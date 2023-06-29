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«Паралимпиец»: Спортсмен с безграничными возможностями

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29 июня 2023
На экраны выходит казахстанская спортивная драма «Паралимпиец», где звезда «Нулевого пациента» Аскар Ильясов предстал в образе успешного лыжника, чья жизнь кардинально изменилась после автокатастрофы. Мужчина потерял ногу, но не волю к победе. Старт проката совпал с началом Летних игр паралимпийцев: церемония открытия прошла 20 июня в Нижнем Новгороде. Кино-Театр.Ру делится впечатлениями от духоподъемного фильма о лыжнике с безграничными возможностями.

«Паралимпиец»: Спортсмен с безграничными возможностями

Талантливый спортсмен Максат (Аскар Ильясов) с ранних лет горит соревнованиями и мечтает о победах. Не только ради признания – от результата гонок зависит и его финансовое положение, а молодому человеку позарез нужны деньги на свадьбу с красавицей Камилей (Алнура Жуматаева), известной писательницей, недавно презентовавшей книгу «Секреты идеальных отношений». Парень даже берется помогать дяде в бизнесе, снимаясь в сомнительных рекламах, но все в одночасье рушится, когда спортсмен попадает в аварию вместе с другом детства, тоже лыжником Жаником (Тимур Билалов). В живых остается только Максат, которому врачи ампутируют ногу.

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С этого момента его ждет новая, совсем иная жизнь. И новая борьба – в первую очередь, с самим собой. Потеряв близкого и единственного друга, он буквально остается один: возлюбленная не отвечает на звонки и просит оставить ее в покое, а дяде как единственному родственнику не хватает терпения и сил для оказания моральной поддержки. Все идет по наклонной: отшельничество, алкоголь, попытки покончить с собой — пока герой случайно не знакомится с тренером паралимпийской сборной и его подопечными. Поначалу воспринимая их занятия скептически, Максат вскоре снова встает на лыжи и становится частью большой сплоченной семьи. Хотя паралимпийцы выступают на соревнованиях по отдельности, наблюдая за ними, убеждаешься, что это на 100% командная игра, где нет места зависти и осуждению, а победы добываются во многом благодаря взаимовыручке. И это необязательно медали на соревнованиях, а просто свои маленькие достижения, дающиеся упорным трудом и вызывающие восхищение. При этом к себе и своим недугам спортсмены относятся исключительном с юмором, что неудивительно при таком тренере, вмещающем жизненную мудрость в анекдоты.

«Паралимпиец»: Спортсмен с безграничными возможностями

На создание «Паралимпийца» режиссера Алдияра Байракимова вдохновила реальная история лыжника Александра Калядина, взявшего в 2018 году золото на Паралимпиаде в Корее – впервые в истории Казахстана. Однако картина не позиционируется как байопик, поскольку Максат стал собирательным образом, чей пример демонстрирует, с какими сложностями сталкиваются паралимпийцы и просто люди с ограниченными возможностями (с банальным отсутствием пандусов, например). На протяжении нескольких лет он борется, отчаивается и начинает с нуля, чтобы его мечта — попасть на соревнования мирового уровня — осуществилась. Делая акцент на эмоциональных переживаниях героя, авторы картины не забывают об экшн-сценах. Увлекательно продемонстрировать лыжную гонку – задача не из легких, но и здесь удается сохранить нужный градус напряжения, когда зритель превращается в настоящего болельщика, наблюдая за исходом лыжной гонки. А для Максата путь к финишу – еще и лыжня к полному принятию себя, ради которого придется даже сойти с дистанции и взять перерыв, чтобы в итоге вернуться победителем.

«Паралимпиец» в кинотеатрах с 29 июня.


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«Паралимпиец»: Спортсмен с безграничными возможностями фотографии
«Паралимпиец»: Спортсмен с безграничными возможностями фотографии
«Паралимпиец»: Спортсмен с безграничными возможностями фотографии
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