большинство со временем раскрываются: во всяком случае, те, что описывают недавний травматичный опыт героев, связанный с гибелью родственников (но не только). В контексте эмоциональной паутины — от глубинных переживаний до бытовых потрясений, от сиюминутных желаний до поиска глобальных целей — монохром обретает более четкий, космический смысл. Универсальная, но очень частная в деталях история о поиске того, что заполнит внутреннюю пустоту. Фильмы от провайдера, еда из холодильника, «Исповедь» Руссо, хаотичный секс — или нечто совершенно иное. То, что оставалось незамеченным в привычном маршруте дней.

«Париж: 13-й округ» в прокате с 8 июня.


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