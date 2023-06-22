Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дыхание»: Про героев и людей

Рецензии на фильмы >>
22 июня 2023

В прокат выходит «Дыхание» Романа Каримова: автор дилогий «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася!» снял сегодня уже кажущуюся ретро, но, по сути, весьма актуальную драму. Действие разворачивает три года назад — на заре пандемии COVID-19, когда никто еще толком не понимал опасности вируса. В том числе врачи, неожиданно оказавшиеся на передовой борьбы за жизни пациентов. В главных ролях — в какой-то степени неожиданно — звезда сериалов Антон Батырев, давненько не появлявшаяся на больших экранах Ирина Горбачева, а также, напротив, нынче вездесущий Даниил Воробьев.

«Дыхание»: Про героев и людей

В прошлом хирург, а теперь сотрудник успешной компании, поставляющей медицинское оборудование, Виктор Лихачев (Батырев) возвращается в Москву из командировки. С другом-коллегой Шутовым (Воробьев) и его любовницей (официально — владелицей медицинской лаборатории) Мариной (Вера Шпак) уже в полете они отмечают успешную сделку по поставкам китайских аппаратов ИВЛ. Их Лихачеву предстоит презентовать в одной из городских больниц, куда он отправляется навеселе сразу из аэропорта. Клиника небольшая, но зато для Виктора неслучайная: в этом же районе живет его мама (Галина Сазонова). Большого ажиотажа представление, однако, не вызывает, а новая начальница, хирург Колесникова (Горбачева) возмущается, что все надписи на аппаратах на китайском — Лихачев успел разве что приклеить бумажки с переводом. ИВЛ, впрочем, завозят — вместе с возрастающим количеством больных. Попадает в клинику и мама Виктора, которой внезапно стало плохо в магазине.

Смотреть онлайн От «Неадекватных людей» до «Гуляй, Вася!» на Бали: фильмы Романа Каримова
Сын мчится ее навестить и обманом проникает в палату, воспользовавшись пока непонятной суетой. А вот выйти уже не получится — у одного из новых пациентов обнаружен коронавирус, и прибывшие к воротам росгвардейцы закрывают больницу на двухнедельный карантин. Лихачеву придется не только вспомнить, кто он по профессии, но и подтолкнуть оставшегося «на свободе» Шутова преступить закон: в оцепленной клинике, внутри которой распространяется вирус, не хватает ни врачей, ни оборудования, ни тестов.

«Дыхание»: Про героев и людей

Обилие сюжетных линий несколько сбивает «Дыхание», делает его сюжет немного сумбурным. На первом плане, конечно, пандемия — тема, сегодня поутихшая на фоне прочих, но все еще болезненная если не для каждого, то для большинства. Тут фильму как будто не хватает динамики, хотя многие детали пойманы весьма точно. От пренебрежения к ношению масок даже в среде медработников до глобальной неподготовленности системы к случившемуся. И вынужденного в этом контексте преступного героизма: приходится нарушать правила, чтобы спасти жизни. Моральная дилемма, кажется, весьма однозначно разрешившаяся именно в период пандемии.

Читать «Захотелось, чтобы все пошло не по плану»: интервью с Даниилом Воробьевым

Тут же сразу несколько человеческих драм: семейная с мамой, мелодраматическая с женой и любовницей, романтическая с чувствами, вспыхнувшими во время чумы. И, конечно, драма Лихачева, долго не решающегося исполнить свой долг, вновь став врачом. Для него это оказывается непростым шагом, и сомнение, кажется, будет стоить одной жизни. При этом какого-то искусственного, неестественного надрыва в кадре нет — и Батырев удивительно органичен в роли. Приятная находка для большого кино: актер, на которого точно стоит обратить внимание более широкому кругу режиссеров и продюсеров.

«Дыхание»: Про героев и людей

Третий пласт, безусловно, социальный. Осуждаемое равнодушие главврача, граничащее с коррумпированностью, противопоставлено маленькому подвигу неочевидного героя — росгвардейца. Тут оказывается, что и в этих, мягко говоря, непопулярных в народе «войсках», встречаются благородные люди. Истинные герои, впрочем, конечно, врачи — справедливо. В защитных костюмах, в невыносимых условиях, без сна и отдыха, с кровавыми следами масок на лице — это и вовсе стало одним из печальных визуальных символов эпохи. В космос они не летали, но свое кино — пусть и никакой не многомиллионный блокбастер — заслужили. Как и весь тот год: как говорилось в ролике Google «Год в поиске» — «Каким бы ни был 2020-й, мы были лучше». Точно лучше, чем сейчас.

«Дыхание» в прокате с 22 июня.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   22.06.2023 - 14:01
Конечно, кино про врачей нужно. При условии, что оно снято максимально реалистично без чистой пропаганды и победобесия. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова
«Переводчик» Гая Ричи, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Дыхание» Романа Каримова и еще 13 фильмов июня
Ирина Горбачёва и Антон Батырев борются за жизнь зараженных ковидом в трейлере драмы Романа Каримова «Дыхание»
Завершились съемки ковидной драмы Романа Каримова «Дыхание»
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
Антон Батырев и Ирина Горбачёва снимаются в «ковидной» драме Романа Каримова «Дыхание»
«Днюха!»: Ромком от слова «ром»
«Неадекватные люди 2»: Любовь да совет
«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»: Сказочно пили, били, любили
Роман Каримов: «"Неадекватные люди 2" - антифеминистское кино»
Ингрид Олеринская: «Экстрим и скорость – мое второе имя»
Поиск по меткам
коронавирусмедицинаНаталия ГригорьеваРоссийские фильмы
персоны
Антон БатыревДаниил ВоробьёвИрина ГорбачёваРоман КаримовГалина СазоноваВера Шпак
фильмы
Гуляй, Вася!Гуляй, Вася! Свидание на БалиДыханиеНеадекватные людиНеадекватные люди-2

фотографии >>
«Дыхание»: Про героев и людей фотографии
«Дыхание»: Про героев и людей фотографии
«Дыхание»: Про героев и людей фотографии
«Дыхание»: Про героев и людей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Кирилл Шморгонер
21 июня ушёл из жизни артист балета, балетмейстер Кирилл Шморгонер.
Борис Халисов
21 июня ушёл из жизни актёр Борис Халисов.
Михаил Ложкин
20 июня ушёл из жизни актёр Михаил Ложкин.

День рождения >>

Наталья Варлей
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Сергей Крупеников
Светлана Крючкова
Александр Мохов
Григорий Некрасов
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Марцин Дороциньский
Рэнди Кутюр
Брюс Кэмпбелл
Джорджо Пазотти
Эмманюэль Сенье
Мерил Стрип
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Микулай
этно-триллер
Россия, 2022
Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Моё преступление
детектив, драма, экранизация
Франция, 2023
Revival 69: Возвращение легенды
исторический фильм, музыкальный фильм
Канада, Франция, 2022
Зверогонщики
детский фильм, комедия
США, 2023
Копенгагена не существует
детектив, мелодрама, триллер
Дания, 2023
Шкатулка проклятия: Шёпот ведьмы
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Яростный волк
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2022
Детки в порядке
комедия, приключения
Испания, 2022
Дыхание
драма
Россия, 2023
Сокровища Тома Сойера
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Он — это пуля
криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?