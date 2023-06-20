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«Копенгагена не существует»: А если найду?

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20 июня 2023
В российский прокат выходит психологическая драма «Копенгагена не существует» из программы последнего Роттердамского кинофестиваля. Вторая полнометражная работа датчанина Мартина Сковбьерга основана на романе Терье Холтета Ларсена «Сандер». Оригинальный текст переработан в киноисторию модным норвежским драматургом Эскилем Вогтом, соавтором Иохима Триера на картине «Худший человек на свете» (номинация на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий). Главные роли исполнили Ангела Бундалович, игравшая в мини-сериале «Ковбой из Копенгагена», Златко Бурич, получивший Европейскую кинопремию за роль русского олигарха Дмитрия в «Треугольнике печали», и дебютант Йонас Хольст Шмидт, солист группы Blaue Blume.

«Копенгагена не существует»: А если найду?

20-летний Сандер (Шмидт) заперт в огромной полупустой квартире без интернета. Уйти он сможет после того, как расскажет родственникам пропавшей возлюбленной всё, что ему удастся вспомнить о ней. Отец (Бурич) и брат (Вилмер Триер Брёггер) исчезнувшей месяц назад Иды (Бундалович) фиксируют воспоминания на камеру, но вытрясти из парня что-либо путное, что поможет найти дочь, — задача со звездочкой. Заторможенный и апатичный, молодой человек рассказывает, как они с Идой встретились и полюбили друг друга, как замечательно им было вдвоем, но все слишком идеально, чтобы быть правдой.

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Воспоминания Сандера – второй пласт истории. Вот Ида, сидя в ване, постригает ему ногти, вот она слушает музыку, а он просто смотрит на нее часами. Чувственный секс, другие счастливые мгновения. Что из этих фрагментов реальность, а что самообман, защитная реакция не вполне здорового ума, мы не знаем. Тревожное чувство нарастает: кажется, что Сандер скрывает страшную тайну, не может же он и вправду не знать, где девушка и что случилось. Но факт в том, что на эти вопросы прежде всего должен ответить себе он сам. Ведь он даже лица Иды толком не помнит, даже оно расплывается в памяти.

«Копенгагена не существует»: А если найду?

Под давлением Пората, властного отца Иды, Сандер начинает вспоминать подробности, и спектр его воспоминаний постепенно меняется с восторженно-радостного на болезненный. Возвращаются детали, которые были вытеснены из памяти. Например, он забыл, что девушка была хромая от рождения. И не только. Исследование памяти оказывается весьма мрачным путешествием вглубь себя, а озарения-вспышки способны шокировать. Постепенно, с поправкой на субъективное видение и избирательность воспоминаний ненадежного рассказчика, восстанавливаются подробности совместной жизни влюбленной пары. Они прожили вместе год и редко покидали квартиру в центре столицы, а оборвав почти все контакты с друзьями и семьей. Также постепенно вырисовывается истинный портрет пропавшей девушки.

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Бессмысленность и пустота – психологическая декорация, в которой существуют герои картины. Отстраненность от мира, самоизоляция влюбленных визуально подчеркивается и пустотой городских улиц. Копенгагена не существует как в сознании Иды и Сандера, избегающих социальных связей, так и за кадром, поскольку фильм снимался в период коронавирусных ограничений. В качестве перечня обычных для горожанина неврозов вбрасывается документальная нарезка из телевизионных новостей с их концентрированным потоком войн, болезней, нищеты и прочих бед человечества. Ну и как тут прожить без депрессии и желания выйти в окно? Бегство Сандера и Иды от реальности мотивировано не только токсичностью окружающего мира, но и индивидуальными особенностями молодых людей. А также, безусловно, более ранними травмами, о которых зрители могут только догадываться.

«Копенгагена не существует»: А если найду?

С визуальной точки зрения «Копенгагена не существует» также примечателен: холодная цветовая палитра, кинематография сновидения, тщательная работа над крупными планами — всё это эффектно используется и соответствует тревожной атмосфере, пронизывающей психологическую драму. Фильм предлагает зрителю захватывающий эстетический опыт, увлекательную чувственную работу на тему того, как непросто отыскать правду в глубине сознания. И о том, что истина опасна: когда ты ее находишь, она может разрушить последнее прибежище - мир воспоминаний и грез.

«Копенгагена не существует» в кинотеатрах с 22 июня.


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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   20.06.2023 - 13:13
Несколько раз посмотрел трейлер. У меня сложилось больше негативное мнение, точнее не привлекательным показалось кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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