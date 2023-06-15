«Король неба»: Быстрее, выше, по-китайски

В российский прокат выходит «Король неба», китайский блокбастер, уже собравший на родине внушительную кассу и добравшийся до России всего через полтора месяца после национальной премьеры. Режиссером картины стал дебютант Лю Сяоши, а вот главную роль сыграл Ван Ибо — человек многих талантов, звезда экшенов и дорам, корейско-китайского попа и танцевальных реалити. В «Короле неба» ему досталась роль амбициозного молодого пилота, который ценой больших потерь становится ассом и защитником воздушных рубежей своей страны.
На военной базе посреди океана молодые летчики совершают учебные полеты на истребителях. Периодически тревога становится реальной, границы то и дело норовят нарушить вражеские захватчики. Лучше всех с вылетами справляется Ю Лей (Ван Ибо), чувствующий себя в небе и за штурвалом, как рыба в воде — неудивительно, что его замечает руководитель группы испытателей Чжан Тин (Цзюнь Ху
) и приглашает на отбор в новый отряд, которому предстоит проверять в деле самые современные самолеты и участвовать в разработке новых авиационных технологий. Так Ю Лей попадает в самое, пожалуй, опасное подразделение: Китай, существующий в условиях санкций и экономической блокады и, соотвественно, не имеющий доступа к международным техническим достижениям и обмену опытом с иностранными коллегами, вынужден импортозамещать в том числе и «оборонку» — в данном случае, изобретать свой собственный истребитель последнего поколения. А изобретения чего-либо не бывает без проб и ошибок, ответственным за которые и станет Ю Лей.
«Короля неба» уже прозвали китайским «Топ Ганом
» — резонно, так как сюжетных и визуальных пересечений и правда не мало. Но история здесь своя, построенная хоть и по канону, но большей частью удивительно некомплиментарная по отношению к главному герою. Ю Лей, в самом начале заявленный этаким вундеркиндом от авиации, покорившим, несмотря на юный возраст, и небо, и порхающих по нему «железных птиц», очень быстро превращается в почти комического неудачника. Конечно, комедии никакой не предполагается — только драма, перерастающая в душераздирающую трагедию с 20-минутными пафосными экранными похоронами одного из ключевых персонажей, — но происходящее на экране смотрится грустным до смешного. Каждый полет оказывается провальным, а Ю Лей покрывается ссадинами и шрамами. Они, конечно, по его собственному утверждению, украшают мужчину — тем более, что посыл всего этого заключается как раз в становлении героя, превращении его из зазнавшегося мальчишки в профессионала, знающего цену своим ошибкам.
Есть место и прочим обязательным элементам жанра: ненависть и соперничество с поначалу куда более преуспевающим коллегой Дэн Фаном (Юй Ши
) обязательно перерастают в крепкую дружбу — хэппи-энд должен быть безоговорочным, если уж смерти избежать не удалось. Потери и неудачи закаляют, родительское одобрение проходит испытание страхом за единственного сына, любовь ждет своего часа — да еще и такая целомудренная и романтическая. На Ю Лея кладет глаз медсестра (Джоу Дунъюй
), которой достанутся от него только проникновенные платонические взгляды и улыбки украдкой. Жить долго и счастливо им предстоит уже за кадром.
Главное же, что фильм — демонстрация достижений китайского кинематографа и (куда без этого) пропаганды. Последнюю хоть и нельзя назвать тонкой и завуалированной, но при всей своей безаппеляционности — в кадре то и дело толкают речи про изоляцию Китая, отсутствие союзников, внешних врагов и необходимость защищаться от них своими силами — она выглядит изящнее, чем российский ура-патриотизм (хотя тематически очень близка нынешней отечественной повестке). И, главное, визуально красивее. Технически картина и впрямь не отстает от голливудских блокбастеров (впрочем, и работали над спецэффектами люди, ответственные за фильмы Нолана
и Вильнева
, франшизы Marvel, DC и «Форсаж
»). От проработки сцен в небе, коих в ленте, конечно, немало, дух захватывает. Можно буквально перенестись в кабину истребителя, совершающего виражи и кульбиты на бешеной скорости где-то в районе стратосферы, почувствовать нехватку кислорода, перегрузки и то, скольких навыков и сил требует управление таким летательным средством. В кресле которого не место гордости и хвастовству — уметь летать нужно с закрытыми глазами и всегда быть готовым к нападению.
«Король неба» в прокате с 15 июня.
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