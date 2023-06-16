«Моя вина»: Породнились — и влюбились

Молодежная мелодраму «Моя вина» режиссер Доминго Гонсалес снял по одноименной первой книге из трилогии аргентинской писательницы Мерседес Рон. Предполагается, что следующие две части — «Твоя вина» и «Наша вина» так же будут экранизированы. Сюжет не оригинален, похож сразу на все истории о первой страстной любви, когда чувства обострены максимально и контролировать их нет никакой возможности.
Главная героиня 17-летняя Ноа переезжает жить в прибрежный городок вместе с матерью, которая второй раз вышла замуж за состоятельного бизнесмена. Красивый особняк с бассейном, дизайнерские вещи, прислуга и все прелести богатой жизни смиряют Ноа с потерей школьных друзей и бойфренда, оставшихся в другом городе. Но есть одно «но» — ее сводный брат, 22-летний Николас, который с первых же минут бесит девушку. Представитель местной золотой молодежи — днем прилежный ученик, отличник, гордость папы, а вечером — «плохой парень». Ник проводит время на бесконечных вечеринках, где он король и любимец девушек, по ночам участвует в гонках на спортивных машинах и в подпольных боях для поднятия адреналина. Ник харизматичен, уверен в себе и знает, какое впечатление производит на слабый пол. Ноа с присущей ей детской непосредственностью изо всех сил делает вид, что новоявленный «братец» ей неинтересен, но любовь между ними неизбежна — хорошим девочкам нравятся плохие мальчики. Влюбленные скрывают свои чувства от родителей, полагая что их-связь — инцест, хотя причем тут инцест не совсем понятно, так как родственниками они не являются.
Пара очень органично смотрится вместе — красивые, темпераментные, рисковые и вместе с тем романтичные и трогательные. Львиную долю экранного времени занимают долгие поцелуи главных героев. Плейбой Ник не спешит форсировать события, так как Ноа мучают какие-то неведомые ему страхи, корнями уходящие в детство. И тут к банальной лав-стори добавлены элементы триллера — на горизонте начинает маячить отец девушки, издевавшийся над ней и матерью и получивший за это срок.
Роль Ноа сыграла Николь Уоллес
, а Ника — Габриэль Гевара
. Актеры ранее снимались вместе в рейтинговом испанском сериале «Стыд
». На вопрос испанских журналистов «Как им работалось вместе?, Гевара ответил со смехом — «меланхолично», а Уоллес добавила, что им было очень легко и комфортно играть в эротических сценах, так как они давно знакомы и доверяют друг другу. К тому же у молодых людей на площадке был «отличный тренер по интимной близости».
Гевара признался, что ориентируясь на книжного персонажа, он хотел создать образ «очень личного Ника». Актер прислушивался к советам режиссера, который предлагал расслабиться и вести Ника за собой. Уоллес прежде всего хотелось понять, чем ее героиня нравится читателям — книгу прочитали (скачали) более 40 млн. человек в сети. Что написано, то написано, но актриса, по ее словам, постаралась придать немного индивидуальности и эмоциональности Ноа, «чтоб она могла стоять на своем». И она стоит, спуска не дает, даже когда ей угрожает опасность. Фильм понравится любителям франшиз «После
», «Три метра над уровнем неба
» — романтичным дамам есть чем занять себя на один вечер.
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