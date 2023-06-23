«Моё преступление» Франсуа Озона: Почему феминистки убивают

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Комедийный боевик с Яглычем в роли неубиваемого мента

«Ухожу красиво»: Умри, но сейчас

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«Мужчины там слабые и невротичные, а женщины - благородны и умны»: Александр Сокуров о народах Северного Кавказа

А также о разрушенных традициях