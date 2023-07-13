Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Приказ №027»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Кентавр»: Таксист на драйве

Рецензии на фильмы >>
13 июля 2023

В прокат выходит запремьерившийся на «Горький fest» фильм Кирилла Кемница «Кентавр» с Юрой Борисовым, Анастасией Талызиной и Сергеем Гилевым. В продюсерах значится Илья Найшуллер, и рука мастера видна — тут и жанр, и экшен, и цвет, и свет. Точнее его минимальное присутствие — все дело происходит в течение одной ночи и практически целиком в пространстве одной машины, где невинный разговор водителя и пассажира перерастает в напряженный триллер про инвалида, эскортницу и маньяка.

«Кентавр»: Таксист на драйве

Наступает ночь, засыпает город, просыпается Саша (Борисов) — таксист, предпочитающий работать исключительно с наступлением темноты. Дескать, нет суеты, но есть совсем другие пассажиры и более глубокие разговоры. То с неверным мужем, возвращающимся к жене из «командировки» у любовницы, то с дерганым мажором (Григорий Верник), спешащим из клуба. Каждого Саша, как опытный психолог, раскусывает с пары слов. Вот и Лизе (Талызина), расположившейся на заднем сидении, достается — ну кто еще будет разъезжать по городу после полуночи при полном параде, как не секс-работница. Маски сброшены, и девушка предлагает водителю кругленькую сумму, чтобы тот всю ночь возил ее по заказам. Постепенно новые знакомые сближаются, и Саша тоже выдает один из своих секретов, не видный невооруженным глазом. Однако, тайн у обоих может быть куда больше. В открывающем фильм кадре кто-то, напоминающий лысиной героя Борисова, вытаскивал с заднего сидения машины бездыханное тело девушки — уж не маньяк ли? И что за черный внедорожник, преследующий такси – этакий эскорт для эскортницы. Сергей Гилев на пассажирском, как подсказывает российское кино, не к добру.

«Кентавр»: Таксист на драйве


Пускай сеттинг не отличается оригинальностью, а референсы в виде «Таксиста» и «Драйва», никто и не скрывает, «Кентавра» эта вторичность не портит. У фильма хватает собственного движка практически на все действие: он и в диалогах, и в погонях, и в самих персонажах, загадочных от и до. То Борисов, как будто бы особенно зловеще сверкающий бритым черепом и бравирующий простотой обычного парня, путает карты физическими особенностями своего героя — это он кентавр, правда нижняя часть тела не от настоящего, а от железного коня. То Талызина меняет дерзость на испуг и обратно. Что уж говорить про Гилева, с которым никогда не понятно, на чьей он стороне — такой уж типаж у актера, со всеми оттенками психа. Новые сюжетные твисты выскакивают вплоть до самого финала, неправдоподобно жесткого и кровавого. Но жанровость предполагает всевозможную условность, на которую можно многое списать.

Читать Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит»

Авторы хорошо работают со светом, цветом и в целом с атмосферой ночного города, меняющего очертания зданий и черты людей. Локации за пределами салона такси разнообразны — от новостроек с апартаментами и особняка за высоким забором до гаражного кооператива и заброшенной многоуровневой парковки. И в тех, что сверкают теплыми огнями ночников, ничуть не менее опасно, чем в освещенных лишь вспыхивающими фарами. Есть еще и лесополоса — неиссякаемый источник адреналина, скоростного и криминального. В этом городе, как, кажется, и в любом ночном городе из нынешнего российского кино, орудует маньяк. Рыщет где-то рядом. Им может оказаться любой из тех, кто в кадре — с разгадкой тянут, заставляя сомневаться в каждом слове и действии.

«Кентавр»: Таксист на драйве

В местах, где откровенный экшен уступает сцену психологической драме, действие едва заметно буксует. Не сказать, что между героями вспыхивает какая-то особенная химия, но при этом никто не тянет одеяло на себя. В тесном пространстве авто непросто поддерживать полагающееся жанру напряжение, однако харизмы Борисова и Талызиной, пусть и по отдельности, все-таки хватает. Типажи для этих актеров, как и для Гилева, не новые, понятные и органичные, что для фильма становится дополнительной опорой. Их выгодно оттеняют весьма яркие второстепенные персонажи, в особенности Григория Верника и Ксении Кутеповой, добавляющие «Кентавру» почти потусторонней, мистической, соответствующей названию инфернальности. В контексте которой и темное жерло заброшки-парковки выглядит вратами ада, и машина (привет Стивену Кингу) обретает свойства почти живого существа, проводника — осталось выяснить, доброго или не очень.

«Кентавр» в прокате с 13 июля.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит»
Тайная угроза: Юра Борисов, Игорь Верник и Соня Присс
«Гипнотик» Роберта Родригеса, «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и еще 5 фильмов июля
Объявлена программа VII фестиваля нового российского кино «Горький fest»
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
Райан Гослинг в фильме «Драйв»
От «Астрала» до «Бабадука»: 30 лучших хорроров 2010-х
Поиск по меткам
Горький festНаталия ГригорьеваРоссийские фильмытриллер
персоны
Юра БорисовГригорий ВерникСергей ГилёвКирилл КемницКсения КутеповаИлья НайшуллерАнастасия Талызина
фильмы
ДрайвКентаврТаксист

фотографии >>
«Кентавр»: Таксист на драйве фотографии
«Кентавр»: Таксист на драйве фотографии
«Кентавр»: Таксист на драйве фотографии
«Кентавр»: Таксист на драйве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Приказ №027»

Скорбим

Лариса Маршалова
12 июля ушла из жизни актриса Лариса Маршалова.
Анатолий Гладнев
12 июля ушёл из жизни актёр Анатолий Гладнев.

День рождения >>

Мария Виноградова
Дмитрий Замулин
Борис Клюев
Наталия Курдюбова
Борис Новиков
Михаил Пуговкин
Анна Снаткина
Вадим Утенков
Алла Фомичева
Мурилу Бенисиу
Гил Бирмингем
Каролина Грушка
Бен Джонсон
Стивен Р. МакКуин
Жак Перрен
Харрисон Форд
все родившиеся 13 июля >>

Афиша кино >>

Великая красота
драма, комедия
Италия, Франция, 2013
Кукла. Реинкарнация зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Патхан. Схватка со смертью
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм, экранизация
Индия, 2023
Круче некуда
боевик, триллер
Китай, США, 2023
Лошадь Чарли
драма, семейное кино, фильм о животных
США, 2023
Побег из страны роботов
детский фильм, приключения, фэнтези
Китай, 2023
Злые соседи
комедия, экранизация
США, 2022
Джонни
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2023
Кентавр
Россия, 2023
Гипнотик
боевик, детектив, триллер
США, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Заклятье. Незаконченная глава
триллер
Великобритания, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?