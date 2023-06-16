«Сквозь время»: Вечный двигатель

Уже в прокате фантастический фильм «Сквозь время» — третья режиссерская работа Александра Богуславского («За гранью реальности» и «Эбигейл»), посвященная революционному источнику энергии и привычным семейным отношениям. Разумеется, не обошлось без хороших артистов: братьев Блейк, Итана и Джейкоба, сыграли Виктор Добронравов и Егор Корешков, а компанию им составили Валерия Шкирандо, Никита Тарасов, Софья Присс и Егор Бероев. Разбираемся, чем еще эта картина может удивить.
В середине 1980-х, когда Итан и Джейкоб были еще маленькими, их папа — ученый Генри Блейк (Бероев), разыскивающий альтернативный источник энергии, — уехал в рабочую поездку и не вернулся. Сыновья посчитали, что отец бросил семью, но все же пошли по его стопам и десятилетия спустя научились-таки добывать энергию в буквальном смысле из времени. Будучи в большей степени предпринимателями, а не исследователями, Блейки обставляют презентацию своего достижения как кругосветный полет на самолете, питаемом новым топливом — квантаниумом. Где-то над океаном система управления отказывает, и летательный аппарат терпит крушение. Экипаж и пассажиры (включая блогершу Еву Адамс, приглашенную для ведения прямого репортажа с места событий) выживают, но остров, где они находят убежище, выглядит не слишком гостеприимным: все вокруг застилает таинственный туман, и если забрести в него, можно столкнуться с гостями то ли из прошлого, то ли из будущего.
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«За гранью реальности»
«Сквозь время
» - третий полный метр Александра Богуславского
. Поклонников предыдущих лент («За гранью реальности
» и «Эбигейл
») новая наверняка не разочарует: режиссер вновь снял масштабную фантастику с запутанным сюжетом и добротными спецэффектами. Очевидно, что он вдохновлялся авторскими блокбастерами, вроде работ Вильнева
и Нолана
, переняв кое-что у мэтров: например, внимание к деталям и умение строить на экране, на первый взгляд, узнаваемые миры, в которых действуют странные фантастические правила.
Еще один навык Богуславского, которым он, впрочем, обладал с начала карьеры, - умение привлекать к участию в проектах крайне удачный каст: в дебютной картине «За гранью реальности» он снял Антонио Бандераса
, а в «Эбигейл» — Эдди Марсан
. В «Сквозь время» зарубежных звезд нет, но Егор Корешков
, Виктор Добронравов
и Софья Присс
прекрасно справляются и без них. Первый предстает на экране в неожиданном образе и претерпевает эффектную трансформацию из напарника в антагониста. Добронравов же, в свою очередь, становится неоднозначным, но безусловно вызывающим сопереживание героем, которому приходится спасать мир, параллельно разбираясь в отношениях с давно пропавшим отцом и каким-то чудом оказавшейся в нашем времени советской девушкой Тиной (Присс). Именно драматическая составляющая этой истории выводит «Сквозь время» на новый уровень: понятно же, что каким бы динамичным ни был экшн, какими классными ни получились бы спецэффекты, без, скажем так, человеческого фактора фантастика все равно имеет шанс остаться скучной.
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«Эбигейл»
При этом сказать, что у Богуславского вышла идеальная кинофантастика, пожалуй, нельзя. Если приглядеться, можно обнаружить отдельные огрехи. В частности, некоторые второстепенные действующие лица прописаны не вполне тщательно: актер американского происхождения Дэниел Барнс
, регулярно снимающийся в отечественных теле- и кинопроектах, играет карикатурного нелепого иностранца, а блогерша Адамс (Валерия Шкирандо
) так и остается героиней, не особо раскрывающей намерения сценаристов. Отдельный диалоги звучат не так убедительно, как хотелось бы, — возможно, дело в том, что «Сквозь время» снимали на английском, а потом дублировали на русский. Запутанный сюжет оставляет место для вопросов и парадоксов, впрочем, то же самое можно сказать о практически любой истории, связанной с перемещениями во времени. Наконец, романтическая линия Добронравова и Присс приходит к не вполне заслуженному и такому удобному для героев финалу, что возникает ощущение некоторой слащавости.
Но речь, напомним, о фантастической ленте с вызывающими сочувствие персонажами, удачно подобранными актерами и внятными спецэффектами. Зрителя, к концу просмотра такого фильма испытывающего недовольство из-за пары сюжетных неувязок и банального хеппи-энда, можно просто списать в зануды.
«Сквозь время» в прокате с 15 июня
.
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