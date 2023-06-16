«Актриса»: Мужчины взрослеют, женщины стареют

В прокат вышла французская психологическая драма «Актриса», посвященная паре на грани развода после 20 лет совместной жизни. Первый полнометражный фильм режиссера и сценариста Себастьяна Байи оказался чувствительной историей с элементами фантастики, затрагивающей тему возрастных изменений, тоски по ускользающей молодости и желания сохранить ее навсегда.
Анна (Жюли Гайе
), востребованная в кино 50-летняя актриса, способная в силу профессии проживать тысячу жизней, находится на грани депрессии. Причина — потеря интереса со стороны супруга Антуана (Бенжамен Биоле
), театрального режиссера. Его чувства совершенно погасли после многих лет брака, и потому она теряет уверенность в себе — даже начинает бояться сцены. Анна обращается к китайской целительнице, которая обещает вернуть ей бодрость духа при помощи чудодейственного зелья. Нарушив предписание не принимать больше трех капель за раз, актриса обнаруживает поразительный побочный эффект эликсира: на короткое время она обретает способность принимать облик любой женщины. Героиня начинает использовать чудодейственное средство, а заодно и артистический талант, чтобы обратиться в молодую критикессу Дельфин (Агата Бонитцер
), приглянувшуюся супругу, и начать с ним роман в новом обличье.
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«Актриса», однако, не фантастический фильм. Мы не понимаем, как происходит преобразование и сколько продолжается, а также не видим его в кадре. Оригинальный сюжетообразующий элемент служит лишь художественным средством, чтобы привлечь внимание к тревожным темам. Среди них — кризис среднего возраста и сопутствующие ему вещи: ускользание красоты, усталость чувств. Главный же предмет размышлений автора — место женщины в современном обществе. Да, прежде всего, это история женщины, которая в силу возраста становится невидимой, потому что мужчинам всегда интересны девушки помоложе.
Анна – идеальная жена, верная, преданная, с чувствами, горячими, как раньше, и она готова на все, чтобы не потерять мужа. И теперь ее желание - избавиться от своего тела, потому что его больше не любят и не смотрят на него. Антуана привлекает молодость и новизна, поэтому Анна готова раз за разом превращаться в ту, кого ищет её муж. Хотя попытки вернуть юность имеют прикладное значение, они все-таки выглядят как договор с дьяволом — и цену ей приходится платить дорогую. Когда действие капель заканчивается, Анна обнаруживает на себе раны, следы некроза. С каждым новым превращением следов гниения становится все больше, ее реальное тело становится «портретом Дориана Грея», который нельзя никому показывать, так он ужасен.
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Жюли Гайе в этом образе выглядит очень убедительно. В её игре много нюансов и правды. Она вызывает сочувствие и кажется, что вкладывает в роль и собственные переживания. В начале нулевых она была очень популярной актрисой, а теперь получает приглашения в кино всё реже. Так что фильм Байи можно прочитать и как драму о невидимости возрастных актрис, прибегающих в том числе к ухищрениям пластической хирургии, что часто приводит к ужасным последствиям и проблемам со здоровьем. Вот и Антуан прямым текстом говорит жене, что она старовата для роли Росауры в его новом спектакле «Жизнь как сон». «Но ведь для театра возраст не имеет значения
», — тщетно спорит Анна… Да и что может предложить современный кинематограф актрисе 50 лет? В лучшем случае – роль матери главного героя.
История Анны — это история многих женщин, которые, достигнув 50-летнего возраста, не чувствуют себя более желанными и становятся жертвами суровой реальности. Несмотря на скудные художественные средства и ограниченное количество героев, этот интимный фильм способен увлечь, а финал вселяет оптимизм, дает надежду, что утраченная любовь может возродиться даже из пепла.
«Актриса» в прокате с 16 июня.
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