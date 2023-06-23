«Моё преступление» Франсуа Озона: Почему феминистки убивают

Уже в прокате новый фильм Франсуа Озона с игривым названием «Моё преступление». Французский постановщик последние годы берется за самые разные сюжеты — от отношений немцев с французами после Первой мировой («Франц») и педофилии в католических церквях («По воле божьей») до эвтаназии («Всё прошло хорошо») до юности в 1980-е («Лето'85»). В новой работе он продолжает детективно-водевильную линию, ярче всего выраженную в «Восьми женщинах» (Изабель Юппер на месте!). Алексей Филиппов рассказывает, как легкомысленной комедии про 1930-е удается выглядеть так актуально.
Париж, 1930-е. Актриса Мадлен Вердье (Надя Терешкевич
) и адвокатесса Полин Маулеон (Ребекка Мардер
) на пару снимают комнатушку у господина Пистоля (Франк де ла Персонн
), который уже пять месяцев не видел арендной платы. Пока юристка пытается скостить хотя бы часть долга, артистка идет на прослушивание в постановку «Муки Сюзетты», сулящие хоть какой-то гонорар. И грандиозное шоу ей обеспечено: правда, аншлаг Мадлен ждет не в театре, а в суде. Любвеобильного продюсера Монферрана (Жан-Кристоф Буве
из франшизы «Такси
»), который хотел на самом деле закрутить очередную интрижку, в тот же день находят мертвым, а подозрения падают на инженю, последней выходившую с виллы богача.
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Новый фильм Франсуа Озона
— адаптация одноименной пьесы Жоржа Берра
и Луи Вернёя
, написанной в 1934 году. Коллизия «Моего преступления
» полна ситуаций, мнений и реплик, которые легко услышать и сегодня. Особенно — когда дело касается иска к очередной состоятельной знаменитости. 20-летняя начинающая актриса, конечно, только и думает, как бы соблазнить, ну или прикончить влиятельного мужичка в три раза старше. И дело вовсе не в том, что по невероятному стечению обстоятельств преимущественно Монферраны и руководят театрами или сидят в первом ряду, обхаживают юных особ на премьерах или составляют большинство в суде (точнее, никого, кроме них, во Франции 1930-х там нет). Конечно, всё от злокозненности женщин: они, знаете, предумышленно так и ходят в общественных местах, страдая от бедности или, страшно сказать, амбиций, которые не полностью может (да и вообще должен ли?) разрешить удачный брак.
Впрочем, судебно-криминальный водевиль посвящен не столько правоприменению, сколько туговатым нравам (любой?) эпохи. Многочисленные характеры преследуют не глобальные, а сиюминутные, шкурные интересы: от лукавого предпринимателя Фернана (Дани Бун
) и бестолкового следователя Густава (Фабрис Лукини
) до закатившейся звезды немого кино Одетт Шометт (Изабель Юппер
) и наследника шинной империи Андре (Эдуар Сюльпис
). Последний хотел бы жениться на Мадлен, но склоняется к браку по расчету, чтобы спасти отцовский бизнес, ну и самому не остаться без денег. Правда, новость об убийстве во имя девичьей чести и светлой любви — Монферран домогался актрисы — заставляет юношу наплевать на прагматику и пробуждает в нем ревность. Ведь убийство, а затем и оправдание Мадлен сделало из неё не только звезду передовиц, но и принесло долгожданную роль в «Мука Сюзетты».
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Рецензия на драму «Франц» Франсуа Озона
Собственно, главная механика «Моего преступления» в том, что Озон с постоянным соавтором Филиппом Пьяццо
(«Франц
», «Всё прошло хорошо
») насмешливо срывают с персонажей маски и одевают вновь. «Справедливость», «закон», «любовь» и «честь», в конце концов, понятия растяжимые, эволюционирующие от эпохи к эпохе. Словно подсвечивая эту мысль, в сюжете появляется дива Шометт, когда-то, мол, снимавшаяся у Луи Фейяда
, Абеля Ганса
, Алис Ги-Блаше
и Макса Линдера
— французского комедианта, чья аристократическая буффонада проиграла конкуренцию народному слэпстику Чарли Чаплина
. Вдобавок пришло время звукового кино — и всё тот же Монферран списал Шометт, ссылаясь на новые запросы зрителей.
Публика же, как доказывает история Мадлен, непостоянна и голодна до зрелищ: ей интересны и убийства, и торжество правосудия, и невероятные оправдания; и бесстыдные адюльтеры, и нравственная стойкость; и новые звезды, и возвращение старых; и театр, и кино, и судебный процесс, обставленный стараниями Полин тоже как своего рода пьеса. А потому ключом к сердцам людей может стать и газетная статья, и художественный фильм, и пламенная речь, и выгодный контракт. Главное — правильно подобрать слова, чтобы резонировали с аудиторией. Даже если несколько часов назад она топила за мерзавца, привыкшего наслаждаться властью в самом примитивном патриархальном смысле.
«Моё преступление» в кинотеатрах с 22 июня.
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