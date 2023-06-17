«Укрась прощальное утро цветами обещания»: Те, над кем время не властно

В повторный прокат вышло аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания» — дебютный полный метр Мари Окады, сценаристки «Торадоры!» и «Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой», которая заканчивает работу над новым проектом. За видеоряд проникновенного фэнтези о времени и потерях отвечала студия P.A. Works («Иная», «Долой безделье», «Папаши-дружбаны»). Рассказываем, что у него общего с гобеленами, поэзией и даже отчасти «Игрой престолов».
Был только миг. В мире, где когда-то обитали фантастические существа, да почти вышли все, люди воюют между собой, а долгожители-йольфы — длинноволосые блондины и блондинки, юные на вид, — ткут ленту дней, поставив на поток труд античных мойр. Смертных они избегают: не столько из-за склочного нрава скоротечных соседей, сколько из-за неизбежного одиночества, какое постигнет каждого йольфа, связавшегося с человеком. Рутину вечности нарушает отряд из королевства Мезат, заслужившего грозную славу благодаря драконам-ренатам
, оставшимся с мифических времен. Летающие ящеры вымирают, а потому король
решает породниться с другой легендой, найдя среди йольфов супругу для принца. Их отпрыск, согласно августейшему замыслу, унаследует долголетие — и что вы ему сделаете, он вас переживет.
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🦋 «Папаши-дружбаны» — трагикомичная история той же студии
Неожиданное и жестокое вторжение переворачивает жизнь робкой 15-летней Макии
, которая сначала пугается, а потом теряется, невольно спасенная из пекла взбесившимся ренатом. Оказавшись посреди незнакомого леса, она находит заброшенную лачугу, где умершая мать сжимает новорожденного младенца. Восхитившись этим инстинктом и опасаясь одиночества, Макия решает воспитать мальчугана как сына и нарекает его Эриалом
— в честь решительной подруги Лейлии
. Следующие пару десятилетий ей предстоит скитаться по городам Мезата, скрывать, что она из йольфов, искать хоть какую неблагодарную работу и учиться быть матерью, что сироте-долгожительнице дается особенно тяжко.
Вокруг — всё течет, всё меняется: младенец Эриал со временем проходит стадии смешливого паренька, смурного подростка и молодого мужчину, подверженного собственным думам; позиции Мезата ослабевают, и настроения короля и принца еще сильнее отдают тревожным самодурством; деревни пустеют, а индустриальные центры с исполинскими колесами водяных фабрик все активнее пожирают ресурсы — природные и человеческие. И только Макия, покрасившая для маскировки волосы, как будто не замечает бег времени — еще и потому, что просто не до того: забот у матери-одиночки, похожей на хрупкого подростка, невпроворот. Всё для Эриала, всё для обеда.
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🦋 «Фотоателье» — короткометражная история о беге времени
«Укрась прощальное утро цветами обещания» — полнометражный дебют в режиссуре сценаристки Мари Окады
, работавшей среди прочего над «Торадорой!
», «Женщиной по имени Фудзико Минэ
», «Кошечкой из Сакурасо
», «Хисонэ и Масотаном
». Историю Макии она ткёт подобно полотну времени или средневековому гобелену: йольфийский парадиз накрывает тень фэнтези, деревенская повседневность и городская шумиха текут параллельно с дворцовыми ритуалами и интригами.
Эмоции на разрыв аорты, преследующие девушку и её названного сына, подчеркивают как новизну трагического/изнуряющего опыта персонажей, так и работают в качестве признака крупной рукотворной формы. Так и на изображениях с историческими или жизненными событиями герои легко опознаваемы, но несколько ограничены в спектре чувствования: «На войну — с песнями, под венец — в слезах, и всё — всерьёз, всё — до конца
», как говаривалось в «Сибирском цирюльнике
», миксовавшем личное и историческое. Отсюда же — ощущение обрывистости, недосказанности в устройстве вселенной (аналогичный эффект производили «Сказания Земноморья
» Горо Миядзаки
).
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🦋 «Драконий дантист» — еще одно необычное фэнтези
У Окады, к счастью, нет идеалистского (и тем более имперского) замаха: связь Макии с вечностью дана не только ради впитывания факта, что все люди (и собаки, и ренаты) смертны. И даже не для печальной новости, что легенды на самом деле тоже не вечны (зато все, кого мы потеряли, продолжают жить ласковой ниткой в наших биографии и воспоминаниях). Макия и Эриал, как и их соплеменники, переживают разрыв между реальностью и идеалом — тем самым изображением в вечности (гобелена). Подробные лишения героев в целомудренном «Укрась…», конечно, не дотягивают до ревизий в духе «Игры престолов
», но все же высвечивают границу между былью и сказкой. Образами сакрализированных матерей с героизированными сыновьями — и тем, какими дорогами идут обычные (бес)смертные.
Как (веретено) ни крути — дохлый номер цепляться за прошлое. Оно есть — и оно будет. Как писал Василий Жуковский
, словно про аниме Окады: «Не говори с тоской: их нет; Но с благодарностию: были
». И дальше свой груз каждый несет в одиночестве. Был только миг.
«Укрась прощальное утро цветами обещания» в прокате с 15 июня
.
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