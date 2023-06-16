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«Сквозь время»: Вечный двигатель

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16 июня 2023

Уже в прокате фантастический фильм «Сквозь время» — третья режиссерская работа Александра БогуславскогоЗа гранью реальности» и «Эбигейл»), посвященная революционному источнику энергии и привычным семейным отношениям. Разумеется, не обошлось без хороших артистов: братьев Блейк, Итана и Джейкоба, сыграли Виктор Добронравов и Егор Корешков, а компанию им составили Валерия Шкирандо, Никита Тарасов, Софья Присс и Егор Бероев. Разбираемся, чем еще эта картина может удивить.

«Сквозь время»: Вечный двигатель

В середине 1980-х, когда Итан и Джейкоб были еще маленькими, их папа — ученый Генри Блейк (Бероев), разыскивающий альтернативный источник энергии, — уехал в рабочую поездку и не вернулся. Сыновья посчитали, что отец бросил семью, но все же пошли по его стопам и десятилетия спустя научились-таки добывать энергию в буквальном смысле из времени. Будучи в большей степени предпринимателями, а не исследователями, Блейки обставляют презентацию своего достижения как кругосветный полет на самолете, питаемом новым топливом — квантаниумом. Где-то над океаном система управления отказывает, и летательный аппарат терпит крушение. Экипаж и пассажиры (включая блогершу Еву Адамс, приглашенную для ведения прямого репортажа с места событий) выживают, но остров, где они находят убежище, выглядит не слишком гостеприимным: все вокруг застилает таинственный туман, и если забрести в него, можно столкнуться с гостями то ли из прошлого, то ли из будущего.

Смотреть онлайн «За гранью реальности»
«Сквозь время» - третий полный метр Александра Богуславского. Поклонников предыдущих лент («За гранью реальности» и «Эбигейл») новая наверняка не разочарует: режиссер вновь снял масштабную фантастику с запутанным сюжетом и добротными спецэффектами. Очевидно, что он вдохновлялся авторскими блокбастерами, вроде работ Вильнева и Нолана, переняв кое-что у мэтров: например, внимание к деталям и умение строить на экране, на первый взгляд, узнаваемые миры, в которых действуют странные фантастические правила.

«Сквозь время»: Вечный двигатель

Еще один навык Богуславского, которым он, впрочем, обладал с начала карьеры, - умение привлекать к участию в проектах крайне удачный каст: в дебютной картине «За гранью реальности» он снял Антонио Бандераса, а в «Эбигейл» — Эдди Марсан. В «Сквозь время» зарубежных звезд нет, но Егор Корешков, Виктор Добронравов и Софья Присс прекрасно справляются и без них. Первый предстает на экране в неожиданном образе и претерпевает эффектную трансформацию из напарника в антагониста. Добронравов же, в свою очередь, становится неоднозначным, но безусловно вызывающим сопереживание героем, которому приходится спасать мир, параллельно разбираясь в отношениях с давно пропавшим отцом и каким-то чудом оказавшейся в нашем времени советской девушкой Тиной (Присс). Именно драматическая составляющая этой истории выводит «Сквозь время» на новый уровень: понятно же, что каким бы динамичным ни был экшн, какими классными ни получились бы спецэффекты, без, скажем так, человеческого фактора фантастика все равно имеет шанс остаться скучной.

Смотреть онлайн «Эбигейл»
При этом сказать, что у Богуславского вышла идеальная кинофантастика, пожалуй, нельзя. Если приглядеться, можно обнаружить отдельные огрехи. В частности, некоторые второстепенные действующие лица прописаны не вполне тщательно: актер американского происхождения Дэниел Барнс, регулярно снимающийся в отечественных теле- и кинопроектах, играет карикатурного нелепого иностранца, а блогерша Адамс (Валерия Шкирандо) так и остается героиней, не особо раскрывающей намерения сценаристов. Отдельный диалоги звучат не так убедительно, как хотелось бы, — возможно, дело в том, что «Сквозь время» снимали на английском, а потом дублировали на русский. Запутанный сюжет оставляет место для вопросов и парадоксов, впрочем, то же самое можно сказать о практически любой истории, связанной с перемещениями во времени. Наконец, романтическая линия Добронравова и Присс приходит к не вполне заслуженному и такому удобному для героев финалу, что возникает ощущение некоторой слащавости.

«Сквозь время»: Вечный двигатель

Но речь, напомним, о фантастической ленте с вызывающими сочувствие персонажами, удачно подобранными актерами и внятными спецэффектами. Зрителя, к концу просмотра такого фильма испытывающего недовольство из-за пары сюжетных неувязок и банального хеппи-энда, можно просто списать в зануды.

«Сквозь время» в прокате с 15 июня.


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