Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Моё преступление» Франсуа Озона: Почему феминистки убивают

Рецензии на фильмы >>
23 июня 2023
Уже в прокате новый фильм Франсуа Озона с игривым названием «Моё преступление». Французский постановщик последние годы берется за самые разные сюжеты — от отношений немцев с французами после Первой мировой («Франц») и педофилии в католических церквях («По воле божьей») до эвтаназии («Всё прошло хорошо») до юности в 1980-е («Лето'85»). В новой работе он продолжает детективно-водевильную линию, ярче всего выраженную в «Восьми женщинах» (Изабель Юппер на месте!). Алексей Филиппов рассказывает, как легкомысленной комедии про 1930-е удается выглядеть так актуально.

«Моё преступление» Франсуа Озона: Почему феминистки убивают

Париж, 1930-е. Актриса Мадлен Вердье (Надя Терешкевич) и адвокатесса Полин Маулеон (Ребекка Мардер) на пару снимают комнатушку у господина Пистоля (Франк де ла Персонн), который уже пять месяцев не видел арендной платы. Пока юристка пытается скостить хотя бы часть долга, артистка идет на прослушивание в постановку «Муки Сюзетты», сулящие хоть какой-то гонорар. И грандиозное шоу ей обеспечено: правда, аншлаг Мадлен ждет не в театре, а в суде. Любвеобильного продюсера Монферрана (Жан-Кристоф Буве из франшизы «Такси»), который хотел на самом деле закрутить очередную интрижку, в тот же день находят мертвым, а подозрения падают на инженю, последней выходившую с виллы богача.

Смотреть онлайн Еще 9 фильмов Франсуа Озона
Новый фильм Франсуа Озона — адаптация одноименной пьесы Жоржа Берра и Луи Вернёя, написанной в 1934 году. Коллизия «Моего преступления» полна ситуаций, мнений и реплик, которые легко услышать и сегодня. Особенно — когда дело касается иска к очередной состоятельной знаменитости. 20-летняя начинающая актриса, конечно, только и думает, как бы соблазнить, ну или прикончить влиятельного мужичка в три раза старше. И дело вовсе не в том, что по невероятному стечению обстоятельств преимущественно Монферраны и руководят театрами или сидят в первом ряду, обхаживают юных особ на премьерах или составляют большинство в суде (точнее, никого, кроме них, во Франции 1930-х там нет). Конечно, всё от злокозненности женщин: они, знаете, предумышленно так и ходят в общественных местах, страдая от бедности или, страшно сказать, амбиций, которые не полностью может (да и вообще должен ли?) разрешить удачный брак.

«Моё преступление» Франсуа Озона: Почему феминистки убивают

Впрочем, судебно-криминальный водевиль посвящен не столько правоприменению, сколько туговатым нравам (любой?) эпохи. Многочисленные характеры преследуют не глобальные, а сиюминутные, шкурные интересы: от лукавого предпринимателя Фернана (Дани Бун) и бестолкового следователя Густава (Фабрис Лукини) до закатившейся звезды немого кино Одетт Шометт (Изабель Юппер) и наследника шинной империи Андре (Эдуар Сюльпис). Последний хотел бы жениться на Мадлен, но склоняется к браку по расчету, чтобы спасти отцовский бизнес, ну и самому не остаться без денег. Правда, новость об убийстве во имя девичьей чести и светлой любви — Монферран домогался актрисы — заставляет юношу наплевать на прагматику и пробуждает в нем ревность. Ведь убийство, а затем и оправдание Мадлен сделало из неё не только звезду передовиц, но и принесло долгожданную роль в «Мука Сюзетты».

Читать Рецензия на драму «Франц» Франсуа Озона
Собственно, главная механика «Моего преступления» в том, что Озон с постоянным соавтором Филиппом ПьяццоФранц», «Всё прошло хорошо») насмешливо срывают с персонажей маски и одевают вновь. «Справедливость», «закон», «любовь» и «честь», в конце концов, понятия растяжимые, эволюционирующие от эпохи к эпохе. Словно подсвечивая эту мысль, в сюжете появляется дива Шометт, когда-то, мол, снимавшаяся у Луи Фейяда, Абеля Ганса, Алис Ги-Блаше и Макса Линдера — французского комедианта, чья аристократическая буффонада проиграла конкуренцию народному слэпстику Чарли Чаплина. Вдобавок пришло время звукового кино — и всё тот же Монферран списал Шометт, ссылаясь на новые запросы зрителей.

