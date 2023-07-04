«Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса

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Лайфстайл У Йена Сомерхольдера и Никки Рид родился второй ребёнок Семья актёров увеличилась несколько недель назад

Новости кино Кристина Казинская и Владимир Гуськов попадут в «Комнату роз» Сериал «Dомашнего» расскажет о борьбе бывших подруг за сердце одного мужчины

Лайфстайл «Я очень люблю кино папы»: Анна Михалкова о творчестве Никиты Михалкова И дело не в семейных связях

Лайфстайл Моника Беллуччи подтвердила роман с Тимом Бёртоном Об их отношениях стало известно в начале этого года

Обзор сериалов «Магомаев»: Виниловое обаяние с привкусом тухлой селёдки Милош Бикович примеряет баритон Муслима Магомаева.

Спутник телезрителя «Французский вестник»: Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек В ночь со 2 на 3 июля, 00:45, СТС