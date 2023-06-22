«Дыхание»: Про героев и людей

В прокат выходит «Дыхание» Романа Каримова: автор дилогий «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася!» снял сегодня уже кажущуюся ретро, но, по сути, весьма актуальную драму. Действие разворачивает три года назад — на заре пандемии COVID-19, когда никто еще толком не понимал опасности вируса. В том числе врачи, неожиданно оказавшиеся на передовой борьбы за жизни пациентов. В главных ролях — в какой-то степени неожиданно — звезда сериалов Антон Батырев, давненько не появлявшаяся на больших экранах Ирина Горбачева, а также, напротив, нынче вездесущий Даниил Воробьев.
В прошлом хирург, а теперь сотрудник успешной компании, поставляющей медицинское оборудование, Виктор Лихачев (Батырев) возвращается в Москву из командировки. С другом-коллегой Шутовым (Воробьев) и его любовницей (официально — владелицей медицинской лаборатории) Мариной (Вера Шпак
) уже в полете они отмечают успешную сделку по поставкам китайских аппаратов ИВЛ. Их Лихачеву предстоит презентовать в одной из городских больниц, куда он отправляется навеселе сразу из аэропорта. Клиника небольшая, но зато для Виктора неслучайная: в этом же районе живет его мама (Галина Сазонова
). Большого ажиотажа представление, однако, не вызывает, а новая начальница, хирург Колесникова (Горбачева) возмущается, что все надписи на аппаратах на китайском — Лихачев успел разве что приклеить бумажки с переводом. ИВЛ, впрочем, завозят — вместе с возрастающим количеством больных. Попадает в клинику и мама Виктора, которой внезапно стало плохо в магазине.
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Сын мчится ее навестить и обманом проникает в палату, воспользовавшись пока непонятной суетой. А вот выйти уже не получится — у одного из новых пациентов обнаружен коронавирус, и прибывшие к воротам росгвардейцы закрывают больницу на двухнедельный карантин. Лихачеву придется не только вспомнить, кто он по профессии, но и подтолкнуть оставшегося «на свободе» Шутова преступить закон: в оцепленной клинике, внутри которой распространяется вирус, не хватает ни врачей, ни оборудования, ни тестов.
Обилие сюжетных линий несколько сбивает «Дыхание», делает его сюжет немного сумбурным. На первом плане, конечно, пандемия — тема, сегодня поутихшая на фоне прочих, но все еще болезненная если не для каждого, то для большинства. Тут фильму как будто не хватает динамики, хотя многие детали пойманы весьма точно. От пренебрежения к ношению масок даже в среде медработников до глобальной неподготовленности системы к случившемуся. И вынужденного в этом контексте преступного героизма: приходится нарушать правила, чтобы спасти жизни. Моральная дилемма, кажется, весьма однозначно разрешившаяся именно в период пандемии.
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Тут же сразу несколько человеческих драм: семейная с мамой, мелодраматическая с женой и любовницей, романтическая с чувствами, вспыхнувшими во время чумы. И, конечно, драма Лихачева, долго не решающегося исполнить свой долг, вновь став врачом. Для него это оказывается непростым шагом, и сомнение, кажется, будет стоить одной жизни. При этом какого-то искусственного, неестественного надрыва в кадре нет — и Батырев удивительно органичен в роли. Приятная находка для большого кино: актер, на которого точно стоит обратить внимание более широкому кругу режиссеров и продюсеров.
Третий пласт, безусловно, социальный. Осуждаемое равнодушие главврача, граничащее с коррумпированностью, противопоставлено маленькому подвигу неочевидного героя — росгвардейца. Тут оказывается, что и в этих, мягко говоря, непопулярных в народе «войсках», встречаются благородные люди. Истинные герои, впрочем, конечно, врачи — справедливо. В защитных костюмах, в невыносимых условиях, без сна и отдыха, с кровавыми следами масок на лице — это и вовсе стало одним из печальных визуальных символов эпохи. В космос они не летали, но свое кино — пусть и никакой не многомиллионный блокбастер — заслужили. Как и весь тот год: как говорилось в ролике Google «Год в поиске» — «Каким бы ни был 2020-й, мы были лучше». Точно лучше, чем сейчас.
«Дыхание» в прокате с 22 июня.
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