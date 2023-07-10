Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Наследие»: Ладан, требник, два креста

Рецензии на фильмы >>
10 июля 2023
В рамках конкурсной программы нижегородского фестиваля нового российского кино «Горький fest» состоялся показ фильма Романа Михайлова «Наследие» – это уже третья большая лента суперпродуктивного режиссера, сделанная по его же одноименному рассказу. С 14 июля запланирован онлайн-прокат картины. Корпус волнующих Михайлова тем остается неизменен со времен «Сказки для старых» – тут духовные практики и магический реализм, эстетика ментов и воров – но на первый план выходят новые лица. По сюжету сельский парень Руслан (Олег Чугунов) пытается исполнить последнюю волю старика, за которым ухаживал, а в итоге становится продолжателем его важной миссии. Мистицизм остался на месте, но «Наследие» – пожалуй, самый понятный фильм автора и лучшая точка входа в его сновидческую киновселенную.

кадр из фильма Наследие

Подросток Руслан (Чугунов) живет в безымянном селе, расположенном в тридцати километрах от не менее безымянного города – сиречь, на самом краю земли. В прямом смысле слова глубинная Россия, которой дела нет до того, что происходит там, на большой земле. Все друг друга знают, поэтому атмосфера вполне дружелюбная: шпана отбивается от рук под всеобщим чутким присмотром. В селе даже полиция (Николай Горшков и Федор Лавров) никакая не полиция, а так – мелкие нестрашные разбойники, встречающие прохожих фразами про «есть чо?». «От ментов толку никакого, а вред есть», – говорит местный житель (сам Роман Михайлов) после того, как получил нагоняй от одного из хранителей правопорядка. Ему, Михайлову, чудится, что на чердаке барака кто-то вечно пляшет, вот он и звонит полицейским, чтобы сходили проверили. Недвусмысленный привет «Сказке для старых», в которой Младший брат также обрывал телефон Среднему со странными вопросами вроде «Почему в церкви нет зеркал?».

Читать Чем заняться мертвецу в России: рецензия на «Сказку для старых»
Руслан регулярно обходит соседей и собирает к себе в рюкзак провиант для Тихона Сергеевича (Петр Ступин), живущего в одиночестве и немощи на удалении от людей. Старик пользуется всеобщим уважением: все село ходило к нему за советом под делам житейским, а теперь снабжает заболевшего кто сыром, а кто творогом. Но эта посильная помощь старика не спасет: Тихон Сергеевич на грани смерти и единственное, что его заботит – исполнение последнего желания. Хочет он, чтобы проводили в последний путь по всем православным обычаям и отслужили полную, не менее часа, панихиду. Задача невыполнимая, потому как церковь считает Тихона старообрядцем-беспоповцем, а таких не отпевают, да и креста на могилу не ставят. В назначенный час, когда старика уже закапывают в мерзлую землю, прощаться с ним не приходят ни местный священник (знавший Тихона тридцать лет), ни сердобольные селяне, еще вчера передававшие ему гостинцы. Только Руслан и его друг Витя (Иван Ивашов) осмеливаются немного постоять у могилы.

Дело в том, что Тихон был не просто какой-то беспоповец, а самый настоящий знахарь и колдун – потому все при жизни его так ценили, а потом, когда дело запахло ладаном, поспешили попрятаться по норам. И только Руслан оказался не из пугливых и все же решился на исполнение последнего наказа умершего. Они могут, но не делают, я не могу, но сделаю – с этой простой максимой парень превращает жестяную кружку в кадило, заимствует освященный молитвами батюшкин требник и отправляется на кладбище читать псалмы и ектении. Он знает, как это делается, все-таки сам в воскресной школе учился, в хоре пел и даже ангела один раз видел. Хотя нет, два раза – незадолго до смерти Тихона Рус со своими друзьями ездил искать драки на дискотеку и встретил там девушку (Дарья Мацель), которая теперь приходит к нему в грезах.

кадр из фильма Наследие

«Наследие» – название уже само по себе спойлер – продолжает мистическую антологию, которую сам Роман Михайлов характеризует как череду снов – и этим удачно объясняются кумулятивные повторения, возникающие от фильма к фильму. Одни и те же актеры появляются как отголоски прошедшего сновидения: снова в кадре безумствует Евгений Ткачук, по селу бродят кони из труппы его драматического театра «ВелесО». Лавров тревожится под полицейскими погонами, в местной шиномонтажке висит постер «Сказки для старых» (откуда ему там быть, если только это не портал в параллельную реальность?). Снова в историю примешиваются камео – на этот раз в сельской глуши неожиданно возникает музыкант Павел Додонов (композитор фильма «Жить», соавтор Дельфина и группы «макулатура», гитарист ДДТ). Опять же, декорации заснеженных пустырей и с достоинством бедных квартир мы уже дважды до этого видели в «Сказке» и сумеречной мелодраме «Снег, сестра и росомаха», которая также исследовала вопросы религиозного диссидентства. Тогда это было про секты, а теперь – про парадокс народной духовности, в которой церковный устав умудряется сосуществовать с языческим прошлым, а священники и колдуны пусть и воротят друг от друга нос, а по сути делают одно общее дело.