«Моё преступление» Франсуа Озона: Почему феминистки убивают

Публика же, как доказывает история Мадлен, непостоянна и голодна до зрелищ: ей интересны и убийства, и торжество правосудия, и невероятные оправдания; и бесстыдные адюльтеры, и нравственная стойкость; и новые звезды, и возвращение старых; и театр, и кино, и судебный процесс, обставленный стараниями Полин тоже как своего рода пьеса. А потому ключом к сердцам людей может стать и газетная статья, и художественный фильм, и пламенная речь, и выгодный контракт. Главное — правильно подобрать слова, чтобы резонировали с аудиторией. Даже если несколько часов назад она топила за мерзавца, привыкшего наслаждаться властью в самом примитивном патриархальном смысле.

«Моё преступление» в кинотеатрах с 22 июня.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова
На фестивале «Пример интонации» покажут фильмы Франсуа Озона и Александра Сокурова
Французское кино: Моника Беллуччи, Фанни Ардан и Жюльет Бинош
«Таинственное убийство» удостоено шести «Сезаров»
«Все прошло хорошо»: Смерть — это то, что бывает с родными
Фильмом открытия Берлинале станет вольная интерпретация «Горьких слез Петры фон Кант» Фассбиндера от Франсуа Озона
Десять пуль в лицо французской демократии: этапные фильмы из 90-х с родины Зидана и Бессона
«Двуличный любовник»: Девушка, которая любила играть с отражениями
«Франц»: Прощай, оружие
Франсуа Озон вновь поставит фильм по пьесе Райнера Вернера Фассбиндера
Ухожу красиво: 10 фильмов об искусстве умирать
«Лето'85»: Море волнуется три — умри
«По воле божьей» Франсуа Озона: Драма без морали
Поиск по меткам
Алексей ФилипповЖенщины / ФеминизмФранцузское киноЭкранизация
персоны
Жан-Кристоф БувеДани БунАбель ГансМакс ЛиндерФабрис ЛукиниРебекка МардерФрансуа ОзонФранк де ла ПерсонФилипп ПьяццоЭдуар СюльписНадя ТерешкевичЛуи ФейадЧарли ЧаплинИзабель Юппер
фильмы
8 женщинВсё прошло хорошоЛето 85Моё преступлениеПо воле БожьейФранц

фотографии >>
«Моё преступление» Франсуа Озона: Почему феминистки убивают фотографии
«Моё преступление» Франсуа Озона: Почему феминистки убивают фотографии
«Моё преступление» Франсуа Озона: Почему феминистки убивают фотографии
«Моё преступление» Франсуа Озона: Почему феминистки убивают фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Фирдаус Гизатуллина
22 июня ушла из жизни актриса Фирдаус Гизатуллина.
Кирилл Шморгонер
21 июня ушёл из жизни артист балета, балетмейстер Кирилл Шморгонер.
Борис Халисов
21 июня ушёл из жизни актёр Борис Халисов.
Михаил Ложкин
20 июня ушёл из жизни актёр Михаил Ложкин.

День рождения >>

Екатерина Аманова
Юрий Григорьев (II)
Тимур Ефременков
Янина Колесниченко
Юлия Маргулис
Анна Миклош
Евгения Трофимова
Олег Чернов
Валерий Шалыга
Селма Блэр
Брайан Браун
Матиас Виман
Вернер Краусс
Фрэнсис МакДорманд
Мацей Штур
Джоэл Эдгертон
все родившиеся 23 июня >>

Афиша кино >>

Микулай
этно-триллер
Россия, 2022
Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Моё преступление
детектив, драма, экранизация
Франция, 2023
Копенгагена не существует
детектив, мелодрама, триллер
Дания, 2023
Revival 69: Возвращение легенды
исторический фильм, музыкальный фильм
Канада, Франция, 2022
Зверогонщики
детский фильм, комедия
США, 2023
Шкатулка проклятия: Шёпот ведьмы
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Яростный волк
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2022
Детки в порядке
комедия, приключения
Испания, 2022
Дыхание
драма
Россия, 2023
Сокровища Тома Сойера
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Он — это пуля
криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram