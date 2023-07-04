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«Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса

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4 июля 2023
В прокат выходит новый фильм Роберта Родригеса — запутанный триллер «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли. Режиссер «От заката до рассвета», «Города грехов» и «Детей шпионов», может, сегодня и не так популярен, как еще 10-15 лет назад, но сноровки и огонька не растерял. Что общего у фильма Родригеса с главными хитами Кристофера Нолана и как детектив превращается в кино о кино, рассказывает Алексей Филиппов.

«Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса

Остин, штат Техас. Полицейский Дэнни Рурк (Бен Аффлек) не находит себе места из-за пропажи дочери Минни. Несмотря на поимку подозреваемого, остается неясным, жива ли девочка и где находится физически; сам осужденный ничего не помнит. Рурк посещает беседы с психологиней (Никки Донли), подтверждая готовность вернуться на службу, и тут же отправляется предотвращать ограбление банка. Злоумышленник (Уильям Фихтнер) проникает в здание, не встречая никакого сопротивления, но его цель не деньги, а фотография дочери Дэнни, зачем-то хранящаяся в ячейке номер 23. В ходе расследования Рурк выходит на гипнотизерку и специалистку по таро Диану Круз (Алиси Брага), которая всё объясняет: загадочный Лев Делрэйн, так запросто оказавшийся в банке, — могущественный гипнотик. Сейчас он значительно ослаблен из-за потери памяти, но фото — одна из последних зацепок, которая поможет ему вспомнить всё.

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Новый фильм Роберта Родригеса тоже обладает какой-то гипнотической силой — особенно для тех, чей зрительский вкус определили концептуально-конспирологические триллеры конца 90-х — начала нулевых, вроде «Пи» Даррена Аронофски, «Клетки» Тарсема Сингха (кстати, с Дженнифер Лопес!), «Машиниста» Брэда Андерсона и, конечно, «Помни» Кристофера Нолана. С фильмографией последнего у «Гипнотика» вообще очень мощная спиритическая связь, только РР утрамбовывает в полтора часа одновременно «Начало» и «Мементо», и даже, пожалуй, «Престиж» (а то и чуть-чуть «Интерстеллар»). Пересказывать сюжет, придуманный Родригесом 20 лет назад и доведенный до ума на пандемии Максом БоренштейномГодзилла», «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»), дело неблагодарное и даже предосудительное. Скажем аккуратно, всё не то, чем кажется, фабула поменяется несколько раз, а происходящее будет становиться всё более условным.

«Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса

В конце концов, история про гипнотиков (!), способных полностью менять восприятие реальности других людей, обладает ярко выраженными плюсами и минусами. Например, довольно затруднительно объяснить, как это вообще работает, каким радиусом поражения обладает, а главное — зачем человеку с таким даром что-то еще. Беззаботная жизнь? Неограниченная власть? Все деньги мира? Народное обожание? Пунктирное объяснение про интересы какой-то правительственной/военизированной организации, специализирующейся на селекции гипнотиков, хороший макгаффин, который ничего на самом деле не объясняет.

Читать Портрет Кристофера Нолана
Термин из словаря мастера саспенса вспоминается неслучайно: Родригес определяет «Гипнотика» как «хичкоковский триллер на стероидах», что, может, и преувеличение, но точная характеристика с точки зрения подхода и амбиций. Режиссер выжимает максимум из замысла, декораций и даже освещения: уже в открывающей сцене в глаза бросается именно сноровка постановщика, элементарно задающего темп и нерв фильма. Психологиня назойливо постукивает ручкой по блокноту в такт невидимому метроному, отрывисто напоминая Дэнни, зачем они встретились в её кабинете. В оригинале реплики артистки Донли вообще складываются в примитивистскую поэзию: Rourke («Рурк»), Park («Парк»), Work («Работа») чеканит она, выуживая из памяти пациента все ключевые сцены того рокового дня, когда пропала Минни.

«Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса

Уже по этой сцене можно заподозрить, что дело нечисто, а позже заметить в деятельности гипнотика сходство с режиссерским ремеслом. В какой-то момент и Родригес с Боренштейном отказываются от узорчатого декора с эффектным цветокором, переходя к концептуальному минимализму «Догвилля» с отсылками к реалиям кинопроизводства (в нарядах тайной организации видится вообще отсылка к обреченным «краснорубашечникам» из «Звездного пути»). Тем остроумнее выглядит выбор на главную роль Бена Аффлека, в середине нулевых перезапустившего карьеру именно благодаря режиссерским успехам. Не только мощные скулы и страдальческий взгляд идеально подходят к роли, но и, так сказать, бэкграунд исполнителя, который, помимо прочего, искал возлюбленную в «Исчезнувшей» и снимал про похищение девочки в «Прощай, детка, прощай» по Дэннису Лихэйну (кстати, автору не менее завирального «Острова проклятых»).

Читать Портрет Дэвида Финчера
На выходе у Родригеса в очередной раз получается кино о семейных ценностях, но что важнее — динамичный триллер о праве каждого на себя. На собственное видение мира, выбор пути и осмысленное применение талантов. На границе с Мексикой дан бой родительской гиперопеке и государственной жажде контроля, как четверть века назад в «Факультете» непоседливые подростки давали отпор инопланетной сущности, желавшей превратить их в скучных обывателей. Родригес, выросший среди шести братьев и сестер, снимает то кино, которое , вероятно, хотел бы увидеть на подержанном телике, но, став отцом пятерых, держит в уме и самых юных, восприимчивых зрителей. Даже если им чужды его эстетика и сюжетика, наверное, приятно, что в мире есть те, кто в тебя ультимативно верит. А отметивший недавно 55-летие режиссер-самоучка оптимизм попросту излучает, повторяя каждому встречному: хочешь делать кино, бери камеру или смартфон — и снимай.

«Гипнотик» в кинотеатрах с 6 июля.


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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   5.07.2023 - 14:15
По ролику похоже, что фильм самый обычный. Родригес врятли в этой жизни сможет снять серьезный не шаблонный триллер. читать далее>>
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«Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса фотографии
«Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса фотографии
«Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса фотографии
«Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса фотографии
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