Читать Позвонить своим и успокоиться: рецензия на фильм «Снег, сестра и росомаха»
Духовный мир все еще состоит из противоречий, хотя математик Михайлов явно видит скрытые от простых смертных цепные комплексы, причины и следствия. Вероятно, именно это знание о недоступных глазу взаимосвязях дает его фильмам фирменный гипнотический эффект – «Наследие» на час с небольшим вводит зрителя в состояние подлинного транса. Странное и все еще не до конца понятое чувство: то, что в нашем кинематографе принято называть «чернухой», у Михайлова выглядит гуманным, оптимистичным и совсем нестрашным. Грязный реализм «Наследия» никак не противоречит всепоглощающему человеколюбию, благодаря которому даже самые одиозные проявления реальности выглядят уютной причудой. В этот раз свою шаманскую силу режиссер показывает на примере сельской шпаны, которая в руках другого автора обязательно выглядела бы как что-то опасное и плотоядное. А здесь нет – даже дикий сайдкик Шпрот (Чингиз Гараев), грезящий об арестантском укладе и «авторитете» на зоне, оказывается фигурой скорее положительной и восхищающей своей непосредственностью: под крылом у ангела ходить не хочет, потому что быть под кем-то в принципе западло.

кадр из фильма Наследие

Эстетика фарта и мастей в «Наследии» дарит зрителю непередаваемую смысловую картинку, в которой рассуждения о Мартине Хайдеггере перемежаются с пацанскими цитатами – ну подлинный Гай Ричи из Пензы, которому открылась бездна софиологии. В русском Никогде, где лишь тишина и мертвые с косами стоят, Михайлов находит компетентного борца за индивидуальную духовность — и что это, если не ответ «Ученику» Кирилла Серебренникова, изобразившему религию синонимом мракобесия? Да и церкви, чего уж там, тоже досталось за дело — слишком уж носится со своими древними уставами, забывая о людях. Вооружившись DIY-кадилом, «Наследие» рассказывает историю взросления, которое приходит через первый в жизни Руслана настоящий поступок — наверняка, для него судьбоносный. Нельзя просто так взять и похоронить колдуна.

«Наследие» в онлайн-кинотеатрах с 14 июля.


версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Pumpkin   10.07.2023 - 17:07
блин ну на самом деле прям реально депрессняк от такого кино накрывает... но это суровая действительность, пора нам понимать, что не все так радужно читать далее>>
№ 2
Сокельников Иван   10.07.2023 - 14:59
Неплохо выглядит, но довольно странный выбор трека для трейлера. Какой-то дефолтный биток на 808-ых барабанах - "типо мы хайпим, типо молодые". Затем всё это? читать далее>>
№ 1
Киноман1985   10.07.2023 - 14:20
Депрессивное кино, от таких просмотров могут активироваться все психические проблемы. Мракобесие в чистом виде. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Пример интонации»: Антология замкнутости на фестивале в Петербурге
«Снег, сестра и росомаха»: Позвонить своим и успокоиться
«Сказка для старых»: Чем заняться мертвецу в России
Поиск по меткам
Горький festМаксим ГревцевРоссийские фильмы
персоны
Николай ГоршковПавел ДодоновИван ИвашовФёдор ЛавровДаша МацельРоман МихайловПётр СтупинЕвгений ТкачукОлег Чугунов
фильмы
ЖитьНаследиеСказка для старыхСнег, сестра и росомахаУченик

фотографии >>
кадр из фильма "Наследие"
кадр из фильма "Наследие"
кадр из фильма "Наследие"
кадр из фильма "Наследие"
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Татьяна Веденеева
Александр Кавалеров
Альгимантас Масюлис
Елена Оболенская
Илья Олейников
Наталья Седых
Юрий Стоянов
Эрнест Тимерханов
Гиртс Яковлевс
София Вергара
Далтон Виг
Павле Вуисич
Адриан Гренье
Джон Симм
Гэйл Харольд
Чиветел Эджиофор
все родившиеся 10 июля >>

Афиша кино >>

Великая красота
драма, комедия
Италия, Франция, 2013
Патхан. Схватка со смертью
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм, экранизация
Индия, 2023
Кукла. Реинкарнация зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Круче некуда
боевик, триллер
Китай, США, 2023
Лошадь Чарли
драма, семейное кино, фильм о животных
США, 2023
Побег из страны роботов
детский фильм, приключения, фэнтези
Китай, 2023
Злые соседи
комедия, экранизация
США, 2022
Джонни
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2023
Кентавр
Россия, 2023
Гипнотик
боевик, детектив, триллер
США, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Заклятье. Незаконченная глава
триллер
Великобритания, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен